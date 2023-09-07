Месси «прошел» весь футбол! Почему аргентинец должен выиграть «Золотой мяч» 2023 года

Миниатюрный гений «Интер Майами» полностью заслужил рекордный восьмой «Золотой мяч», несмотря на свой разочаровывающий сезон 2022–2023 годов на клубном уровне.

«Для меня было абсолютной привилегией наблюдать за Лионелем Месси на протяжении почти двух десятилетий. Мгновение за моментом завораживающего, захватывающего дух футбола. Он подарок футбольных богов. Я так рад, что он завоевал главный приз в нашем виде спорта. С уважением и поздравлениями, приятель».

Бывший нападающий «Барселоны» Гари Линекер всегда был ярым сторонником Месси до такой степени, что некоторые критики обвиняли его в предвзятости в освещении событий в качестве ведущего BBC Sport. Но его дань уважения капитану сборной Аргентины в социальных сетях после финального чемпионата мира была идеальной.

Невозможно было не испытывать эмоций при виде Месси, поднимающего единственный трофей, который так долго ускользал от него в Катаре. Он потерпел неудачу со сборной Аргентины на финальном этапе мундиаля 2014 года и боролся с бременем огромных ожиданий на международной арене с тех пор, как он, будучи длинноволосым подростком, дебютировал за сборную девятью годами ранее.

Величественные выступления Месси на протяжении его 21-летней карьеры в «Барселоне» принесли ему семь «Золотых мячей» — а также множество титулов Ла Лиги и Лиги чемпионов — но были и те, кто все еще сомневался в его праве на неофициальный титул величайшего игрока всех времен из-за его проблем на чемпионатах мира.

Любые сомнения были стерты раз и навсегда во время турнира 2022 года, когда Месси привел свою страну к славе на Ближнем Востоке. Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони был благословлен исключительным составом команды, а такие игроки, как Анхель Ди Мария, Алексис МакАллистер, Энцо Фернандес, Кристиан Ромеро и яркий вратарь Эми Мартинес, сыграли ключевую роль в их триумфе.

Но именно Месси их вдохновил. Он снова и снова брал игру на себя, когда «Альбиселесте» нужно было что-то особенное, чтобы устроить прорыв или добить соперника, и сплачивал команду в трудные моменты.

Лионель Месси globallookpress.com

Было действительно захватывающе наблюдать, как он раскрывает весь спектр своих творческих талантов, и было радостно видеть, как он ослабил бдительность и наслаждался величиной своего величайшего достижения, когда все было позади. Месси «прошел» весь футбол — и в процессе заслужил себе восьмой «Золотой мяч».

Эрлинг Холанн справедливо упоминается в дебатах о награде 2023 года после того, как в своем дебютном сезоне на стадионе «Этихад» привел «Манчестер Сити» к треблу, и аргументации в его пользу помогает тот факт, что Месси не добился такого же успеха в «Пари Сен-Жермен».

Но на самом деле нет и близко никакого сравнения между двумя игроками с точки зрения индивидуальных результатов. Месси снова стал лучшим игроком мира в сезоне 2022–2023 годов, как Goal объясняет ниже.

Наследие Месси на чемпионате мира

Месси забил семь голов на чемпионате мира 2022 года, что всего на один меньше, чем у будущего обладателя «Золотой бутсы» Килиана Мбаппе. Он закончил турнир с наибольшим количеством голевых передач (три) и ключевых передач (21) и записал на свой счет больше ударов в створ, чем любой другой игрок (13).

Бывший нападающий «Пари Сен-Жермен» и «Барселоны» также стал первым игроком в истории чемпионатов мира, забившим голы на групповом этапе, в 1/8 финала, четвертьфинале, полуфинале и финале одного турнира, собрав за это время рекордные пять наград лучшему игроку матча.

Энцо Фернандес, Лионель Месси и Эми Мартинес globallookpress.com

Когда пришло время вручать «Золотой мяч» лучшему игроку соревнований в Катаре, победитель мог быть только один. Месси теперь единственный человек, который когда-либо получал эту награду дважды — он также был отмечен за свои выступления на чемпионате мира 2014 года в Бразилии.

Всего Месси сыграл на пяти чемпионатах мира и не имеет себе равных по общему количеству голов: на его счету 13 голов и восемь передач. Он также может похвастаться наибольшим количеством матчей на турнире (26), что на один больше, чем у легенды сборной Германии Лотара Маттеуса. Только три игрока забили больше голов на чемпионатах мира, чем Месси — Мирослав Клозе (16), Роналдо (15) и Герд Мюллер (14).

В течение долгого времени Диего Марадона был непревзойденным героем для болельщиков по всей Аргентине за то, что он добился для страны успеха на чемпионате мира 1986 года. Но Месси больше не в его тени, и статистика доказывает, что он находится в одном ряду с величайшими игроками, когда-либо украшавшими самый престижный международный футбольный турнир.

