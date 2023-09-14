Нереализованное величие. Верратти мог стать одним из лучших полузащитников своего времени

Сейчас ему за 30, он выиграл чемпионат Европы и девять национальных чемпионских титулов, и он готовится к постепенному завершению карьеры в лиге, в которой уже есть такие игроки, как Хави Мартинес, Филиппе Коутиньо и Родриго.

Но в случае с Верратти есть что-то особенное по сравнению с игроками, описанными выше, или с такими игроками, как Криштиану Роналду, Неймар или Садио Мане, играющими в Саудовской Аравии. Эти футболисты достигли своего пика, достигли всего, чего хотели на высшем футбольном уровне, и сейчас идут по нисходящей. В случае с Верратти казалось, что все еще впереди.

Верратти был широко разрекламированным футболистом еще до того, как появился в топ-лиге. В сезоне 2011/12 его выступления в Серии B с выигравшей в итоге титул «Пескарой» Зденека Земана, где он играл вместе с Лоренцо Инсинье и Чиро Иммобиле, вызвали сравнения с Андреа Пирло, и о нем уже говорили как о будущем национальной сборной.

Верратти был связан трансферными слухами почти со всеми крупными итальянскими клубами, и его решение присоединиться к «Пари Сен-Жермен», который тогда находился на стадии превращения в одного из европейских гигантов, стало серьезным ударом по Серии А. Италия лишилась самого талантливого молодого футболиста, хотя мало кто в то время мог предсказать, что Верратти будет находиться вдали от Италии в течение следующих 11 лет, а теперь, возможно, и всю свою карьеру в высшем дивизионе.

Можно счесть, что его переход в чемпионат Франции оказался успешным; Он не только выигрывал титул девять раз, но и попадал в состав команды года Лиги 1 дивизиона в каждом из первых семи сезонов. Но, как и для любой суперзвезды в «ПСЖ», судьба титула считается предрешенной, а выступления против соперников из внутреннего первенства не являются надежным барометром качества.

Марко Верратти globallookpress.com

Судить о таком игроке, как Верратти, еще труднее, чем о таких нападающих, как Килиан Мбаппе или Неймар. Против противников, которые почти всегда отсиживаются в обороне, нападающим часто все же приходится творить волшебство, но основная задача игрока амплуа Верратти — сделать так, чтобы твоя команду вела игру и доминировала. В большинстве матчей «ПСЖ» это просто не было проблемой.

Поэтому о Верратти судили практически исключительно по его выступлениям в плей-офф Лиги чемпионов. Он почти сразу почувствовал себя на этой сцене как дома, запомнившись тем, что заменил Дэвида Бекхэма в матче против «Барселоны» в 2013 году и выглядел комфортно, играя против легендарных полузащитников той эпохи.

Но в течение следующих пяти лет было трудно обнаружить прогресс, который можно было бы ожидать от игрока с его интеллектом и дальностью паса. Он не мог доминировать в игре или помочь ослабить давление, когда «ПСЖ» капитулировал со счетом 1:6 в выездном матче с «Барселоной» в 2017 году, и его перебегали, когда «ПСЖ» был выбит «Реалом» с общим счетом 2:5 по сумме двух матчей в 2018 году. Это был игрок, который просто не подвергался достаточно сильному давлению на регулярной основе.

Верратти не был идеальным футболистом. Он никогда не создавал регулярных угроз воротам, даже учитывая его глубокую позицию. Он пропустил слишком много игр из-за травм и провел слишком много слабых матчей, стелясь в подкатах, которые не мог выиграть.

Временами казалось, что Лига чемпионов еще не началась, пока не увидишь телевизионную картинку с надписью «Марко Верратти, 6 минута — желтая карточка», но это было приятно: Верратти не был среднестатистическим полузащитником; 7/10 во всех областях. У него был свой стиль, своя индивидуальность, своя футбольная идеология.

В последние годы его выступления стали более уверенными; он был особенно впечатляющим, когда «ПСЖ» разгромил «Барселону» со счетом 4:1 на «Камп Ноу» в 2021 году. Примечательно, что столкновения с «Барсой» доминировали в его карьере, учитывая, что его стиль идеально вписался бы на «Камп Ноу».

Несколько легенд «Барселоны» являются его большими поклонниками. «Он один из лучших полузащитников в мире и играет немного так же, как я пытался», — говорит Хави Эрнандес. «Ему нравится владеть мячом. Он также в совершенстве владеет длинными и короткими передачами, умеет отыграть финальный мяч и не теряет его легко. Он действительно игрок очень высокого класса».

Хави и Вератти globallookpress.com

Андрес Иньеста сказал, что он достаточно хорош, чтобы стать его преемником, а Лионель Месси, поигравший вместе с Верратти за «ПСЖ», назвал его «большим игроком, одним из лучших в мире на своей позиции».

Верратти помог доказать это на Евро-2020. Несмотря на то, что он пропустил первые два матча сборной Италии из-за травмы, он был одним из самых впечатляющих игроков турнира, доминируя во владении мячом вместе с таким же, хотя и более оборонительно настроенным Жоржиньо. Но это было также относительно редкое появление Верратти на крупном турнире. Он не прошел дальше группового этапа ЧМ-2014, пропустил Евро-2016 из-за травмы, а Италия не прошла квалификацию на ЧМ-2018 и 2022.

Таким образом, у нас есть футболист, который, с точки зрения способности пасовать и, по мнению некоторых величайших игроков в истории, был одним из лучших полузащитников мира. И хотя нападающие, которые полагаются на скорость, часто идут на спад ​​к 30, некоторые из лучших опорных полузащитников этого столетия — Хави, Пирло, Хаби Алонсо, Пол Скоулз — получили главное признание уже после тридцати. Справедливо чувствовать себя немного обманутым.

Переход в «Аль-Араби» не означает автоматически конец карьеры Верратти на высшем уровне. Возможно, он проведет пару лет в Катаре, а затем совершит долгожданное возвращение в Италию — хотя, если Лига 1 его не сильно напрягала, то вряд ли он сможет реализовать свой потенциал в Лиге звезд Катара.

Верратти выиграл Евро в составе сборной Италии globallookpress.com

Новый тренер сборной Италии Лучано Спаллетти, очевидно, исключил его из состава на сентябрьские матчи из-за опасений по поводу нехватки игрового времени, хотя некоторые СМИ в Италии предполагают, что Верратти отклонил вызов.

И все это кажется — в большей степени, чем в случае со стареющим Роналду, измученным Неймаром или даже, возможно, не совсем первоклассным Рубеном Невешом — чем-то вроде бессмысленной траты таланта.

Марко Верратти, вероятно, был одним из лучших полузащитников своего поколения, но, так как он никогда не пробовал себя в одной из лучших лиг и проявил себя лишь в одном крупном международном турнире, в этом трудно быть уверенным.