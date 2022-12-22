Отмененный гол Гризманна, пенальти на Роналду и фол против Кейна. 10 самых спорных моментов ЧМ-2022 с участием VAR

На ЧМ-2022 было 27 эпизодов, когда арбитрам понадобилась помощь VAR — на семь больше, чем на чемпионате мира в России.

В Катаре VAR чаще всего использовался на групповом этапе. Более того, еще до плей-офф видеоассистенты рефери вмешивались в игру чаще, чем за весь ЧМ-2018.

Но как только начался плей-офф, ситуация изменилась. В матчах на выбывание было лишь три случая, когда решение принималось после видеопросмотра.

На групповом этапе ЧМ-2022 было в среднем 0,52 видеоповтора за игру и 0,125 (или один повтор каждые восемь матчей) в плей-офф. Справедливости ради надо сказать, что уровень судейства в плей-офф был гораздо выше, ошибок было значительно меньше.

И в этом тексте рассмотрим самые спорные моменты, вызвавшие дискуссию.

10. Отмененный пенальти в ворота Бельгии в матче с Хорватией

Арбитр АПЛ Энтони Тейлор назначил пенальти после того, как Янник Карраско нарушил правила против Андрея Крамарича. Но специальная технология ФИФА зафиксировала, что защитник сборной Хорватии Деян Ловрен в том же эпизоде находился в офсайде.

Когда летом ФИФА объявила о своей новой полуавтоматической технологии определения офсайда, глава судейской коллегии Пьерлуиджи Коллина ясно дал понять, что, по его мнению, технология настолько точна, что результат следует воспринимать как факт.

Убедиться в том, что Ловрен действительно был впереди Яна Вертонгена, невозможно было с помощью специальной графики.

Система определила, что Деян Ловрен оказался в офсайде fifa.com

Более того, если внимательно присмотреться, то можно заметить, что Ловрен и вовсе находился позади Вертонгена. Поскольку рука хорватского защитника находилась под углом к камере, было очень трудно увидеть, какая часть его тела оказалась в офсайде.

Как ни крути, а данная графика, несмотря на все ее преимущества перед ручными линиями, тоже нуждается в доработке.

9. Отмененный пенальти в ворота Ганы за фол Амарти против уругвайца Нуньеса

Игроки сборной Уругвая были уверены, что в этом эпизоде в ворота сборной Ганы будет назначен пенальти, хотя арбитр сразу дал понять — нарушения правил не было. Но видеоассистент рефери посоветовал посмотреть повтор, чтобы убедиться, что Даниэль Амарти действительно не фолил на Дарвине Нуньесе.

В конечном итоге это был второй случай на турнире, когда судья остался при своем мнении.

Немецкий арбитр Даниэль Зиберт внимательно изучил момент с нескольких ракурсов и пришел к выводу, что изначально принял верное решение.

Нет никаких сомнений в том, что Амарти ударил по мячу, но при этом, похоже, у него был контакт с уругвайским нападающим. Это был смелый поступок со стороны рефери.

Примечательно, что после этого Зиберт больше не работал на матчах чемпионата мира.

8. Пенальти в ворота Ганы в матче с Португалией не был отменен

Член группы технических исследований ФИФА Фарид Мондрагон назвал это «гениальным ходом», но у ганцев было явно другое мнение.

На 62-й минуте Исмаил Эльфат назначил пенальти в ворота сборной Ганы за фол Мохаммеда Салису против Криштиану Роналду. VAR в данном случае решил не вмешиваться в эпизод.

Криштиану Роналду реализовал спорный пенальти в матче с Ганой globallookpress.com

Повторы показали, что Роналду действительно добрался до мяча первым, опередив Салису. И только после этого Криштиану столкнулся с ганским футболистом. Но Салису тоже успел коснуться мяча, почти одновременно с Роналду. Этот момент чем-то напоминал тот, после которого немец Зиберт не поставил пенальти в ворота Ганы после столкновения Амарти и Нуньеса.

Это был спорный пенальти. И маловероятно, что VAR рекомендовал бы пересмотреть эпизод, если бы судья не стал указывать на «точку».

Но в ФИФА, похоже, не заметили ничего криминального. Позже Эльфату доверили матчи Камерун — Бразилия и Япония — Хорватия. Кроме того, он выполнял определенные обязанности в финале. А вот для Армандо Вильярреала — этот матч так и остался единственным, в котором он был главным на VAR.

7. Возможный пенальти за фол Упамекано на Кейне в матче Англия — Франция

Рефери Вилтон Сампайо не просто не назначил пенальти после фола на Гарри Кейне, он даже не дал штрафног после того, как капитан сборной Англии упал на краю штрафной площади после столкновения с Дайотом Упамекано.

Нет никаких сомнений, что на Кейне был фол, когда Упамекано пытался отобрать мяч у англичанина.