«Невероятно, насколько он на самом деле хорош»

«Для нас он очень важный игрок», — сказал Скалони о Месси во время празднования финала чемпионата мира по футболу в Аргентине на стадионе «Лусаил». «Работать с ним — огромное удовольствие. Все, что он передает своим товарищам по команде, не имеет себе равных — такого я никогда раньше не видел».

Месси не просто подавал пример своими выступлениями в Катаре, он требовал, чтобы каждый игрок в команде соответствовал его смехотворно высоким стандартам. Как и во время триумфального Кубка Америки 2021 года в Аргентине, Месси продемонстрировал все качества, достойные по-настоящему великого капитана.

Он выглядел одержимым с самого первого игрового дня, когда открыл за «Альбиселесте» счет с пенальти в матче группового этапа с Саудовской Аравией. После этого Месси почти не ошибся, но подопечные Скалони дважды были пойманы на контратаках.

Саудовская Аравия совершила невероятный камбэк во втором тайме, обыграв Аргентину со счетом 2:1, что стало одним из самых шокирующих поражений в истории чемпионатов мира, и критики наточили ножи. Южноамериканские гиганты также выглядели нервными в течение первого часа своей второй игры против Мексики, которая, казалось, близилась к ничьей.

Так продолжалось до тех пор, пока Месси не воспользовался своим блестящим первым касанием и создал возможность для удара после передачи Ди Марии в 18 метрах от ворот. Даже не поднимая глаз, он с безошибочной точностью вогнал мяч в правый нижний угол ворот — и Аргентина взлетела.

Они выиграли матч со счетом 2:0, поскольку Фернандес добил Мексику своим великолепным ударом, и в финальном групповом матче против Польши аргентинцы выглядели совершенно другой командой. Аргентина выиграла эту встречу с тем же счетом, несмотря на то, что Месси не реализовал пенальти, но он был выдающимся игроком, поскольку он выполнил больше обводок, чем кто-либо другой на поле, выполнил больше ударов и создал больше моментов.

Лионель Месси globallookpress.com

Следующими в 1/8 финала были Австралия, а Месси снова оказался в центре внимания в своем 1000-м выступлении в карьере. Он вышел из тупика, забив гол на 35-й минуте, и стал лидером сборной Аргентины во втором тайме, обеспечив относительно простую победу со счетом 2:1.

«Он выглядит нереально на поле», — сказал австралийский полузащитник Киану Баккус, отвечая на вопрос о влиянии Месси после финального свистка. «Честно говоря, он немного похож на восковую статую. Удивительно, насколько он на самом деле хорош и как он смотрит игру, видит игру и берет ее на себя».

Однако лучшее было еще впереди.

Создатель разницы

В четвертьфинале «Альбиселесте» столкнулись с соперником более высокого уровня, поскольку на их пути стояли Нидерланды, но они соответственно улучшили свою игру. Месси сделал результативную передачу Науэлю Молине и вывел Аргентину вперед в конце первого тайма, проведя своего товарища по команде по воротам красиво замаскированным пасом. Затем он забил пенальти, удвоив счет, но голландцы отбились благодаря драматическому дублю Ваута Вегхорста, который вынудил перейти к серии пенальти.

Аргентина взяла себя в руки и превзошла «Оранье» по пенальти, а Месси продемонстрировал стальные нервы, реализовав одиннадцатиметровый во второй раз в поединке. Он, как известно, насмехался над Луи ван Галом, прижимая руки к ушам перед ним после победы, отвечая на предматчевое заявление голландского тренера о том, что его не составит труда остановить.

К этому моменту Месси уже заставил замолчать тех, кто обвинял его в плохой игре за сборную Аргентины на финальных этапах чемпионатов мира. Но его самый потрясающий вклад пришелся на полуфинальный поединок с Хорватией.

Скалони увидел, как его команда максимально реализовала свой потенциал в убедительной победе со счетом 3:0, а Месси открыл счет еще одним пенальти, прежде чем Хулиан Альварес оформил дубль. Месси также ассистировал Альваресу в эпизоде со вторым голом — после того, как поставил в неловкое положение Йошко Гвардиола на правом фланге.

Месси сначала проскочил мимо Гвардиола парой блестящих касаний и отправил мяч прямо на среднюю линию, но у хорватского защитника хватило скорости, чтобы противостоять ему. Гвардиол сделал достаточно, чтобы вытолкать Месси на фланг спиной к воротам на дальней стороне штрафной, но затем аргентинский капитан оторвался от него хитрым движением плеча и добрался до боковой линии, прежде чем передать мяч Альваресу для простого завершения.

