ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Нереализованное величие. Верратти мог стать одним из лучших полузащитников своего времени

    Полузащитник сборной Италии уехал в Катар, так никогда и не испытав себя в одной из лучших лиг

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Аль-Араби Доха Лига звезд Катара ПСЖ Лига 1 Футбол Франции Пескара Серия A Футбол Италии Сборная Италии Саудовская Про-Лига
    Вся лентаСамое главное
    Марко ВерраттиНереализованное величие. Верратти мог стать одним из лучших полузащитников своего времени Николя Пепе Из трансферного рекорда в свободные агенты: почему Николя Пепе провалился в «Арсенале» Неймар Назло злопыхателям. Неймар заслуживает того, чтобы считаться одним из великих футболистов
  • 14:08
    • Ерохин выведен из заявки «Зенита» в РПЛ перед закрытием трансферного окна
  • 17:41
    • Стали известны претенденты на премию лучшему игроку года
  • 16:53
    • «Салават Юлаев» и «Ак Барс» опубликовали составы на матч КХЛ
  • 14:01
    • Юрана выписали из больницы. Тренеру запретили присутствовать на игре «Пари НН» с «Динамо»
  • 13:44
    • «Барселона» и Хави согласовали новый контракт
  • 13:02
    • Семак: Знаю, что в УЕФА ждут возвращения России
  • 12:19
    • «Балтика» объявила о переходе игрока ЦСКА Бистровича
    Все новости спорта
    Марко Верратти
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марко Верратти
    Теоретически, нет ничего необычного в том, что Марко Верратти решил присоединиться к Катарской спортивной лиге, пишет The Athletic.
    Сейчас ему за 30, он выиграл чемпионат Европы и девять национальных чемпионских титулов, и он готовится к постепенному завершению карьеры в лиге, в которой уже есть такие игроки, как Хави Мартинес, Филиппе Коутиньо и Родриго.

    Но в случае с Верратти есть что-то особенное по сравнению с игроками, описанными выше, или с такими игроками, как Криштиану Роналду, Неймар или Садио Мане, играющими в Саудовской Аравии. Эти футболисты достигли своего пика, достигли всего, чего хотели на высшем футбольном уровне, и сейчас идут по нисходящей. В случае с Верратти казалось, что все еще впереди.

  • Щедрые саудиты, эффект Месси и бардак в «Челси». Победители и неудачники летнего трансферного окна
  • Летнее окно для некоторых игроков и клубов прошло гораздо лучше, чем для других
  • 06/09/2023

    • Верратти был широко разрекламированным футболистом еще до того, как появился в топ-лиге. В сезоне 2011/12 его выступления в Серии B с выигравшей в итоге титул «Пескарой» Зденека Земана, где он играл вместе с Лоренцо Инсинье и Чиро Иммобиле, вызвали сравнения с Андреа Пирло, и о нем уже говорили как о будущем национальной сборной.

    Верратти был связан трансферными слухами почти со всеми крупными итальянскими клубами, и его решение присоединиться к «Пари Сен-Жермен», который тогда находился на стадии превращения в одного из европейских гигантов, стало серьезным ударом по Серии А. Италия лишилась самого талантливого молодого футболиста, хотя мало кто в то время мог предсказать, что Верратти будет находиться вдали от Италии в течение следующих 11 лет, а теперь, возможно, и всю свою карьеру в высшем дивизионе.

    Можно счесть, что его переход в чемпионат Франции оказался успешным; Он не только выигрывал титул девять раз, но и попадал в состав команды года Лиги 1 дивизиона в каждом из первых семи сезонов. Но, как и для любой суперзвезды в «ПСЖ», судьба титула считается предрешенной, а выступления против соперников из внутреннего первенства не являются надежным барометром качества.

    Марко Верратти

    Судить о таком игроке, как Верратти, еще труднее, чем о таких нападающих, как Килиан Мбаппе или Неймар. Против противников, которые почти всегда отсиживаются в обороне, нападающим часто все же приходится творить волшебство, но основная задача игрока амплуа Верратти — сделать так, чтобы твоя команду вела игру и доминировала. В большинстве матчей «ПСЖ» это просто не было проблемой.

    Поэтому о Верратти судили практически исключительно по его выступлениям в плей-офф Лиги чемпионов. Он почти сразу почувствовал себя на этой сцене как дома, запомнившись тем, что заменил Дэвида Бекхэма в матче против «Барселоны» в 2013 году и выглядел комфортно, играя против легендарных полузащитников той эпохи.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Но в течение следующих пяти лет было трудно обнаружить прогресс, который можно было бы ожидать от игрока с его интеллектом и дальностью паса. Он не мог доминировать в игре или помочь ослабить давление, когда «ПСЖ» капитулировал со счетом 1:6 в выездном матче с «Барселоной» в 2017 году, и его перебегали, когда «ПСЖ» был выбит «Реалом» с общим счетом 2:5 по сумме двух матчей в 2018 году. Это был игрок, который просто не подвергался достаточно сильному давлению на регулярной основе.