Арбитры решили, что в этом эпизоде не было фола globallookpress.com

Все сводится к моменту контакта, после которого случился фол: где находится часть ноги Кейна по отношению к линии, которая является частью штрафной площади?

По мнению VAR, контакт был за пределами штрафной. И здесь надо учитывать, что у арбитра на VAR гораздо больше доступных ракурсов, чем у зрителей.

Это указывает на неприемлемый уровень информации о решениях VAR: болельщики видят только то, что показывает VAR в тот момент, когда арбитр находится у монитора. На данный момент ФИФА и УЕФА против того, чтобы показывать болельщикам, на что еще смотрит видеокоманда перед тем, как принять решение.

У Сампаой больше не было назначений после этого матча, в то время как колумбиец Николас Галло, работавший на игре Англия — Франция, работал в команде VAR в полуфинале между Францией и Марокко и в матче за третье место.

6. Возможный пенальти за фол Эрнандеса на Буфале в матче Франция — Марокко

Мало того, что арбитр не стал назначать пенальти за фол Люки Эрнандеса против Софьяна Буфаля, марокканский футболист вдобавок к этому получил предупреждение за симуляцию. Эту желтую карточку можно было бы отменить только в том случае, если бы VAR рекомендовал назначить пенальти.

Эрнандес успел коснуться мяча, но при этом столкнулся с Буфалем, ударив его ногой.

Арбитр VAR Дрю Фишер решил, что Эрнандес столкнулся с Буфалем уже после того, как выиграл борьбу за мяч. Но дело в том, что француз левой ногой подобрал мяч, а правой зацепил соперника.

Люка Эрнандес против Софьяна Буфаля globallookpress.com

Можно не сомневаться, что если бы мексиканец Сесар Рамос назначил пенальти, VAR бы не стал препятствовать этому.

Поскольку Фишер часто работал на VAR в матчах ЧМ-2022, у ФИФА, похоже, не было к нему претензий.

5. Гол Валенсии в матче Катар — Эквадор был отменен из-за офсайда

Это был первый день чемпионата мира. Сборная Катара могла оказаться в роли догоняющего уже через три минуты после стартового свистка, когда в составе эквадорцев отличился Эннер Валенсия. Но VAR в итоге отменил взятие ворот, увидев в том эпизоде положение вне игры.

Это можно рассматривать как правильное решение без подробных объяснений, из-за чего возникли серьезные споры.

Когда был разыгран штрафной удар, защитник сборной Эквадора Феликс Торрес вступил в борьбу с голкипером Катара Саадом Аль-Шибом. Мяч отскочил к Майклу Эстраде, который вернул его обратно Торресу, чтобы тот помог отличиться Валенсии. Когда Торрес коснулся мяча головой, Эстрада на один шаг опережал предпоследнего защитника катарцев Абделькарима Хассана.

Арбитры правильно разобрались в сложном эпизоде в матче Катар — Эквадор fifa.com

Дополнительная путаница возникла из-за того, что Эстраду закрывают Торрес и Аль-Шиб. При этом еще один защитник сборной Катара находится ближе к воротам. Можно подумать, что на картинке только один игрок из Эквадора, хотя на самом деле их двое.

Очень простое и понятное решение об офсайде было поставлено под сомнение из-за недостатка информации.

ФИФА в конце концов показала графику, которая появилась через несколько минут. Политика организации заключается в том, чтобы не показывать графику сразу, а вместо этого ждать следующего естественного перерыва в игре. В этом есть логика, так как это означает, что она не прерывает игру.

4. Гол Танаки в матче Япония — Испания засчитали, поскольку мяч остался в игре

Японцы были уверены, что забили гол на 51-й минуте, когда Ао Танака поразил ворота испанцев после паса от Каору Митома с линии штрафной. Но судья не засчитал взятие ворот, поскольку решил, что мяч покинул пределы поля.

Однако VAR нашел неопровержимые доказательства того, что часть мяч находился на линии. Важно отметить, что речь идет не только о том, чтобы мяч коснулся земли.

Для принятия решения использовалась камера у линии ворот, но телезрителям оставалось догадываться, почему после видеоповтора было принято решение, что мяч остался в игре. ФИФА следует задуматься о том, чтобы лучше информировать болельщиков.

«Мяч в игре» globallookpress.com

Дело не в том, что решение было неверным; в конце концов, большинство людей теперь признают, что там не было ошибки.

Но это был еще один пример отсутствия коммуникации со стороны ФИФА по поводу отмены гола после видеопросмотра. Это подчеркивает разрыв между системой и болельщиками. В отношении субъективных решений никогда не бывает ясности . В отличие от АПЛ, где обстановка в комнате VAR доступна вещателям на протяжении всего обзора, ФИФА контролирует этот момент.