Контроль, осознанность, скорость мысли и исполнения. Месси не имеет себе равных, когда ему удается собрать воедино эту комбинацию — даже сейчас, когда ему уже за тридцать.

Лионель Месси globallookpress.com

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич признал его блестящие способности в классном послематчевом заявлении, сказав: «Я надеюсь, что Лионель Месси выиграет этот чемпионат мира, он лучший игрок в истории и заслуживает этого».

Аргентина по праву вышла в финал против Франции в качестве фаворита после такой впечатляющей победы и оправдала свои ожидания, показав потрясающую игру в первом тайме. Голы Месси и Ди Марии вывели их вперед со счетом 2:0 к перерыву, что побудило тренера «Ле Блю» Дидье Дешама изменить схему.

Франция во втором периоде играла совсем по-другому, и потребовалось дополнительное время после того, как Килиан Мбаппе забил дважды с разницей в две минуты. Тем не менее, Месси по-прежнему был полон решимости и на 108-й минуте сумел забить мяч с близкого расстояния, чтобы переломить ситуацию в пользу Аргентины.

В целом он был великолепен в дополнительное время, и если бы удар Лаутаро Мартинеса был лучше, Аргентина выиграла бы его еще до финального свистка. Но им пришлось расплачиваться за упущенные моменты, когда Мбаппе забил свой второй одиннадцатиметровый в матче, устроив новую серию пенальти.

Месси вышел первым за сборную Аргентины и выглядел образцом спокойствия, когда отправил мяч мимо Уго Льориса в ворота Франции. Спокойствие капитана передалось его товарищам по команде, когда «Альбиселесте» выиграла серию пенальти со счетом 4:2, а Гонсало Монтиэль забил решающий пенальти.

Некоторые игроки побежали праздновать с Монтиэлем, но большинство пошли обнимать Месси после того, как он в слезах упал на колени в центральном круге. Чемпионат мира 2022 года был турниром Месси.

Перспектива ПСЖ

Месси подготовился к чемпионату мира в захватывающем стиле и, наконец, завоевал расположение болельщиков «Пари Сен-Жермен» серией победных матчей. Первый сезон аргентинца на «Парк де Пренс» после ухода из «Барселоны» стал огромным разочарованием, но он вновь обрел свою лучшую форму в первой половине сезона 2022/23.

Звезда ПСЖ забил 12 голов во всех соревнованиях и сделал еще 14 голевых передач — больше, чем любой другой игрок в пятерке лучших лиг Европы. Месси также был самым опасным игроком на континенте: в среднем за игру он принимал участие в 1,2 гола в ситуациях, не связанных с пенальти.

Кристоф Гальтье предоставил Месси роль свободного художника в составе нападающих «Пари Сен-Жермен» после его назначения на пост тренера, что немедленно принесло плоды. Аргнетинец, наконец, начал играть в гармонии с Килианом Мбаппе и Неймаром, поскольку чемпионы Франции стали выглядеть настоящими претендентами на победу в Лиге чемпионов.

К сожалению, перерыв в сборной в середине сезона полностью подорвал динамику ПСЖ. Месси получил дополнительный отпуск, чтобы насладиться успехом сборной Аргентины на чемпионате мира в своей родной стране, и, когда он наконец вернулся, он выглядел не набравшим полную форму.

Затем «Пари Сен-Жермен» увидел, как Неймар выбыл из-за еще одной серьезной травмы перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии». Команда Гальтье проиграла по сумме двух матчей в отсутствие Неймара со счетом 0:3, а болельщики впоследствии обвинили бразильца и Месси в последнем европейском провале клуба.

Лионель Месси globallookpress.com

В последующие недели прошли протесты, и, несмотря на то, что «ПСЖ» удалось успешно защитить свою корону в Лиге 1, сезон был признан провальным. Неудивительно, что Месси решил не продлевать свой контракт, поскольку ему так и не удалось прижиться как на поле, так и за его пределами во французской столице.

Но факт в том, что Месси завершил свой последний сезон в «ПСЖ» с 21 голом и 20 передачами в 41 игре во всех соревнованиях. Только символ «Ливерпуля» Мохамед Салах, Мбаппе и Холанн забили больше голов в крупнейших лигах Европы.

Даже в 36 лет Месси остается в элите. Даже неожиданный переход из Европы в «Интер Майами» не изменил ситуацию: он забил 11 голов в своих первых 11 матчах за команду МЛС.

Аргумент против Холанна

Единственный человек, у которого есть реальный шанс победить Месси и получить «Золотой мяч» 2023 года, — это Холанн, который стал одним из немногих игроков, для которых в прошлом сезоне переход из Бундеслиги в английскую Премьер-лигу выглядел легким.

