Назло злопыхателям. Неймар заслуживает того, чтобы считаться одним из великих футболистов

Восемь месяцев назад Неймар забил один из величайших сольных голов в истории футбола.

Незадолго до перерыва в дополнительное время четвертьфинала ЧМ-2022 Бразилия — Хорватия в Дохе, когда счет был 0:0 и ни одна из команд не создавала моментов, Неймар получил мяч в ситуации с практически всеми игроками сборной Хорватии находившимися между ним и воротами соперника.

Собравшись с силами и оценив ситуацию, Неймар сыграв в стеночку сумел обыграть всю полузащиту Хорватии, затем также прошел защиту Хорватии, обошел вратаря и пробил в пустые ворота.

Это было необычно. За семь секунд и всего пять касаний один игрок проскользнул через всю команду. В наши дни таких голов просто не увидишь. Великие индивидуальные голы на чемпионатах мира все из ушедшей эпохи, с зернистыми кадрами неподвижных защитников, а не против сверхкомпактных блоков обороны в HD.

Никто толком не говорил о блеске этого гола. Во многом еще и потому, что Бразилия впоследствии позволила хорватам сравнять счет и вылетела в серии пенальти.

Но есть и умышленное нежелание отдать должное Неймару. Бразилец может быть разочаровывающим игроком на поле, и по разным причинам к нему трудно испытывать теплые чувства. Но Неймар заслуживает большего уважения, особенно в свете того, что в пятницу, 8 сентября, он превзошел давний рекорд Пеле, забившего за сборную Бразилии 77 голов. Неймар забил дважды в победном матче с Боливией в Белене, выигранном со счетом 5:1, в результате чего его счет голов за сборную достиг 79.

Его следует считать одним из великих, заявляет The Athletic.

Это, вероятно, будет воспринято как спорная точка зрения, особенно если учесть, что он решил завершать карьеру в Саудовской Аравии. Его часто считают нереализованным талантом, отчасти из-за признания его чудесных способностей, очевидных еще со времен его становления в «Сантосе».

Но это мнение также упускает из виду доказательства обратного. Например, рекорд по результативности в сборной Бразилии. Также то, что Неймар — один из 13 игроков, выигравших Кубок Либертадорес и Лигу чемпионов, и он единственный из этих 13, кто забил в обоих финалах. А карьера Неймара в Европе, хотя и не идеальна, вероятно, превосходит все достижения любого другого бразильского нападающего.

Стоит провести сравнение с предшественниками Неймара. Четверо других бразильских нападающих этого столетия считаются настоящими суперзвездами: Роналдо, Ривалдо, Роналдиньо и Кака. Никто из них на играл в Европе так долго на самом высоком уровне, как Неймар.

Любая критика «оригинального» Роналдо считается кощунственной, отчасти из-за его травм. Это игрок, выигравший единственный чемпионский титул за 14 лет европейского футбола. Роналдо дошел только до одного полуфинала Лиги чемпионов и ни разу не дошел до финала. Его выдающийся клубный сезон в составе «Барселоны» в 1996–97 годах фактически закончился тем, что болельщики отчаянно хотели его ухода.

Европейская карьера Ривалдо на высшем уровне продлилась всего пять лет: в «Депортиво», а затем в «Барселоне». Он плохо провел свой последний сезон на «Камп Ноу», а в ничем не примечательном пребывании в «Милане» не соответствовал уровню команды. На более низком уровне Ривалдо играл до сорока лет, но дотягивал до мирового уровня лишь примерно до 31 года.

Неймар и Роналдо globallookpress.com

Роналдиньо практически ушел из футбола к 28 годам после сенсационного периода блестящей игры длиной в полдесятилетия, хотя он заслуживает похвалы за свою лебединую песню в составе «Атлетико Минейро», которая привела их к Кубку Либертадорес в 2013 году.

А еще есть Кака, на короткое время выдающийся футболист мира. Однако перейдя в «Реал Мадрид» в возрасте 27 лет, он сильно сбился с пути, изо всех сил пытался найти место в команде и в 32 года оказался в МЛС.

Итак, не желая дискредитировать каждую бразильскую суперзвезду, выступавшую в Европе, 10-летнее пребывание там Неймара на самом деле очень впечатляет по сравнению с этими великими игроками. Да, ему потребовалось время, чтобы заиграть в «Барселоне», и его годы в «ПСЖ» были омрачены травмами, но Неймар выступал на неизменно высоком уровне, и его результативность в конце чудесной «ремонтады» «Барселоны» над «Пари Сен-Жермен», выигранной со счетом 6:1, которая позволила преодолеть отставание в первом матче со счетом 4:0 — это было легендарно.

Он забил со стандарта, сделав счет 4:1, спокойно забил пенальти, и счет стал 5:1, а затем помог автору победного гола Серхи Роберто сделать счет 6:1.

Он никогда не переживал серьезного спада, который мог бы соперничать с тем, что пережили вышеупомянутые четыре бразильца. Или, если уж на то пошло — глядя на прошлых обладателей «Золотого мяча» — не было ничего подобного плохой форме Зинедина Зидана в течение 18 месяцев после чемпионата мира 1998 года, или Андрея Шевченко после его перехода в «Челси» за большие деньги, или Майкла Оуэна во второй половине его карьеры.

Тим Викери, уважаемый южноамериканский футбольный журналист, однажды заметил, что бразильские игроки, как правило, глубоко заботятся только о двух командах: о своем первом клубе и национальной сборной. Для них европейский клубный футбол — это возможность проявить себя на самом высоком уровне и заработать деньги, но их менталитет во многом ориентирован на подготовку к крупным международным турнирам.

А на чемпионатах мира Неймар всегда проявлял себя. Он превосходно справился с огромным давлением, оказанным на него во время домашнего турнира 2014 года. Все помнят, как Бразилия самоуничтожилась без него в полуфинале против Германии, не сумев справиться с нервами и эмоциями. Но это не вина Неймара, и уже всеми забыто, что звезду Бразилии буквально выбили с турнира коленом из-за жуткого фола со стороны защитника сборной Колумбии Хуана Суньиги. (Также следует отметить, что ультра-агрессивный стиль этой игры был навязан Бразилией, которая признала, что не сможет переиграть великолепную колумбийскую команду, и прибегла к нечестной тактике.)

Неймар в матче с Колумбией globallookpress.com

В 2018 году Неймар был менее заметен с точки зрения доминирования в игре сборной Бразилии, но все же обеспечил решающие моменты, особенно когда он почти в одиночку выиграл игру второго тура против Мексики (2:0), забив первый гол, после того как ударом пяткой запустил в штрафную Виллиана, а затем сделав результативную передачу на Роберто Фирмино. Бразилия вылетела на стадии четвертьфинала после поражения от Бельгии со счетом 1:2 в великолепной игре. Удар Неймара с линии штрафной в добавленное время, вероятно, вынудил Тибо Куртуа сделать лучший сэйв турнира.

В 2022 году, получив травму в начале турнира, Неймар создал тот выдающийся момент в матче против Хорватии, прежде чем его товарищи по команде оставили заднюю дверь открытой, и Хорватия сравняла счет. Неймар дал понять, что это будет его последний чемпионат мира, и его неспособность выиграть турнир будет одним из обвинений в его адрес, но Неймар не был причиной того, что Бразилия не смогла выиграть чемпионат мира в его эпоху, так же как и Зико не был виноват в том, что он тоже никогда не выигрывал мундиаль.

Кроме того, Неймар ощутил вкус успеха на родной земле, когда в качестве капитана он забил победный пенальти и впервые в 2016 году стал олимпийским чемпионом Бразилии. Он также забивал в четвертьфинале, полуфинале и финале. Для европейских наблюдателей олимпийский футбольный турнир является второстепенным, но неспособность Бразилии выиграть его ранее считалась важной темой в Южной Америке.

Переход Неймара в «ПСЖ» в 2017 году считается моментом, когда он ошибся. Конечно, это был переход в более слабую лигу, но затем «Барселона» постепенно становилась все более и более хаотичной, и Неймар перешел в самый амбициозный клуб европейского футбола, чтобы стать там главным игроком — это было незадолго до подписания контракта с Килианом Мбаппе — и это было шанс доминировать в топ-команде, а не играть второстепенную роль после Месси в «Барселоне».

Возможно, в целом его время там было немного разочаровывающим, но успех и неудачу отделяет небольшая грань. «ПСЖ» проиграл финал Лиги чемпионов 2020 года «Баварии» со счетом 0:1, но они были лучше, пока Кингсли Коман не забил победный гол, и только отчаянный сэйв Мануэля Нойера ногой не позволил Неймару забить, что было бы заслуженным голом «ПСЖ», первым в матче. После прихода Месси «ПСЖ» стал слишком тяжелым, а отсутствие желания их нападающих отрабатывать в защите стало темой для шуток, но из этих троих Неймар с гораздо большей вероятностью возвращался назад и сделал больше подкатов, чем Месси или Мбаппе.

На самом деле, самая большая проблема Неймара — это то, что его провозгласили «следующей суперзвездой» эпохи сразу после Месси и Криштиану Роналду. Это несправедливое сравнение. Мало того, что вершины, достигнутые ими, были невероятно заоблачными, их долговечность была ошеломляющей. Они совершенно не похожи на почти всех других великих игроков в истории, включая четырех вышеупомянутых бразильских нападающих. Неймар дважды финишировал третьим после них в голосовании за «Золотой мяч» — в 2015 и 2017 годах.

Неймар не выиграл Золотой мяч globallookpress.com

Конечно, сравнение Неймара с другими представителями его поколения нелестно, поскольку Роберт Левандовский и Карим Бензема достигли своего пика в возрасте тридцати лет, а карьера Неймара подходит к концу в Саудовской Аравии. С другой стороны, блестящая карьера Неймара началась раньше: он выиграл Кубок Либертадорес и был признан лучшим игроком Южной Америки, когда ему было 19 лет. В том же возрасте Левандовский все еще выступал во втором польском дивизионе.

Конечно, у каждого будет свое мнение о карьере Неймара, и, возможно, она могла бы быть лучше. Опять же, если вы сравните его карьеру с карьерой энергичного Гансо, вышедшего из «Сантоса» в то же время, вы прекрасно поймете, чего добился Неймар. Гансо сыграл всего восемь матчей за сборную и провел всего 30 матчей в чемпионатах Европы. Он, а не Неймар, является игроком «неоправдавшихся надежд».

Все футбольные трансферы

Но идея о том, что Неймар растратил свой талант, глубоко несправедлива, и часть этой критики ощущается почти как триумфализм — соревнование в том, кто имеет более высокие стандарты, которым должен соответствовать настоящий великий игрок. Бомбардира-рекордсмена сборной Бразилии и единственного человека, забившего в финалах Лиги чемпионов и Кубка Либертадорес, следует помнить как одного из лучших игроков в истории футбола.