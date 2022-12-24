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    Почему успех Аргентины в целом не благодаря Месси

    В чем главная причина титула сборной?

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    Аргентина стремилась выиграть ЧМ-2022 ради Месси
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    Аргентина стремилась выиграть ЧМ-2022 ради Месси
    Я был в Аргентине несколько раз, в основном для поиска игроков, пишет в специальной колонке для The Athletic главный тренер «Лидса» Джесси Марш.
    Одна из первых вещей, которые вы обнаружите, это то, что в Буэнос-Айресе около 40 профессиональных клубов, и все они сосредоточены в одном городе. Это дает вам представление о том, какой это футбольный город, и, по моему опыту, Аргентина в целом — суровая страна, место, полное трудолюбивых людей.

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    • Я думаю, то, какие они, определяет и их национальную сборную.

    Футбол так много значит для общества, давая каждому возможность найти что-то еще в жизни. Так что да, у них есть талант, и, конечно, победа Аргентины в финале чемпионата мира будет свяна с гениальностью Лионеля Месси, но то, что вы видели в Катаре, было командой рабочего человека, которая выжимала из себя все, сосредоточившись исключительно на завоевании титула. Это сборная, которой аргентинцы будут гордиться из-за ее трудолюбивого отношения, которое исходит от самого народа.

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    Когда ты тренер, ты, как правило, смотришь матчи со своей профессиональной точки зрения, но по мере продолжения турнира, я обнаружил, что смотрю финал против Франции как фанат. Когда начался матч, я просматривал видеоклипы товарищеского матча [моих подопечных из] «Лидса» против «Реал Сосьедада» за 16 декабря, но к перерыву я остановился и отставил в сторону свой компьютер.

    На пресс-конференции перед началом турнира я сказал, что меня не слишком интересует чемпионат мира, в основном потому, что тактика там не столь интересна. Но я обнаружил, что становлюсь более эмоционально привязанным по мере продолжения мундиаля, а финал был игрой, которую нужно ценить — именно таким должен быть финал чемпионата мира.

    С политической точки зрения, некоторые вещи на турнире меня обеспокоили. И этот чемпионат мира я всегда буду помнить из-за потери моего большого друга, журналиста Гранта Валя, который так внезапно скончался в Катаре на прошлой неделе. Я разговаривал с Грантом в день его рождения, примерно за неделю до его смерти.

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    • Он был энергичным парнем и работал до упора. Я давно его знал. Что мне нравилось в Гранте, так это то, что он был таким позитивным человеком. Он пытался найти позитив в жизни и спорте, и я не думаю, что он осознавал, какое влияние он оказал на игру. Выражение уважения к нему после его смерти — мне так жаль, что он этого не получил.

    Эмоции были тем, чему мы так часто были свидетелями в финале ЧМ-2022.

    Был Анхель Ди Мария в слезах после своего гола на 36-й минуте, и я думаю, что это говорит об остроте ситуации, в которой находилась Аргентина: миссия, которую команда выполняла, чтобы завоевать этот трофей для Месси. Я наблюдал за игроками, празднующими после матчей, за тем, как они взаимодействовали с ним, и мне казалось, что для них было важнее выиграть чемпионат мира ради Месси, чем самому Месси сделать это же. Они чувствовали эту ответственность, и это было тяжело.

    Никто, играющий или тренирующий в таком матче, как этот финал, не получает истинного удовольствия от игры в реальном времени. После этого вы можете рефлексировать и впитывать ее в себя, но в данный момент такой стресс не есть приятным. Это совсем неприятно.

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    • Для тренера в особенности бывают моменты, когда вы не можете достаточно повлиять на игру. Преимущество футболистов в том, что они играют, а не думают, они могут влиять на то, что происходит каждую минуту, но им все равно приходится справляться с этими сильными эмоциональными колебаниями.

    На чемпионате мира одна ошибка имеет значение, и один момент может решить карьеру или жизнь игрока. Вам нужен менталитет, который позволяет команде идти от матча к матчу по-настоящему, без страха.

    Я разговаривал с Тайлером Адамсом до того, как он уехал из «Лидса» в Катар, зная, что он станет капитаном сборной США, и сказал ему убедиться в том, что все сплочены, заботятся друг о друге и нет простора для эгоизма. Так и должно быть, если ты собираешься что-то делать.

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    • Вы обнаружите, что некоторые игроки могут быть чересчур эмоциональными, но затем быстро переключаются обратно и становятся полностью дисциплинированными и целеустремленными. Так было и с Ди Марией после тех слез. Однако Месси не из тех, кто действительно поддается эмоциям во время игры.

    Его давно сравнивают с Криштиану Роналду, и мне кажется, что с годами мы все узнали португальца гораздо лучше. Эмоционально Месси немного загадка, другая личность. Он говорит только по-испански, и люди вокруг него малочисленны и близки к нему.

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    Я видел таких в американском спорте. [Хоккеист] Уэйн Гретцки имел свою индивидуальность, но все были его фанатами. [Баскетболист] Майкл Джордан был непреклонно конкурентоспособным, у которого был такой способ привлечь всех на свою сторону. Том Брэйди [в НФЛ] казался джентльменом, но стал головорезом на поле. Многих из этих ребят вы никогда не узнаете их настоящих вне спорта.

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    • В конце финала были фотографии Месси, обнимающего свою мать — они оба были так рады друг другу.