Бывший нападающий дортмундской «Боруссии» оказался удачным приобретением для «Сити» за 52 миллиона фунтов стерлингов, поскольку он побил рекорд Премьер-лиги по количеству голов за один сезон, забив 36 мячей. Холанн также забил 12 голов на пути «Сити» к первому титулу в Лиге чемпионов, три в Кубке Англии и один в Кубке английской лиги.

Команда Пепа Гвардиолы уже была доминирующей силой в английском футболе еще до прихода Холанна, но он вывел ее на новый уровень и помог завоевать неуловимую европейскую корону. Норвежец, который недавно был назван игроком года по версии ПФА и игроком года по версии УЕФА, заслуживает всех похвал, достающихся ему.

Но в отличие от Месси, он не был решающим фактором в самых важных матчах. Холанн забил только один гол в своих последних восьми матчах сезона и сыграл вхолостую как в финале Лиги чемпионов, так и в финале Кубка Англии. 22-летний футболист также не смог забить в полуфиналах этих двух соревнований. А когда Холанну не удается забить голы, он попадает под микроскоп общественного внимания из-за отсутствия его вклада в общую игру «Сити».

В прошлом сезоне выдающийся бомбардир набирал в среднем всего 24,8 касаний и 11,7 передач за игру. «Сити» обычно контролирует темп игр без вмешательства Холанна.

Напротив, Месси был основным плеймейкером сборной Аргентины и «Пари Сен-Жермен» соответственно в сезоне 2022–2023 годов. Он может в мгновение ока вскрыть оборону умным пасом или запутанным забеганием и всегда принимает правильные решения в последней трети.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Месси — редкий футболист, который может выиграть игру в одиночку. Холанн — впечатляющий образец атлета с первоклассным чутьем перед воротами и умением совершать умные удары, но над всесторонностью его игры все еще требуется много работать.

«Сити» не рассчитывает на то, что Холанн выручит их в трудных ситуациях или изменит ход матча своим мастерством. Игрок сборной Норвегии был куплен для того, чтобы реализовывать моменты, и он делает это лучше, чем кто-либо другой.

Но его не следует упоминать в одном ряду с Месси. Благодаря ему Аргентина стала чемпионом мира, и уже одно это делает его достойным восьмого «Золотого мяча».

«Золотой мяч для меня больше не важен»

На вопрос, кто должен выиграть «Золотой мяч» 2023 года, бывший защитник Аргентины и «Интера» Хавьер Занетти сказал Planetwin365 в июне: «Я думаю, Месси заслуживает этого, потому что ему удалось осуществить свою мечту о победе на чемпионате мира, будучи абсолютным героем. По моему мнению, он был лучшим за последние несколько лет».

Недавняя история показывает нам, что звездный чемпионат мира часто увеличивает шансы игроков на получение Золотого мяча. Великий француз Зинедин Зидан, легенда Бразилии Роналдо и бывший капитан сборной Италии Фабио Каннаваро получили эту награду после того, как в период с 1998 по 2006 годы вели свои страны к победам на турнире.

Модричу даже удалось выиграть «Золотой мяч» 2018 года, несмотря на то, что он был в составе сборной Хорватии, которая проиграла Франции в первом для себя финале чемпионата мира. Этот турнир имеет больший вес, чем любой другой, поэтому не должно быть никаких предположений о заговоре, если Месси действительно добавит еще один «Золотой мяч» в свою коллекцию.

Всегда были те, кто пытался преуменьшить величие Месси, либо из-за преданности его вечному сопернику Криштиану Роналду, либо в попытке преувеличить престиж ушедшей эпохи, когда Марадона и Пеле лидировали. Но он положил конец дебатам о лучшем игроке всех времен раз и навсегда после своих подвигов в Катаре. Месси поднял планку мастерства на одном чемпионате мира, и, возможно, его никогда не затмят.

Сильные цифры аргентинской суперзвезды в футболке ПСЖ были просто бонусом. Голосование за «Золотой мяч», по сути, превратилось в скачки одной лошадки в тот момент, когда он поднял знаменитый золотой трофей в воздух в ночь на 18 декабря 2022 года.

Месси и Луис Суарес globallookpress.com

Не то чтобы его когда-либо действительно заботило личное признание. «Имеет ли для меня значение "Золотой мяч"? Нет, для меня это больше не важно», — сказал недавно Месси китайскому изданию Titan Sports. «Я всегда говорил, что для меня не важны индивидуальные призы, а коллективные — самые важные».

Месси, вероятно, и глазом не моргнул бы, если бы Холанн стоял на сцене с «Золотым мячом» в руках в Театре дю Шатле в Париже 30 октября. Но такой сценарий не пойдет на пользу футболу. Золотой мяч всегда должен доставаться лучшему игроку планеты, и сейчас им по-прежнему является Месси.