Тактические тренды ЧМ-2022. Постоянный контроль мяча — далеко не всегда путь к успеху

Еще в ноябре, до начала чемпионата мира, я нырнул в сокровищницу данных StatsPerform, чтобы с помощью различных графиков проследить за тенденциями в футболе в период с 1966 по 2018 год, пишет автор ESPN Билл Коннелли.

Когда команды стали делать упор на владение мячом? Когда стали делать акцент не на количество, а на качество ударов? Был ли ЧМ-2018 странным исключением в плане эффективности стандартных положений? (Да).

Поскольку ЧМ-2022 уже позади, у нас есть еще один набор данных для анализа. Что мы узнали за последний месяц? Как будет развиваться футбол? И были ли некоторые результаты столь удивительными, какими они кажутся на первый взгляд?

Поскольку чемпионат мира 2022 года почти завершен, у нас теперь есть еще один набор данных для обработки. Что мы узнали за последний месяц или около того, что говорит нам о том, как может развиваться этот вид спорта? И были ли некоторые из результатов такими забавными, как кажутся? (Да.)

Урок №1. Статистика — для неудачников

Окей, не совсем так. Статистика — это язык, на котором мы говорим об игре, и в этом смысле данные StatsPerform, которые позволяют оценивать тенденции начиная с ЧМ-1966, являются источником уникальной информации.

Посмотрим на статистическое соотношение между набранными очками за игру и процентом ожидаемых голов (xG) для каждого из 15-ти чемпионатов мира. (Примечание: если команда выиграла матч в плей-фф по итогам серии пенальти, мы учитываем это как ничью в данном случае. Прости, Хорватия).

В течение достаточно длительного периода времени показатель xG становится очень показательным в плане дальнейшего успеха. По сути, это сравнение качества ударов по сравнению с ударами противника. Этот нюанс имеет очень большое значение, несмотря на то, что здесь также надо учитывать мастерство завершения атаки.

Если дать всем этим командам по 100 матчей, рейтинг показателя xG будет выглядеть примерно так же, как рейтинг по очкам за игру. Дайте командам всего по три матча, и вы получите крутые результаты. И результаты 2022 года были особенно крутыми.

Статистическая взаимосвязь между очками за игру и показателем xG:

1966: 0,532

1970: 0,770

1974: 0,845

1978: 0,571

1982: 0,554

1986: 0,765

1990: 0,694

1994: 0,476

1998: 0,488

2002: 0,552

2006: 0,713

2010: 0,446

2014: 0,603

2018: 0,598

2022: 0,464

(Примечание: статистическая взаимосвязь оценивается по шкале от -1 до 1).

О чем это говорит? Хотя каждый учитель статистики в мире быстро укажет на то, что статистическая взаимосвязь не равна не равна причинно-следственной связи, мы можем сказать, что в этом случае высокая корреляция между этими двумя показателями предполагает, что в данном турнире было меньшее количество странных результатов.

На ЧМ-1974 была самая высокая корреляция. В том году у сборных Нидерландов и ФРГ были самые высокие показатели xG. В конечном итоге именно они и встретились в финале.

При этом были и довольно забавные моменты: посредственная сборная Бразилии вышла в полуфинал, в то время как Шотландия с третьей лучшей разницей мячей не смогла выйти из группы. Но в целом статистика и результаты в основном соответствовали иерархии сборных.

В Катаре было совсем не так. Команда с лучшим показателем xG — Германия — заняла третье место в группе из-за сенсационного поражения от Японии (xG Германии в этом матче 3,10, у Японии — 1,50) и худшей разницы мячей из-за невероятно крупной победы Испании над Коста-Рикой (7:0).

Сборная Германии перед матчем с Японией globallookpress.com

Вторая лучшая команда ЧМ-2022 по показателю xG? Бразилия, которая проиграла Хорватии в серии пенальти в матче 1/4 финала. Основное и дополнительное время завершилось вничью 1:1, несмотря на внушительное перевес бразильцев по xG (2,60 против 0,60).

Среди полуфиналистов сборная Аргентины была третьей по xG, Франция — четвертой, сборная Марокко — 19-й, а хорваты — 23-ми. Победы Хорватии на Японией и Бразилией, а также марокканское чудо в противостоянии с Испанией и Португалией стали невероятно печальными историями для проигравших. Но подобное не могло повториться дважды.

На этот раз результаты не совпали со статистическими данными. Но что они (данные) могут сказать об общих тенденциях?

Одержимость контролем мяча по-прежнему никуда не делась?

В то время как лучшие команды в данном турнире, как правило, имеют более высокие показатели владения мячом, крайности со временем становятся все более показательными. На ЧМ-1966 и 1970 показатель владения мячом ни у одного из участников не превышал 56%, а первая команда не не превышала отметку в 60% до сборной Колумбии на ЧМ-1994. На чемпионате мира в России сборные Испании и Германии в среднем владели мячом больше 70% игрового времени.

В Катаре была только одна команды, чей показатель владения мячом превысил 70% (конечно же, это Испания), но общие тенденции по-прежнему очень легко заметить.

На ЧМ-2022 четверть участников контролировали мяч менее 55% времени. (После полуфинала девятой стала Хорватия с 54,8%).

Интересно, что статистическая взаимосвязь между контролем мяча и результатами (победами) на последних турнирах резко снизилась.