    Месси в этих объятиях немного напомнил мне Христо Стоичкова, с которым я играл в «Чикаго Файр». Он также был довольно сдержан, и настоящего Христо вы видели только тогда, когда он был со своими дочерьми или своей семьей, людьми, в компании которых он расслаблялся.

    Конечно, он гордился своей карьерой, но не меньше он гордился тем, что его дочери умны и говорят на четырех языках. Часто самые большие суперзвезды начинают доверять самым близким людям, потому что во многих отношениях это единственные люди, которым они могут доверять. В этих кругах они ослабляют свою бдительность.

    Однако на этом турнире я бы сказал, что мы увидели от Месси немного больше: больше улыбок и больше общения с болельщиками во время празднования.

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    • Вы всегда хотите, чтобы в лагере сборной чувствовалось, что важнее всего страна, которую вы представляете, и делайте все возможное, чтобы выиграть чемпионат мира. В некотором смысле, это то, что вы получили с заменами Дидье Дешама перед перерывом, когда Франция проигрывала 0:2.

    Сделать то, что делал он, никогда не бывает легко, но к моменту, когда ты оказываешься в финале чемпионата мира, все, что имеет значение, — это победа. Оливье Жиру и Усман Дембеле не могли быть рады [своей заменой], но позже по ходу игры вы увидели, как Жиру получил желтую карточку на скамейке запасных, потому что все равно был увлечен игрой.

    Каждая замена, сделанная Дешамом, возвращала Францию в игру, а это одни из самых сложных решений для тренера. Я могу вспомнить случаи, когда я сделал неправильную замену, но с точки зрения результата это сработало. Я могу вспомнить случаи, когда я делал абсолютно правильную замену, а она не сработала. Дешам приходил к отличным решениям, но просто это был не день Франции.

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    • Конечно, счет диктовал многое из того, что он делал, но вы все равно должны быть достаточно смелыми, чтобы решаться на столь большие шаги. Чем больше игра двигалась в правильном для Франции направлении, тем больше оправдывались эти решения.

    Одна из вещей, которую я заметил, заключалась в том, что очень много раз, когда камера переключалась на Дешама на тренерской скамейке, он был увлечен разговором со своими помощниками. Он пытался сделать так, чтобы его мысли были максимально ясными, с участием окружающих его людей.

    Не могу передать, насколько важен во время матчей персонал, которому можно доверять. В конечном счете решения остаются за вами, но прежде чем вы их примете, нужно убедиться, что вы все оцениваете правильно.

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    • Говоря о том, что нужно делать для достижения результата, нам, наверное, следует поговорить об Эмильяно Мартинесе.

    Я сужу по своему опыту, потому что не так давно он играл за «Астон Виллу» против моей команды, «Лидса», и использовал несколько выходок, чтобы тянуть время и подчинить себе толпу. Я имею в виду, что это приводило в бешенство, но в этом и смысл, верно?

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    Его игры разума в серии пенальти, кажется, дают ему преимущество, и он сам знает, что они дают ему преимущество. Выгоду, которую он из этого извлекает, дополняет тот факт, что он сам по себе большой вратарь. В действительности футбольные ворота огромны, и вы должны забивать почти каждый пенальти, который вы выполняете. Но у него есть способ заставить вас чувствовать, что они очень маленькие.

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    • На самом деле я не думаю, что Мартинес в целом провел блестящий турнир, но если взять в качестве примера его сэйв от Рандаля Коло Муани ближе к концу дополнительного времени, то эта способность выдать большую игру в важные моменты — это именно то, на чем со своим менталитетом основывается аргентинская сборная.

    Месси определенно справлялся на этом турнире с точки зрения физической готовности. Он рассчитывал моменты, когда ему приходилось выкладываться по полной, и делал это идеально. Можно было время от времени требовать, чтобы он бегал больше, но у Аргентины был футболист, который готов был использовать большие моменты и влиять на игру, когда ему это нужно. Это было очень впечатляюще.

    Как и было запланировано с этим чемпионатом мира, теперь все возвращаются к клубному футболу, и его сезон вновь начинается почти мгновенно. Это означает, что Месси и Килиан Мбаппе оказываются вместе в «Пари Сен-Жермен», а еще рядом с ними Неймар, который будет очень разочарован тем, как все сложилось со сборной Бразилии.

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    • Это не обязательно простая ситуация, но, вероятно, она стала проще, если выиграла Аргентина, а не Франция. Месси проиграл Мбаппе... да, они партнеры по команде, и они будут и дальше сильно уважать друг друга, но победа Франции изменила бы историю, и аргентинцу было бы нелегко подобное принять. Это, безусловно, изменило бы его место в истории и лишило бы его того, чего он вполне заслуживает.

    Я дважды противостоял ПСЖ, как тренер, возглавляя «РБ Лейпциг» в прошлом сезоне, и когда дело дошло до Неймара и Месси, в частности, возникала интересная неумолкаемая тема: кто из них был альфа-самцом в этой команде.

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    • Они оба невероятно большие звезды. Но в глубине души, я думаю, они и Мбаппе понимают, что независимо от того, насколько ты хорош, даже если ты лучший на планете, ты ничего не выиграешь в одиночку. Вы достигаете чего-то только с сильным составом поддерживающих тебя партнеров и людьми, которые полностью верят в своих лучших игроков и команду как концепцию.

    Этот чемпионат мира будет считаться триумфом Месси, и это правильно, но он не хуже других знает, что на самом деле привело к этому успеху.

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