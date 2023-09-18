Трансферный дайджест. 12 — 18 сентября

Юго Экитике

«ПСЖ», нападающий, 21 год

Форвард «ПСЖ» Юго Экитике уже ближайшей зимой может сменить команду и отправиться в Англию.

По информации Football Insider, в услугах 21-летнего нападающего заинтересованы «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас». Именно эти две команды и поведут борьбу за француза.

Сообщается, что в «ПСЖ» будут не против расстаться с игроком линии атаки, поскольку он не является основным футболистом команды.

Экитике перешел из «Реймса» в «ПСЖ» летом 2022 года и с тех пор забил четыре мяча и сделал четыре голевые передачи в 32 матчах.

Юго Экитике globallookpress.com

Сообщалось, что летом в переходе Экитике были заинтересованы клубы АПЛ, «Милан», «Лион» и «Айнтрахт», но в итоге он остался в «ПСЖ».

Transfermarkt оценивает стоимость Экитике в 20 миллионов евро.

Наш прогноз: Экитике покинет «ПСЖ».

Чиро Иммобиле

«Лацио», нападающий, 33 года

Несмотря на закрытие трансферного окна, в услугах итальянского форварда «Лацио» Чиро Иммобиле продолжают интересоваться.

По сведениям Corriere dello Sport, 33-летний нападающий сборной Италии входит в сферу интересов саудовских клубов «Аль-Шабаб» и «Аль-Вехда».

Сообщается, что Иммобиле не намерен тратить время на переговоры с ними и уже отказал, поскольку не хочет переходить в Саудовскую Аравию.

Более того, Чиро твердо решил текущий сезоне провести в «Лацио» и помочь команде в чемпионате Италии и Лиге чемпионов.

Чиро Иммобиле globallookpress.com

В минувшем сезоне Иммобиле провел 38 матчей, в которых забил 14 голов и сделал 7 результативных передач.

Наш прогноз: Иммобиле останется в «Лацио».

Скотт Мактоминей

«Манчестер Юнайтед», полузащитник, 26 лет

Шотландский полузащитник Скотт Мактиминей продолжает быть далеко не основным в «Манчестер Юнайтед».

Поэтому хавбек сборной Шотландии готов рассмотреть предложения от других команд. По информации Mirror, 26-летний шотландец стал трансферной целью «Баварии».

Сообщается, что мюнхенцы переключились на Мактоминея после того, как им не удалось оформить трансфер Жоау Палинью из «Фулхэма».

Летом была информация, что «Манчестер Юнайтед» не продал Скотта в «Вест Хэм», поскольку клубы не смогли договориться по сумме компенсации.

Скотт Мактоминей globallookpress.com

В текущем сезоне АПЛ на счету Мактоминея всего три поединка без результативных действий.

Наш прогноз: Мактоминей перейдет в «Баварию».

Лукас Пакета

«Вест Хэм», полузащитник, 26 лет

Полузащитник «Вест Хэма» Лукас Пакета может сменить команду уже ближайшей зимой.

После несостоявшегося трансфера в «Манчестер Сити» данной ситуацией хочет воспользоваться «Ньюкасл», который и проявляет интерес к игроку центра поля.

По информации Daily Mail, «сороки» зимой готовы заплатить за 26-летнего бразильца около 52 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее Пакета не был вызван в сборную Бразилии из-за обвинений в ставках на матчи АПЛ в адрес игрока.

Лукас Пакета globallookpress.com

В текущем сезоне АПЛ на счету Лукаса пять матчей, один гол и одна результативная передача.

Наш прогноз: Пакета пойдет на повышение.

Александер Исак

«Ньюкасл», нападающий, 23 года

Нападающий «Ньюкасла» Александер Исак попал в сферу интересов каталонской «Барселоны».

По информации Fichajes, чемпионы Испании рассматривают возможность приобретения форварда уже в зимнее трансферное окно.

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В трансфере игрока линии атаки сборной Швеции заинтересован лично наставник «блаугранас» Хави, которого впечатлила игра 23-летнего футболиста.

Сообщается, что «Ньюкасл» будет готов продать Исака, однако хочет заработать на его трансфере более 70 миллионов евро.

Александер Исак globallookpress.com

Шведский футболист играет за «Ньюкасл» с 2022 года. В этом сезоне Исак провел четыре матча и забил два мяча.

Наш прогноз: Подписать Исака будет крайне сложно.

Лука Модрич

«Реал», полузащитник, 38 лет

Хорватский полузащитник «Реала» Лука Модрич может уже зимой вернуться на родину.

По сведениям 90min, на 38-летнего хавбека претендует его родной клуб — загребское «Динамо». В клубе уже подтвердили интерес к игроку центра поля.

Лука Модрич globallookpress.com

Сам уроженец Задара ранее неоднократно заявлял, что хотел бы завершить карьеру в «Реале», однако в последнее время стал все реже попадать в состав команды, что не устраивает футболиста сборной Хорватии.

«Его контракт действует до лета, так что зимой я позвоню ему, конечно. Как "Динамо" может не хотеть вернуть Луку Модрича?» — заявил президент клуба Влатка Перас в комментарии Index.hr.

В текущем сезоне Модрич принял участие в пяти матчах, однако результативными действиями не отметился.

Наш прогноз: Модрич покинет «Реал» следующим летом.