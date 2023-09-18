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    Трансферный дайджест. 12 — 18 сентября

    Борьба за Экитике, верность Иммобиле, будущее Пакета и Мактоминея, решение Модрича

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    Лука Модрич
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    Лука Модрич
    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Юго Экитике

    «ПСЖ», нападающий, 21 год

    Форвард «ПСЖ» Юго Экитике уже ближайшей зимой может сменить команду и отправиться в Англию.

    По информации Football Insider, в услугах 21-летнего нападающего заинтересованы «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас». Именно эти две команды и поведут борьбу за француза.

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    • Сообщается, что в «ПСЖ» будут не против расстаться с игроком линии атаки, поскольку он не является основным футболистом команды.

    Экитике перешел из «Реймса» в «ПСЖ» летом 2022 года и с тех пор забил четыре мяча и сделал четыре голевые передачи в 32 матчах.

    Юго Экитике
    globallookpress.com

    Сообщалось, что летом в переходе Экитике были заинтересованы клубы АПЛ, «Милан», «Лион» и «Айнтрахт», но в итоге он остался в «ПСЖ».

    Transfermarkt оценивает стоимость Экитике в 20 миллионов евро.

    Наш прогноз: Экитике покинет «ПСЖ».

    Чиро Иммобиле

    «Лацио», нападающий, 33 года

    Несмотря на закрытие трансферного окна, в услугах итальянского форварда «Лацио» Чиро Иммобиле продолжают интересоваться.

    По сведениям Corriere dello Sport, 33-летний нападающий сборной Италии входит в сферу интересов саудовских клубов «Аль-Шабаб» и «Аль-Вехда».

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    • Сообщается, что Иммобиле не намерен тратить время на переговоры с ними и уже отказал, поскольку не хочет переходить в Саудовскую Аравию.

    Более того, Чиро твердо решил текущий сезоне провести в «Лацио» и помочь команде в чемпионате Италии и Лиге чемпионов.

    Чиро Иммобиле
    globallookpress.com

    В минувшем сезоне Иммобиле провел 38 матчей, в которых забил 14 голов и сделал 7 результативных передач.

    Наш прогноз: Иммобиле останется в «Лацио».

    Скотт Мактоминей

    «Манчестер Юнайтед», полузащитник, 26 лет

    Шотландский полузащитник Скотт Мактиминей продолжает быть далеко не основным в «Манчестер Юнайтед».

    Поэтому хавбек сборной Шотландии готов рассмотреть предложения от других команд. По информации Mirror, 26-летний шотландец стал трансферной целью «Баварии».

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    • Сообщается, что мюнхенцы переключились на Мактоминея после того, как им не удалось оформить трансфер Жоау Палинью из «Фулхэма».

    Летом была информация, что «Манчестер Юнайтед» не продал Скотта в «Вест Хэм», поскольку клубы не смогли договориться по сумме компенсации.

    Скотт Мактоминей
    globallookpress.com

    В текущем сезоне АПЛ на счету Мактоминея всего три поединка без результативных действий.

    Наш прогноз: Мактоминей перейдет в «Баварию».

    Лукас Пакета

    «Вест Хэм», полузащитник, 26 лет

    Полузащитник «Вест Хэма» Лукас Пакета может сменить команду уже ближайшей зимой.

    После несостоявшегося трансфера в «Манчестер Сити» данной ситуацией хочет воспользоваться «Ньюкасл», который и проявляет интерес к игроку центра поля.

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    • По информации Daily Mail, «сороки» зимой готовы заплатить за 26-летнего бразильца около 52 миллионов фунтов стерлингов.

    Ранее Пакета не был вызван в сборную Бразилии из-за обвинений в ставках на матчи АПЛ в адрес игрока.

    Лукас Пакета
    globallookpress.com

    В текущем сезоне АПЛ на счету Лукаса пять матчей, один гол и одна результативная передача.

    Наш прогноз: Пакета пойдет на повышение.

    Александер Исак

    «Ньюкасл», нападающий, 23 года

    Нападающий «Ньюкасла» Александер Исак попал в сферу интересов каталонской «Барселоны».

    По информации Fichajes, чемпионы Испании рассматривают возможность приобретения форварда уже в зимнее трансферное окно.

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    В трансфере игрока линии атаки сборной Швеции заинтересован лично наставник «блаугранас» Хави, которого впечатлила игра 23-летнего футболиста.

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    Сообщается, что «Ньюкасл» будет готов продать Исака, однако хочет заработать на его трансфере более 70 миллионов евро.

    Александер Исак
    globallookpress.com

    Шведский футболист играет за «Ньюкасл» с 2022 года. В этом сезоне Исак провел четыре матча и забил два мяча.

    Наш прогноз: Подписать Исака будет крайне сложно.

    Лука Модрич

    «Реал», полузащитник, 38 лет

    Хорватский полузащитник «Реала» Лука Модрич может уже зимой вернуться на родину.

    По сведениям 90min, на 38-летнего хавбека претендует его родной клуб — загребское «Динамо». В клубе уже подтвердили интерес к игроку центра поля.

    Лука Модрич
    globallookpress.com

    Сам уроженец Задара ранее неоднократно заявлял, что хотел бы завершить карьеру в «Реале», однако в последнее время стал все реже попадать в состав команды, что не устраивает футболиста сборной Хорватии.

    «Его контракт действует до лета, так что зимой я позвоню ему, конечно. Как "Динамо" может не хотеть вернуть Луку Модрича?» — заявил президент клуба Влатка Перас в комментарии Index.hr.

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    • В текущем сезоне Модрич принял участие в пяти матчах, однако результативными действиями не отметился.

    Наш прогноз: Модрич покинет «Реал» следующим летом.

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