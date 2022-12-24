Почему успех Аргентины в целом не благодаря Месси

Одна из первых вещей, которые вы обнаружите, это то, что в Буэнос-Айресе около 40 профессиональных клубов, и все они сосредоточены в одном городе. Это дает вам представление о том, какой это футбольный город, и, по моему опыту, Аргентина в целом — суровая страна, место, полное трудолюбивых людей.

Я думаю, то, какие они, определяет и их национальную сборную.

Футбол так много значит для общества, давая каждому возможность найти что-то еще в жизни. Так что да, у них есть талант, и, конечно, победа Аргентины в финале чемпионата мира будет свяна с гениальностью Лионеля Месси, но то, что вы видели в Катаре, было командой рабочего человека, которая выжимала из себя все, сосредоточившись исключительно на завоевании титула. Это сборная, которой аргентинцы будут гордиться из-за ее трудолюбивого отношения, которое исходит от самого народа.

Когда ты тренер, ты, как правило, смотришь матчи со своей профессиональной точки зрения, но по мере продолжения турнира, я обнаружил, что смотрю финал против Франции как фанат. Когда начался матч, я просматривал видеоклипы товарищеского матча [моих подопечных из] «Лидса» против «Реал Сосьедада» за 16 декабря, но к перерыву я остановился и отставил в сторону свой компьютер.

На пресс-конференции перед началом турнира я сказал, что меня не слишком интересует чемпионат мира, в основном потому, что тактика там не столь интересна. Но я обнаружил, что становлюсь более эмоционально привязанным по мере продолжения мундиаля, а финал был игрой, которую нужно ценить — именно таким должен быть финал чемпионата мира.

С политической точки зрения, некоторые вещи на турнире меня обеспокоили. И этот чемпионат мира я всегда буду помнить из-за потери моего большого друга, журналиста Гранта Валя, который так внезапно скончался в Катаре на прошлой неделе. Я разговаривал с Грантом в день его рождения, примерно за неделю до его смерти.

Он был энергичным парнем и работал до упора. Я давно его знал. Что мне нравилось в Гранте, так это то, что он был таким позитивным человеком. Он пытался найти позитив в жизни и спорте, и я не думаю, что он осознавал, какое влияние он оказал на игру. Выражение уважения к нему после его смерти — мне так жаль, что он этого не получил.

Эмоции были тем, чему мы так часто были свидетелями в финале ЧМ-2022.

Был Анхель Ди Мария в слезах после своего гола на 36-й минуте, и я думаю, что это говорит об остроте ситуации, в которой находилась Аргентина: миссия, которую команда выполняла, чтобы завоевать этот трофей для Месси. Я наблюдал за игроками, празднующими после матчей, за тем, как они взаимодействовали с ним, и мне казалось, что для них было важнее выиграть чемпионат мира ради Месси, чем самому Месси сделать это же. Они чувствовали эту ответственность, и это было тяжело.

Никто, играющий или тренирующий в таком матче, как этот финал, не получает истинного удовольствия от игры в реальном времени. После этого вы можете рефлексировать и впитывать ее в себя, но в данный момент такой стресс не есть приятным. Это совсем неприятно.

Для тренера в особенности бывают моменты, когда вы не можете достаточно повлиять на игру. Преимущество футболистов в том, что они играют, а не думают, они могут влиять на то, что происходит каждую минуту, но им все равно приходится справляться с этими сильными эмоциональными колебаниями.

На чемпионате мира одна ошибка имеет значение, и один момент может решить карьеру или жизнь игрока. Вам нужен менталитет, который позволяет команде идти от матча к матчу по-настоящему, без страха.

Я разговаривал с Тайлером Адамсом до того, как он уехал из «Лидса» в Катар, зная, что он станет капитаном сборной США, и сказал ему убедиться в том, что все сплочены, заботятся друг о друге и нет простора для эгоизма. Так и должно быть, если ты собираешься что-то делать.

Вы обнаружите, что некоторые игроки могут быть чересчур эмоциональными, но затем быстро переключаются обратно и становятся полностью дисциплинированными и целеустремленными. Так было и с Ди Марией после тех слез. Однако Месси не из тех, кто действительно поддается эмоциям во время игры.

Его давно сравнивают с Криштиану Роналду, и мне кажется, что с годами мы все узнали португальца гораздо лучше. Эмоционально Месси немного загадка, другая личность. Он говорит только по-испански, и люди вокруг него малочисленны и близки к нему.

Замены Дешама вернули Францию в игру globallookpress.com

Я видел таких в американском спорте. [Хоккеист] Уэйн Гретцки имел свою индивидуальность, но все были его фанатами. [Баскетболист] Майкл Джордан был непреклонно конкурентоспособным, у которого был такой способ привлечь всех на свою сторону. Том Брэйди [в НФЛ] казался джентльменом, но стал головорезом на поле. Многих из этих ребят вы никогда не узнаете их настоящих вне спорта.

В конце финала были фотографии Месси, обнимающего свою мать — они оба были так рады друг другу.

Месси в этих объятиях немного напомнил мне Христо Стоичкова, с которым я играл в «Чикаго Файр». Он также был довольно сдержан, и настоящего Христо вы видели только тогда, когда он был со своими дочерьми или своей семьей, людьми, в компании которых он расслаблялся.

