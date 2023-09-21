Мечты сбываются. Жоау Феликс расцвел в «Барсе», но надолго ли это?

Статистика говорит сама за себя. Роберт Левандовский провел первые четыре игры кампании «Барселоны» будучи отрезанным от партнеров. По его меркам, он был лишен моментов и был вынужден перемещаться в неудачные области. Левандовский недостаточно часто получал мяч, поэтому Левандовский не мог делать то, что делает Левандовский.

Но в прошлое воскресенье все изменилось. У Левандовского, который участвовал в трех из пяти голов «Барсы» в ворота «Бетиса», был партнер в последней трети поля, яркое креативное присутствие которого предлагало все, что поляку было нужно. Этим игроком, который когда-то был вторым самым дорогим молодым игроком в мире, впоследствии отвергнутым «Челси», был Жоау Феликс. Он уже давно хотел перейти в «Барселону», признав в июле, что «Барселона» стала бы местом его «мечты», если бы его желание осуществилось и он покинул «Атлетико Мадрид».

Однако вопрос о том, как именно все это будет работать, оставался предметом дискуссий. В прошлом году «Барселона» была довольно закостеневшией командой и, похоже, не имела места для динамичного атакующего таланта, игрока, который исторически мало интересовался понятиями «защита» и «работа без мяча». Однако в воскресенье Феликс руководил балом, когда «блауграна» разгромила «Бетис», забив один гол и организовав неудержимую атаку.

Во вторник он снова был в деле, дважды забив гол и еще раз помогая Левандовскому, дирижируя атакой в игре против «Антверпена», которая предполагала, что прошлогодние злоключения «Барсы» в Лиге чемпионов могут просто исчезнуть в этом году.

Возможно, это только первые дни, и противники, возможно, быстро сдались, но этот трансфер «мечты» может стать хэппи-эндом для обеих сторон.

Несчастен в Мадриде

Переход Феликса из «Бенфики» в «Атлетико Мадрид» в 2019 году за гонорар в 126 миллионов евро не имел особого смысла. Он был плохо вписывающимся в команду, легковесным, но умелым атакующим полузащитником, которого Диего Симеоне предпочитал обыгрывать, а не иметь в своей команде. Но у «Атлетико» было полно денег: «Барселона» вручила им смехотворные 120 миллионов евро отступных за Антуана Гризманна, что, по иронии судьбы, также было еще одной чрезвычайно неудачной сделкой.

Итак, Феликс стал панической покупкой для команды, которая посмотрела на недостаток талантов в своей линии атаки и решила купить самый атакующий и самый дорогой вариант. Конечно, помогло то, что многие другие клубы нацеливались на Феликса, и сам полузащитник признал, что «Метрополитано» предлагает «лучшие условия для прогресса». Но это всегда было довольно сомнительным трансфером.

Так оно и оказалось. Феликс забил 34 гола и сделал 16 результативных передач за четыре года в «Атлетико» (он был слишком хорош, чтобы не внести свой вклад), но так и не стал для Симеоне ключевым игроком основной команды. Его часто оставляли на скамейке запасных в важных играх, и он публично не соглашался со своим тренером.

Жоау Феликс globallookpress.com

Тем временем Симеоне использовал средства массовой информации, чтобы поставить под сомнение отношение игрока к делу. Феликс никогда не воспринимал критику должным образом и в конечном итоге томился в запасе, в то время как менее талантливые игроки выходили на поле вместо него. Недоброжелатели, похоже, были правы.

Долгая сага после проблем с арендами

На 57-й минуте дебюта Феликса в «Челси» стало ясно, что форвард никогда не заиграет в команде. Возможно, он даже был проклят. Подкат, в результате которого он был удален с поля в матче с «Фулхэмом», оказался неудачным. По сути, это был игрок, который слишком старался и в отчаянии шел прямой ногой в соперника. У него не могло быть никаких жалоб, когда Дэвид Кут отдал ему приказ покинуть поле.

И Феликс так и не стал лучше с того момента. Он забил четыре гола и провел серию многообещающих выступлений, но этого оказалось недостаточно, чтобы спасти унылый «Челси». В течение нескольких недель существовало что-то вроде надежды, что он сможет вписаться в сумбурную атаку «синих», поскольку у него определенно было какое-то взаимопонимание с Энцо Фернандесом. И, по крайней мере, за его шикарным владение мячом было приятно наблюдать, особенно для фанатов, которым нужно было что-то, что могло бы их порадовать.

Но у «синих» не было средств или, что более важно, подписывать его на постоянной основе — тем более за 100 миллионов евро, которые требовал «Атлетико». В тот момент предполагалось, что Феликс вернется в мадридский клуб и начнет новый цикл недовольства в испанской столице.

Жоау Феликс globallookpress.com

То, что произошло дальше, изменило ситуацию. Феликс дал эксклюзивное интервью журналисту Фабрицио Романо, затрагивающее самые разные темы. Но цитата, которая привлекла внимание, касалась его желания присоединиться к «Барселоне»: «Барселона всегда была моим первым выбором, и я бы хотел присоединиться к "Барсе" в качестве моего следующего клуба».

Календарь и таблица испанской Примеры

Конечно, это сработало. Возмущенный Симеоне раскритиковал Феликса в интервью, в то время как игрок оставался в стороне от состава «Атлетико» на протяжении всей предсезонной подготовки и был лишен своего номера в команде. Быстро стало ясно, что «Барса» пытается раздобыть необходимые финансы, чтобы взять его в аренду. «Блаугране» пришлось ждать до последних часов трансферного окна — таковы их бюджетные ограничения — но в конце концов они заключили сделку.