  • Пулишич, Гюндоган и еще 17 самых выгодных трансферов лета 2023 года
  • Этим летом расходы клубов достигли беспрецедентного уровня, но некоторым командам удалось заключить выгодные сделки
  • 10/09/2023

    • Верратти не был идеальным футболистом. Он никогда не создавал регулярных угроз воротам, даже учитывая его глубокую позицию. Он пропустил слишком много игр из-за травм и провел слишком много слабых матчей, стелясь в подкатах, которые не мог выиграть.

    Временами казалось, что Лига чемпионов еще не началась, пока не увидишь телевизионную картинку с надписью «Марко Верратти, 6 минута — желтая карточка», но это было приятно: Верратти не был среднестатистическим полузащитником; 7/10 во всех областях. У него был свой стиль, своя индивидуальность, своя футбольная идеология.

    В последние годы его выступления стали более уверенными; он был особенно впечатляющим, когда «ПСЖ» разгромил «Барселону» со счетом 4:1 на «Камп Ноу» в 2021 году. Примечательно, что столкновения с «Барсой» доминировали в его карьере, учитывая, что его стиль идеально вписался бы на «Камп Ноу».

    Несколько легенд «Барселоны» являются его большими поклонниками. «Он один из лучших полузащитников в мире и играет немного так же, как я пытался», — говорит Хави Эрнандес. «Ему нравится владеть мячом. Он также в совершенстве владеет длинными и короткими передачами, умеет отыграть финальный мяч и не теряет его легко. Он действительно игрок очень высокого класса».

    Хави и Вератти

    Андрес Иньеста сказал, что он достаточно хорош, чтобы стать его преемником, а Лионель Месси, поигравший вместе с Верратти за «ПСЖ», назвал его «большим игроком, одним из лучших в мире на своей позиции».

    Верратти помог доказать это на Евро-2020. Несмотря на то, что он пропустил первые два матча сборной Италии из-за травмы, он был одним из самых впечатляющих игроков турнира, доминируя во владении мячом вместе с таким же, хотя и более оборонительно настроенным Жоржиньо. Но это было также относительно редкое появление Верратти на крупном турнире. Он не прошел дальше группового этапа ЧМ-2014, пропустил Евро-2016 из-за травмы, а Италия не прошла квалификацию на ЧМ-2018 и 2022.

    Таким образом, у нас есть футболист, который, с точки зрения способности пасовать и, по мнению некоторых величайших игроков в истории, был одним из лучших полузащитников мира. И хотя нападающие, которые полагаются на скорость, часто идут на спад ​​к 30, некоторые из лучших опорных полузащитников этого столетия — Хави, Пирло, Хаби Алонсо, Пол Скоулз — получили главное признание уже после тридцати. Справедливо чувствовать себя немного обманутым.

    Переход в «Аль-Араби» не означает автоматически конец карьеры Верратти на высшем уровне. Возможно, он проведет пару лет в Катаре, а затем совершит долгожданное возвращение в Италию — хотя, если Лига 1 его не сильно напрягала, то вряд ли он сможет реализовать свой потенциал в Лиге звезд Катара.

    Верратти выиграл Евро в составе сборной Италии

    Новый тренер сборной Италии Лучано Спаллетти, очевидно, исключил его из состава на сентябрьские матчи из-за опасений по поводу нехватки игрового времени, хотя некоторые СМИ в Италии предполагают, что Верратти отклонил вызов.

    И все это кажется — в большей степени, чем в случае со стареющим Роналду, измученным Неймаром или даже, возможно, не совсем первоклассным Рубеном Невешом — чем-то вроде бессмысленной траты таланта.

    Марко Верратти, вероятно, был одним из лучших полузащитников своего поколения, но, так как он никогда не пробовал себя в одной из лучших лиг и проявил себя лишь в одном крупном международном турнире, в этом трудно быть уверенным.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.54
  • Экспресс дня 14 сентября
  • Сегодня в 20:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Потапова — Кенин
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Динамо — Пари НН
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  4.90
  • Прогноз на матч Бавария — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ницца
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Саккари — Наварро
  • Теннис
  • Завтра в 05:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Эштрела — Порту
  • Футбол
  • Завтра в 21:15
    •  2.38
  • Прогноз на матч Аддад Майя — Крейчикова
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры