Прощай, Криштиану. Непопадание Роналду в номинацию «ЗМ» подтвердило закат его карьеры

Впервые за 20 лет Криштиану Роналду не будет бороться за самую престижную индивидуальную футбольную награду. Бывший символ «Манчестер Юнайтед» и «Реала» получил рекордные 19 номинаций подряд на «Золотой мяч» в период с 2004 по 2022 год, выиграв пять раз, но на этот раз ему не нашлось места в окончательном списке.

Роналду, который в настоящее время находится в сборной Португалии, без сомнения, будет потрясен этим пренебрежением, учитывая размер его эго, которое остается таким же раздутым, как и всегда, несмотря на его январский переход в «Ан-Наср». В конце концов, он ясно дал понять, что планирует продолжать играть на «самом высоком уровне» и после сорока лет.

Но он совершенно не обращает внимания на то, что давно перестал быть актуальным. Европейский футбол расстался с Роналду, чьи тщетные попытки продлить свою выдающуюся карьеру на самом деле наносят ущерб его наследию.

О «Золотом мяче» и речь не шла

Никто не мог привести разумных аргументов в пользу того, что Роналду должен был быть одним из 30 игроков, номинированных на «Золотой мяч» 2023 года, несмотря на его впечатляющее начало карьеры в «Ан-Нассре». Возможно, он и забил 14 голов в своих первых 16 матчах за клуб, но Саудовская Профессиональная лига представляет собой гораздо худшее соревнование по сравнению с любым из пяти лучших дивизионов Европы.

У Роналду также, по сути, не было другого выбора, кроме как отправиться на Ближний Восток после резкого завершения его второго периода в «Манчестер Юнайтед». Эрик тен Хаг оставил капитана сборной Португалии на скамейке запасных на протяжении большей части первой половины сезона 2022/23, и ему удалось забить только три гола в 10 играх, в которых он стартовал во всех турнирах.

Все это привело к опрометчивому интервью с Пирсом Морганом, в котором Роналду выразил свое разочарование по поводу Тен Хага и партнеров по «Юнайтед», отказываясь при этом признать какие-либо недостатки в своей игре или характере. Впоследствии его контракт был расторгнут по обоюдному согласию, и в его отсутствие команда Тен Хага быстро преобразилась, став намного лучше.

Криштиану Роналду globallookpress.com

На чемпионате мира 2022 года Роналду также не улыбнулась удача. Фернанду Сантуш также посадил капитана сборной Португалии на скамейку запасных, а Гонсалу Рамуш из «Бенфики» представлял гораздо большую угрозу после того, как занял его место в атаке.

В конечном итоге «Селесао» потерпели поражение, уступив темной лошадке Марокко в четвертьфинале, а Роналду завершил турнир всего с одним голом в пяти матчах. Даже когда он был на поле, он не мог оказать никакого влияния на игру и вообще не попадал в нее.

Суть в том, что Роналду даже близко не был одним из лучших игроков мира в прошлом сезоне.

«Соперничество с Месси закончилось»

Большую часть 15 лет Роналду был ведущим игроком в европейском футболе, наряду с легендой «Барселоны» Лионелем Месси. Дуэт суперзвезд выиграл в общей сложности 79 трофеев и забил более 800 голов каждый, переписав при этом книгу рекордов.

Но в то время как Месси в прошлом сезоне продолжал показывать лучшие результаты как за «Пари Сен-Жермен», так и за Аргентину, завоевав неуловимый трофей чемпионата мира и второй подряд титул чемпиона Лиги 1, Роналду прозябал в безвестности.

Пропасть в классе между двумя иконами теперь более очевидна, чем когда-либо прежде, даже после недавнего перехода Месси в команду МЛС «Интер Майами».

Прогнозируется, что 36-летний футболист получит рекордный восьмой «Золотой мяч» в октябре, и он станет достойным победителем — хотя бы благодаря своим подвигам в Катаре в 2022 году. Месси доказал на том турнире, что он по-прежнему бесподобен в лучшей форме, настоящий мастер своего дела.

Не то чтобы Роналду когда-либо признался, что уступает миниатюрному волшебнику из Аргентины. «Я не смотрю на вещи таким образом, соперничество ушло», — заявил он на пресс-конференции ранее на этой неделе. «Это было хорошо, зрителям нравилось. Тем, кому нравится Криштиану Роналду, не обязательно ненавидеть Месси, и наоборот. Мы молодцы, мы изменили историю футбола».

Криштиану Роналду и Лионель Месси globallookpress.com

«Нас уважают во всем мире, и это самое главное. Он пошел своим путем, а я пошел своим, независимо от того, находится ли он за пределами Европы. Судя по тому, что я видел, у него все хорошо, и у меня тоже. Наследие живет, но я не вижу былого соперничества».

По правде говоря, соперничество между Роналду и Месси затихло как минимум год назад. И хотя бывший нападающий «Ювентуса» прав, говоря, что он по-прежнему пользуется большим уважением за свои достижения, в долгосрочной перспективе о нем не будут вспоминать с такой любовью, как о Месси.

«Планка должна быть высокой»

Роналду отпраздновал свой 850-й гол в карьере во время своего последнего выступления в Профессиональной лиге, помогая «Аль-Насру» одержать победу со счетом 5:1 на выезде над «Аль-Хазмом».

«Это историческая веха», — сказал форвард-ветеран, отвечая на вопрос об этом подвиге. «Для меня источником гордости были достигнутые мной цифры, до которых я не думал, что смогу добраться».

«Но я хочу большего. Играя в футбол, планка должна быть высокой, мыслить надо масштабно». Нельзя отрицать, что Роналду находится в отличной форме: в начале сезона 2023/24 он забил шесть раз в четырех играх.

На его счету также четыре результативные передачи, но эти цифры не должны вызывать удивления. Роналду не устанавливает высокую планку, он соответствует минимальному уровню ожиданий.

«Аль-Наср» стал гораздо более сильной командой, чем когда Роналду впервые прибыл: Садио Мане, Отавио, Марсело Брозович, Эмерик Ляпорт, Алекс Теллес и Секо Фофана летом присоединились к нему в «Мрсул Парк». У Роналду нет оправдания тому, что он дает осечку, поскольку такой высококачественный состав помогает ему обходить посредственную защиту соперника.

Криштиану Роналду globallookpress.com

«Больше всего я хочу продолжать постоянно развиваться, чтобы [лига] была на топ-уровне», — добавил Роналду. Пройдет много времени, прежде чем Профессиональная лига попадет в эту категорию, даже если их инвестиции в лучшие европейские таланты продолжатся такими темпами.

Все следят за развитием футбола в Саудовской Аравии, особенно сейчас, когда им также удалось привлечь таких игроков, как Неймар и Габриэль Вейга. Но Профессиональная лига снова станет второстепенным зрелищем, как только закроется летнее трансферное окно на Ближнем Востоке.

Безнадежная претензия на Евро-2024

«Каждый год мне всегда есть что доказывать», — сказал Роналду в интервью Record в июне. «Доказывая, что я могу подать пример долголетия, в свои 38 с половиной лет я думаю, что еще буду делать очень интересные вещи».

«Что? Голы, передачи, хорошая подготовка к отбору, хороший отборочный этап, хороший чемпионат Европы и продолжение всего того, что я делал за свою 21-летнюю карьеру. Я буду продолжать получать от этого такое же удовольствие. Я все еще чувствую себя полезным и в хорошей форме».

Несмотря на свое неудачное выступление на последнем чемпионате мира, Роналду сохранил капитанскую повязку сборной своей страны под руководством Роберто Мартинеса, который сменил Сантуша у руля в январе.

Если не произойдет серьезного провала, Роналду возглавит на Евро-2024 линию атаки сборной Португалии, которая выиграла все пять своих первых отборочных матчей.

Роналду уже забил пять голов в группе J, но большая часть этих усилий пришлась на разгромы против Лихтенштейна и Люксембурга. Капитан «Селесао» укрепляет свое лидерство в международных рейтингах, но нет никаких доказательств того, что он все еще может успешно выступать в крупнейших матчах.

Криштиану Роналду globallookpress.com

В Португалии множество талантливых молодых игроков, особенно на атакующих позициях. Рамуш, Рафаэль Леау и Жоау Феликс потенциально могут сформировать смертельное трио на чемпионате Европы следующим летом, но у них, вероятно, не будет такого шанса.

Роналду снова стал первым в списке команды, и Португалия из-за этого пострадает. У игрока, который так мало делает для общего дела и продолжает стоять на пути прогресса, нет никаких шансов на славную финальную лебединую песню.

Что дальше?

Роналду примет участие в сентябрьских отборочных матчах Евро-2024, и, скорее всего, у Португалии будет достаточно очков, чтобы забронировать билет в Германию. Затем он вернется в «Аль-Наср» перед матчем Профессиональной лиги с «Аль-Раедом», прежде чем начнется подготовка к началу их кампании в Лиге чемпионов АФК.

Вполне возможно, что к концу сезона Роналду добудет какие-нибудь трофеи. Возможно, он даже пополнит свою коллекцию еще одной «Золотой бутсой».

Криштиану Роналду globallookpress.com

Но никого за пределами Саудовской Аравии больше не волнует, чего Роналду достигает на клубном уровне. По правде говоря, многие европейские болельщики, вероятно, приветствовали бы его завершение карьеры на данном этапе.

Роналду — один из величайших игроков в футбол, но, в отличие от своих предшественников, он не знает, когда остановиться. То, что его не номинировали на «Золотой мяч», скорее всего, только усилит его желание доказать неправоту своих критиков.

Последняя глава в карьере Роналду будет печальным чтением, когда он, в конце концов, повесит бутсы на гвоздь. Но большинство людей уже попрощались с ним.