Интересный тактический вариант

Его прибытие в Каталонию казалось интересным, хотя и несовершенным, тактическим решением. Хави собрал странный состав «Барсы», непохожий на большинство успешных испанских команд последних лет. В прошлом сезоне они были сплоченной и дисциплинированной командой. Они забили меньше голов, чем «Реал Мадрид», занявший второе место, и забивали голы с той же частотой, что и «Атлетико». Вместо этого они были успешны на другом конце поля, поддерживаемые самой эффективной линией обороны Европы.

Имело некоторый смысл добавить немного креативности, чтобы изменить ситуацию, но недостаточная острота Феликса, казалось, выходила за рамки тактического подхода «Барсы». Логика заключалась в том, что он вписался бы в трапецию полузащиты «Барсы», борясь за игровое время с Гави, Педри и Илкаем Гюндоганом — ни одного из которых так просто не оставишь на скамейке запасных. Кроме того, все они казались более подходящими тактически.

Гави — энергичный полузащитник, разрушитель-бульдог, который бросается в подкаты, кусает соперника за лодыжки и, возможно, показывает свои лучшие качества, когда у него нет мяча. Илкай Гюндоган в равных частях играет «десятку» и «восьмерку», он талантливый распасовщик со склонностью делать решающее касание и действовать в ограниченном пространстве. Педри, его уход от соперников, «крокеты» и все прочее — он самый близкий к Андресу Иньесте игрок, который был в «Барселоне» за последние годы.

Тем не менее, Феликс может добавить искры в последней трети. Левандовский был непреклонен в том, что у «Барсы» есть проблемы, поскольку он раскритиковал схему своей команды после ничьей с «Хетафе» в первом туре Примеры, заявив, что «иногда мы играем с недостаточным количеством атакующих игроков, у меня нет поддержки».

Феликс и Левандовский globallookpress.com

И он был прав. Левандовский оказался в одиночестве, не имея реальных вариантов. Остальные полузащитники «Барселоны», несмотря на все свои таланты, не привыкли играть на позиции нападающего. И тут на сцену выходит Феликс. Лучше всего португалец действует на позиции второго нападающего, творчески используя более крупного и нацеленного на ворота форварда.

Его проблема с некоторых пор заключалась в том, что таких схем больше не существует. Лучшие команды Европы чаще играют с двумя вингерами и, возможно, с играющим под нападающим плеймейкером. Феликс, конечно, может занять эти позиции, но он не преуспевает там.

К чести Хави, для Феликса нашлась роль. В воскресенье он редко находился на расстоянии более 15 ярдов от Левандовского, оставаясь высоко на поле и постоянно поддерживая с ним связь. Их комбинационная игра сыграла жизненно важную роль в подготовке ко второму голу «Барсы», поскольку восхитительный обманный маневр Феликса стал псевдо-ассистом для прекрасного гола Левандовского.

Примерно то же самое произошло и в Лиге чемпионов несколькими днями позже: Феликс снова ассистировал Левндовскому, а также проскользнул на левый фланг, чтобы соединиться с нападающим и забить собственный гол. Хави надеется, что это всего лишь первые проблески того, каким могло бы быть их идеальное партнерство.

Как долго это может продолжаться?

И, возможно, именно здесь карьера Феликса в 23 года наконец-то взлетит. Возможно, эта новая роль в уникальной системе позволит некогда зведному молодому игроку реализовать свой потенциал. Краткий взгляд на Феликса в любом матче и за любую команду делает его уровень неоспоримым. Очень мало игроков, которые технически лучше него. Возможно, именно здесь этот навык, то, что хорошо смотрится в нарезках с яркими моментами, превратится в нечто выходящее за рамки компиляций на YouTube.

Однако есть и сложности. Феликс выглядит идеальным ситуативным игроком, которого идеально использовать в матчах Ла Лиги против упорной защиты. «Бетис» стал идеальным пробным заездом. «Гранада», «Лас-Пальмас» и даже «Атлетико» предоставят аналогичные возможности.

Но как он покажет себя в Лиге чемпионов и в более крупных матчах Ла Лиги, еще неизвестно. В таких матчах команды должны защищаться с помощью всех 11 игроков, иначе они рискуют оказаться незащищенными. «Барсе» придется лучше играть в обороне в таких ситуациях, и, возможно, ей лучше будет обратиться к Гюндогану или Педри, чтобы дополнить предпочитаемую ими схему. Феликсу придется с этим смириться.

В Каталонии также остаются надвигающиеся финансовые проблемы. «Барселона» предприняла несколько хитрых шагов, чтобы сократить свой бюджет, и этим летом потратила очень мало средств на трансферы.Масса пересмотренных контрактов также освободила некоторое пространство для маневра.

Жоау Феликс globallookpress.com

Тем не менее, они не смогут оправдать ожидаемую запрашиваемую «Атлетико» цену за Феликса. Они не хотели включать в его контракт опцию обязательного выкупа, и не было никаких сообщений о том, что следующим летос будет обсуждаться трансфер по сниженной цене. Это уже не игрок, стоимость которого достигает 100 миллионов евро, но он по-прежнему является дорогим товаром, который «Барселона» не может себе позволить.

И это, в более широком смысле, настоящая проблема Хави. Феликс может стать важным игроком для «Блауграны», тем вариантом, который будет полезен для победы над плохими командами и подарит момент вдохновения против хороших. Для команды, которая стремится защитить свою прошлогоднюю корону Ла Лиги и далеко пробиться в Лиге чемпионов, он может иметь решающее значение.

Все футбольные трансферы

Но несмотря на все это, существует непреодолимое ощущение, что он может быть лишь временным решением. Лучший выбор для «Барсы» — наслаждаться им, пока они могут.