Дерби с «Арсеналом» станет первым испытанием Постекоглу в «Тоттенхэме»

И как будто должностные инструкции и так не были достаточно жесткими для 58-летнего специалиста, ему также приходилось иметь дело с фанатской базой, которая становилась все более враждебной по отношению к председателю совета директоров Дэниелу Леви из-за неоднократных неудач клуба в борьбе за трофеи.

В «Шпорах» снова царил бардак, и настроение в клубе было подытожено заголовком Evening Standard от 25 мая, в котором поиск нового тренера был описан как «удручающий» после решения Арне Слота остаться во главе голландского чемпиона «Фейеноорда».

Бывший тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман уже исключил себя из списка претендентов, а Маурисио Почеттино, любимый болельщиками, решил присоединиться к сопернику «Челси», а не пойти на второй срок в «Шпорах». Венсан Компани подписал новый контракт с «Бернли», а Роберто Де Дзерби дал понять, что останется в «Брайтоне». К тому времени, когда «Шпоры» сосредоточились на бывшем тренере сборной Австралии Постекоглу, даже Леви не мог сказать, что это человек, которого они хотели нанять с самого начала.

Тем не менее, Постекоглу, который принял вызов работы в Премьер-лиге и в «Шпорах» после того, как выиграл пять трофеев за два сезона с шотландским чемпионом «Селтиком», уже показал, что он вполне может быть их лучшим выбором.

«Шпоры» выйдут на воскресное дерби в Северном Лондоне против «Арсенала» на «Эмирейтс», находясь на втором месте, на две позиции выше «канониров», уступая только действующему чемпиону «Манчестер Сити».

Четыре победы и ничья в первых пяти матчах, а также 13 забитых голов после перехода Кейна за 100 миллионов евро в мюнхенскую «Баварию» принесли редкое ощущение хорошего самочувствия стадиону «Тоттенхэм Хотспур» и Леви, впервые за шесть лет выступавшему на этой неделе на форуме болельщиков, где он охарактеризовал Постекоглу как «глоток свежего воздуха».

Поскольку Почеттино пережил кошмарный старт в «Челси», занимающим 14-е место с всего одной победой в пяти играх, тоска по тренеру, который привел «Шпор» к финалу Лиги чемпионов 2019 года, была смыта вкусом атакующего футбола Постекоглу, а также прямолинейным характером австралийца.

Любовь к Постекоглу искренняя и является доказательством того, что менеджмент заботится о том, чтобы создать настроение как на поле, так и за его пределами. Но медовые месяцы редко длятся очень долго, и теперь позитивности «Шпорам» предстоит первое настоящее испытание.

Держа в уме домашний матч против «Ливерпуля», который состоится 30 сентября и последует за дерби, мы собираемся выяснить, действительно ли Постекоглу обладает волшебным прикосновением, преобразившим команду.

Старт «Тоттенхэма», каким бы впечатляющим он ни был, выиграл от благоприятного календаря. Были победы над «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед», двумя вышедшими в АПЛ командами, которые еще ни разу не победили, а также три очка взятые у «Борнмута», который едва избежал вылета в прошлом сезоне.

Начав кампанию ничьей с «Брентфордом», «Шпоры» победили «Манчестер Юнайтед», который показал худший старт сезона в лиге для клуба с сезона 1989/90. Таким образом, хотя победы всегда повышают уверенность, их также необходимо рассматривать в контексте.

Тем не менее, эта уверенность будет иметь решающее значение в то время как «Шпоры» готовятся к следующим двум играм. В последние сезоны динамика шла в другую сторону, поэтому для «Шпор» будет глотком свежего воздуха возможность выйти на два важных матча с верой в себя и высоким моральным духом.

Но сможет ли их прогресс сравниться с «Арсеналом» и «Ливерпулем»? Смогут ли «Шпоры» сохранить свой яркий старт без подстраховки в виде голов Кейна?

Задача по забиванию голов уже распределена по команде, и это большой плюс. Сон Хын Мин, Джеймс Мэддисон, Деян Кулушевски и Ришарлисон уже забили важные голы, а летние новички Микки ван де Вен и Гульельмо Викарио хорошо стартовали под руководством Постекоглу.

Субботняя победа над «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:1 стала результатом двух голов в добавленное время, что стало показателем вновь обретенной веры и единения, которые быстро внушил Постекоглу. Но воскресный поединок с «Арсеналом», в некотором смысле, является самым большим испытанием для тренера и его команды.

Импульс, набранный в начале сезона, может пойти на спад, если «Тоттенхэм» проиграет команде Микеля Артеты, а затем «Ливерпулю» на следующей неделе, но в равной степени все может быть и наоборот: «Шпоры» продлят беспроигрышную серию, а позитивный настрой от работы Постекоглу выйдет на новый уровень.

Прогнозы на матч «Арсенал» — «Тоттенхэм»

«Шпоры» — это клуб, который балансирует между крайностями позитива и негатива — между ними редко бывает что-то среднее. Если Постекоглу сможет найти эту золотую середину, это будет означать, что они снова на подъеме. Но сначала им нужно будет завершить следующие две игры.