Примерно через 18 часов после того, как произошел инцидент, ФИФА наконец опубликовала в Твиттере угол обзора камеры, использованный для принятия решения. Это можно было сделать гораздо раньше. К слову, именн этот гол выбил сборную Германии из чемпионата мира.

3. Пенальти после фола Щенсного на Месси в матче Польша — Аргентина

Самый спорный пенальти на этом чемпионате мира, но при этом не самое худшее решение. По крайней мере, в этом моменте было вполне оправданное объяснение. Щенсный выбежал за мячом, до которого первым добрался Лионель Месси. Польский вратарь в конечном итоге ударил капитана сборной Аргентины по лицу.

Войцех Щенсный коснулся не только мяча, но и головы Лионеля Месси globallookpress.com

Безусловно, Щенсный коснулся перчаткой лица Месси, но это не помешало нападающему сыграть в мяч. Любой контакт в данном случае не имел значения. Этот матч обслуживал очень опытный судья, Дэнни Маккели, и было бы лучше, чтобы он отказался от просмотра эпизода на мониторе. Увы, Маккели последовал совету арбитра VAR Пола ван Бокеля. Примечательно, что Щенсный отразил удар Месси с «точки».

В любом случае, эпизод довольно спорный. Маккели после этого матча не работал на чемпионате мира.

2. Пенальти за игру рукой Хименеса в матче Португалия — Уругвай

С точки зрения самого решения, это была самая большая ошибка на ЧМ-2022, просто она не была самой дискуссионной.

Когда Бруну Фернандеш пытался переправить мяч в штрафную, Хосе Мария Хименес выпрыгнул вперед, чтоб перехватить его. Мяч в итоге ударился об руку уругвайского защитника, которая в тот момент коснулась газона. VAR посоветовал посмотреть эпизод на предмет пенальти. И главный арбитр матча Алиреза Фагани, пусть и неохотно, но все же прислушался к рекомендациям видеоассистента.

Пенальти в ворота Уругвая в матче с Португалией — один из самых дискуссионных моментов ЧМ-2022 globallookpress.com

Это была примечательная ситуация, которая противоречила официальному руководству, как трактовать игру рукой в штрафной. IFAB буквально в прошлом году разъяснил это правило.

Есть конкретный пункт, который описывает ситуацию, когда «положение рук предназначено для поддержки при падении или при вставании с земли». И неважно, попадет ли мяч в руку.

Хименес очень явно использовал свою левую руку для поддержки в момент падения, и это надо обязательно учитывать. Это почти идентичная ситуация той, которая описана в правилах IFAB.

Единственным оправданием для того пенальти является то, что защитник мог умышленно поставить свою руку, чтобы остановить мяч. Но опять-таки, это было естественное положение руки для поддержки тела, и так уж вышло, что именно туда попал мяч.

В этом эпизоде нельзя было назначать пенальти, из-за которого Уругвай в конечном итоге не смог выйти из группы, уступив Южной Корее по разнице мячей.

Фагани после этого больше не работал на этом турнире. А что же было с арбитром VAR Абдуллой Аль-Марри? Читайте дальше.

1. Гол Гризманна в матче Тунис — Франция не засчитали из-за офсайда

В этой игре арбитры VAR, главным из которых был Аль-Марри, допустили одну из самых серьезных ошибок, которая привела к отмене гола, который вообще не вызывал никаких сомнений.

Радость Антуана Гризманна оказалась преждевременной globallookpress.com

Когда Орельен Чуамени отправил мяч в штрафную, Антуан Гризманн оказался в офсайде. Однако нападающий сборной Франции никак не участвовал в эпизоде. Защитник сборной Туниса сделал не очень удачный вынос мяча, который в итоге оказался у Гризманна, тут же поразившего ворота.

Игроки вернулись на середину поля, в тот момент не было никаких указаний на то, что продолжается проверка VAR.

Новозеландский арбитр Мэтью Конгер дал один короткий свисток, вслед за которым сразу же последовал еще один. Это означало, что он разрешил возобновить игру. И по протоколу у VAR уже не было права вмешиваться.

Арбитром VAR был Аль-Марри, который за 48 часов до этого работал на матче Португалия — Уругвай.

Кто же был виноват? Есть все основания предполагать, что это Конгер, у которого было достаточно времени и знаний, чтобы сообщить о своем решении видеоассистенту.

В то же время связь с комнатой VAR, должно быть, была очень плохой, если Конгер не знал, что проверка продолжается.

Это было единственное назначение Конгера на чемпионате мира. Аль-Марри, что неудивительно, тоже не работал после этого.

Франция подавала протест из-за не засчитанного гола. Шесть дней спустя ФИФА отклонила эту апелляцию без объяснения причин. Правила игры гласят, что неправильная отмена гола не делает матч недействительным.