Конечно, он гордился своей карьерой, но не меньше он гордился тем, что его дочери умны и говорят на четырех языках. Часто самые большие суперзвезды начинают доверять самым близким людям, потому что во многих отношениях это единственные люди, которым они могут доверять. В этих кругах они ослабляют свою бдительность.

Однако на этом турнире я бы сказал, что мы увидели от Месси немного больше: больше улыбок и больше общения с болельщиками во время празднования.

Вы всегда хотите, чтобы в лагере сборной чувствовалось, что важнее всего страна, которую вы представляете, и делайте все возможное, чтобы выиграть чемпионат мира. В некотором смысле, это то, что вы получили с заменами Дидье Дешама перед перерывом, когда Франция проигрывала 0:2.

Сделать то, что делал он, никогда не бывает легко, но к моменту, когда ты оказываешься в финале чемпионата мира, все, что имеет значение, — это победа. Оливье Жиру и Усман Дембеле не могли быть рады [своей заменой], но позже по ходу игры вы увидели, как Жиру получил желтую карточку на скамейке запасных, потому что все равно был увлечен игрой.

Каждая замена, сделанная Дешамом, возвращала Францию в игру, а это одни из самых сложных решений для тренера. Я могу вспомнить случаи, когда я сделал неправильную замену, но с точки зрения результата это сработало. Я могу вспомнить случаи, когда я делал абсолютно правильную замену, а она не сработала. Дешам приходил к отличным решениям, но просто это был не день Франции.

Конечно, счет диктовал многое из того, что он делал, но вы все равно должны быть достаточно смелыми, чтобы решаться на столь большие шаги. Чем больше игра двигалась в правильном для Франции направлении, тем больше оправдывались эти решения.

Одна из вещей, которую я заметил, заключалась в том, что очень много раз, когда камера переключалась на Дешама на тренерской скамейке, он был увлечен разговором со своими помощниками. Он пытался сделать так, чтобы его мысли были максимально ясными, с участием окружающих его людей.

Не могу передать, насколько важен во время матчей персонал, которому можно доверять. В конечном счете решения остаются за вами, но прежде чем вы их примете, нужно убедиться, что вы все оцениваете правильно.

Говоря о том, что нужно делать для достижения результата, нам, наверное, следует поговорить об Эмильяно Мартинесе.

Я сужу по своему опыту, потому что не так давно он играл за «Астон Виллу» против моей команды, «Лидса», и использовал несколько выходок, чтобы тянуть время и подчинить себе толпу. Я имею в виду, что это приводило в бешенство, но в этом и смысл, верно?

Месси и Мбаппе сразу после ЧМ-2022 возобновят матчи за ПСЖ globallookpress.com

Его игры разума в серии пенальти, кажется, дают ему преимущество, и он сам знает, что они дают ему преимущество. Выгоду, которую он из этого извлекает, дополняет тот факт, что он сам по себе большой вратарь. В действительности футбольные ворота огромны, и вы должны забивать почти каждый пенальти, который вы выполняете. Но у него есть способ заставить вас чувствовать, что они очень маленькие.

На самом деле я не думаю, что Мартинес в целом провел блестящий турнир, но если взять в качестве примера его сэйв от Рандаля Коло Муани ближе к концу дополнительного времени, то эта способность выдать большую игру в важные моменты — это именно то, на чем со своим менталитетом основывается аргентинская сборная.

Месси определенно справлялся на этом турнире с точки зрения физической готовности. Он рассчитывал моменты, когда ему приходилось выкладываться по полной, и делал это идеально. Можно было время от времени требовать, чтобы он бегал больше, но у Аргентины был футболист, который готов был использовать большие моменты и влиять на игру, когда ему это нужно. Это было очень впечатляюще.

Как и было запланировано с этим чемпионатом мира, теперь все возвращаются к клубному футболу, и его сезон вновь начинается почти мгновенно. Это означает, что Месси и Килиан Мбаппе оказываются вместе в «Пари Сен-Жермен», а еще рядом с ними Неймар, который будет очень разочарован тем, как все сложилось со сборной Бразилии.

Это не обязательно простая ситуация, но, вероятно, она стала проще, если выиграла Аргентина, а не Франция. Месси проиграл Мбаппе... да, они партнеры по команде, и они будут и дальше сильно уважать друг друга, но победа Франции изменила бы историю, и аргентинцу было бы нелегко подобное принять. Это, безусловно, изменило бы его место в истории и лишило бы его того, чего он вполне заслуживает.

Я дважды противостоял ПСЖ, как тренер, возглавляя «РБ Лейпциг» в прошлом сезоне, и когда дело дошло до Неймара и Месси, в частности, возникала интересная неумолкаемая тема: кто из них был альфа-самцом в этой команде.

Они оба невероятно большие звезды. Но в глубине души, я думаю, они и Мбаппе понимают, что независимо от того, насколько ты хорош, даже если ты лучший на планете, ты ничего не выиграешь в одиночку. Вы достигаете чего-то только с сильным составом поддерживающих тебя партнеров и людьми, которые полностью верят в своих лучших игроков и команду как концепцию.

Этот чемпионат мира будет считаться триумфом Месси, и это правильно, но он не хуже других знает, что на самом деле привело к этому успеху.