Корреляция между процентом владения мячом и набранными очками в среднем за матч:

ЧМ-2006: 0,706

2010: 0,429 (снижение на 39% по сравнению с ЧМ-2006)

2014: 0,275 (снижение на 36%)

2018: 0,202 (снижение на 27%)

2022: 0,159 (снижение на 21%)

На ЧМ-2006 у 13-ти сборных показатель владения мячом превышал 51%, 11 из них вышли в плей-офф, а пять и вовсе добрались до четвертьфинала. Правда, у финалистов — Франции и Италии — этот показатель был в диапазоне 49%. Но там все равно была четкая взаимосвязь между владением и позитивными нюансами.

Сборная Испании сделала больше 1000 передач в матче с Марокко, но при этом нанесла лишь один удар в створ globallookpress.com

На ЧМ-2022 у 15-ти команд показатель контроля мяча был на уровне 51% или выше, и только девять из них попали в плей-офф. Германия и Дания владели мячом почти 60 процентов времени, но не вышли из группы. Между тем, из шести команд с владением менее 38% четыре вышли в плей-офф (Марокко, Япония, Польша и Австралия). Еще одна — Иран — была максимально близка к тому, чтобы выйти из группы.

Команды, владевшие мячом выше 50%, набирали в среднем 1,40 очка, а те, которые менее 50%, — 1,20.

Не хочется слишком заострять на этом внимание, поскольку были действительно дикие, казалось, абсолютно случайные результаты — например, матч Япония — Германия один из них. Но далеко не всегда результат в пользу команды с низким уровне владения был случайностью. Например, Испания в матче с Марокко владела мячом 76 процентов времени, но при этом ее показатель xG был всего лишь на уровне 1,0, в то время как у Марокко — 0,70 при 24% владения.

Полузащитник сборной Испании Родри, разочарованный поражением, заявил, что «сборная Марокко абсолютно ничего не показала». Отчасти это было правдой, но марокканцы позаботились о том, чтобы соперник тоже почти ничего не показал.

В матче с Португалией сборная Марокко владела мячом 27% времени, но при этом у нее было девять ударов при показателе xG на уровне 1,40 против 12 ударов соперника с xG 0,90. Марокканцы действовали заметно острее в атаке, несмотря на то, что сделали 247 передач, а португальцы — 663.

Этот турнир стал продолжением довольно четкой и жесткой тенденции. Становится все более очевидным, что командам комфортнее без мяча, чем с ним. Это не означает, что лучше отказаться от владения. На клубном уровне, где большинство самых богатых и талантливых команд будут продолжать доминировать, статистическая взаимосвязь между контролем мяча и результатами сохранится.

Команды стараются атаковать через фланги

Одна из самых устойчивых тенденций с учетом 15-ти последних ЧМ заключается в то, что с каждым разом команды все чаще пытаются атаковать через фланги. На ЧМ-1982, когда команда владела мячом в атакующей трети, она делала столько же касаний в середине поля, сколько и на флангах. С тех пор это далеко не так.

С тех пор мяч находится в центральных зонах атаки далеко не так часто, как на флангах. И после того, как на ЧМ-2006 процент касаний в центральной трети немного увеличился, он снова начал стремительно снижаться.

Если провести связь между этой тенденцией и владением мячом, описанной выше, не стоит заглядывать дальше сборной Испании, ставшей предвестником такого футбола в последние 15 лет.

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В 2010 году Испания выиграла чемпионат мира с показателем владением мяча 65%, при этом 31% ее касаний в атаке приходилось на центральную треть.

На ЧМ-2018 испанцы и вовсе владели мячом 74% времени, но только 23% приходились касаний в атаке приходились на центральную зону. Теперь они чаще действовали через фланги, в том числе и потому, что соперники в какой-то момент приспособились к их атакам.

А в этом году показатель владения мячом у испанцев вырос до 77%, при этом показатель касаний в штрафной снизился до 66%.

Три команды с процентом владения мячом более 60% (Испания, Англия и Португалия) в сумме совершили лишь 25% своих касаний в атаке в центральной трети.

Качество ударов продолжает улучшаться (а количество — снижаться)

Можно провести довольно четкую грань между распространением аналитики в футболе — в частности, использование xG — и изменением как качества, так и количества ударов.

Команды с низким уровнем xG будут пытаться нанести героический удар с дальней дистанции. А команды с большим процентом владения стараются быть более терпеливыми, когда дело доходит до удара.

Однако на чемпионате мира по крайней мере частично эта тенденция началась задолго до того, как стали учитывать xG.

Средний уровень xG оставался неизменным в течение большей части периода между 1966 и 2010 годами, но начиная с ЧМ-1974 количество ударов постепенно снижалось. Однако нет никаких сомнений в том, что в последнее время качество ударов резко возросло.

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На ЧМ-2010 сборная Нигерии лидировала, набирая в среднем 0,085 xG за удар. Но уже на ЧМ-2014 это был бы всего лишь 23-й результат среди 32 участников. А на ЧМ-2022 Дания с таким показателем оказалась на 29-м месте. На ЧМ-2010 3,3% ударов соответствовали не менее 0,20 xG; в 2022 — 15%.

Возможно, это из-за пенальти? Не совсем так. На ЧМ-2010 было назначено 15 пенальти, а в Катаре — 20. В этом году, несмотря на значительное снижение количества забитых мячей после стандартов — с 65 на ЧМ-2018 до 37, — качество ударов продолжает стремительно расти.

Команды, которые чаще владеют мячом, чаще оказываются с ним в менее опасных зонах, и они ждут возможностей для качественного удара. Команды, которые сконцентрированы на обороне, лучше, чем когда-либо, способны предотвратить эти удары. Самый яркий пример — сборная Марокко, которая справилась с такими творческими командами, как Испания и Португалия.

Через четыре года, когда будет еще больше данных, картина станет еще ясней.