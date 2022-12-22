Cмесь Зидана и Платини, с щепоткой Канте. Как Гризманн стал откровением сборной Франции на ЧМ-2022

После того, как Франция вышла в финал ЧМ-2018, победив Бельгию, потрясенныйрасплакался.

И наоборот, когда Les Bleus повторил свой подвиг в Катаре, выдержав натиск марокканцев, он был спокоен и собран, получая награду лучшего игрока матча. Так же, как он был в течение предыдущих 90 минут.

Франция фактически вторглась на территорию противника на стадионе Аль-Байт. Теоретически это было нейтральное поле; на самом деле, однако, это была домашняя игра Марокко.

Болельщики африканской страны заполнили трибуны, превосходя своих французских коллег в соотношении примерно семь к одному.

Когда перед началом матча включили «Марсельезу», ее встретила какофония свистков, как и каждое касание мяча французами в начале игры. Однако всего через пять минут стадион на мгновение затих, когда Франция повела в счете.

Тео Эрнандес обеспечил акробатическое завершение, Килиан Мбаппе нанес удар, который срикошетил на левого защитника его команды, но Гризманн был создателем момента.

Антуан Гризманн globallookpress.com

Неудивительно.

Финал между Францией и Аргентиной был по понятным причинам объявлен как матч Килиана Мбаппе против Лионеля Месси. Кто-то из них, скорее всего, получит «Золотой мяч».

Однако не исключайте Гризманна из гонки. Если он и не был игроком турнира, то уж точно стал его откровением.

Это может показаться странным для игрока, забившего четыре мяча и принял участие еще в двух время триумфа сборной Франции в России, но репутация Гризманна за прошедшие четыре года сильно пострадала, и это возрождение стало очень приятным сюрпризом.

Тем более, что сейчас, в Катаре, он преуспевал в совсем другой роли. Действительно, с того момента, как Франция начала свою кампанию, было очевидно, что Гризманн является самым важным игроком в команде Дидье Дешама, идеальным связующим звеном, гибридным героем, который скрепляет всю команду вместе.

До финала Франция проиграла только одну игру против Туниса, и Гризманн начал ее на скамейке вместе с Мбаппе.

Оба вышли во втором тайме, но именно Гризманн едва не сравнял счет, забив гол, который был отменен из-за спорного офсайда.

Антуан Гризманн globallookpress.com

Конечно, он все равно не забил, но в Катаре от него требовали не этого. Его работа состояла в том, чтобы создавать и разрушать в роли вспомогательного полузащитника, и он любит свою работу.

«Я достаточно свободен в том, как совмещать игру в обороне и атаку, — сказал он журналистам. — Когда мы защищаемся, мне приходится помогать товарищам по команде. И когда у нас есть мяч, я должен стараться играть так хорошо, как только могу».

«Это дает мне больше выбора. Физически я чувствую себя прекрасно, а когда я чувствую себя хорошо, моя голова тоже работает намного лучше, и мне легче продолжать делать это снова и снова».

Как он намекнул, всего несколько месяцев назад Гризманн был не в лучшем состоянии ни умственно, ни физически. После провала в «Барселоне» он поначалу испытывал трудности после возвращения в «Атлетико Мадрид».

Фарсовая ситуация, в которой он оказался из-за пункта о количестве выходов на поле в его контракте, вряд ли помогла делу. В результате он больше не забивал и не получал удовольствия от футбола.

Фанаты сборной Франции даже начали его освистывать, и многие были против его включения в состав на ЧМ-2022 в Катаре.

Однако теперь Гризманна справедливо хвалят за его роль в том, что Les Bleus вышли во второй финал чемпионата мира подряд, и ни один игрок в Катаре не набрал больше голевых передач (три) и не создал больше моментов (21).

Антуан Гризманн и Оливье Жиру globallookpress.com

«Он был просто исключительным с самого начала турнира», — сказал RMC Sport бывший игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри.

«Временами я даже нахожу его похожим на Зидана. У него всегда правильный тон, правильный пас».

«Я искренне думаю, что без него сборная Франции была бы другой. Нам часто не хватает ритма в игре, мало интенсивности.

Но как только Антуан касается мяча, он задает ритм пасам и видению поля. Он как смесь Зизу и Платини. Кроме того, он бегает, ускоряется, заполняет прорехи между линиями, читает игру соперников».

Действительно, что, возможно, было наиболее впечатляющим в игре Гризманна, так это то, как она эволюционировала с точки зрения защиты.

Франция потеряла Н'Голо Канте и Поля Погба из-за травм еще до начала турнира, но нельзя сказать, что их очень не хватало.

Ключевую роль в этом отношении сыграла работа Орельена Тчуамени и Адриена Рабьо, но и вклад Гризманна невозможно переоценить.

Погба, после победы над Марокко, даже сравнил невероятную площадь, которую закрывал на поле Гризманн, с тем, как играл Канте.

Антуан Гризманн globallookpress.com

Готовность Гризманна сыграть такую самоотверженную роль красноречиво говорит как о его качествах, так и о его характере.

Тем не менее, это также свидетельствует о его связи с Дешамом, который никогда не сомневался в том, что 31-летний игрок обладает необходимой «рабочей скоростью, энергией и интеллектом», чтобы выполнять более глубокую роль.

«Я многим ему обязан, — сказал Гризманн журналистам на прошлой неделе. — Он впервые вызвал меня в сборную, и с тех пор мы никогда не расставались, так что у нас прекрасные отношения».

«Я отдаю на поле все за эту футболку и за Францию, но также и за него. Я стараюсь делать все, что он просит от меня, чтобы он продолжал мне доверять».

«Каждый матч, каждое действие — это как благодарность, которую я ему посылаю. Я хочу попытаться сделать все, чтобы он гордился своим номером 7».

Он уже достиг этой конкретной цели в Катаре.