«Буде-Глимт» — «Интер» 5:2 по сумме двух матчей. Норвежский клуб, который весь целиком стоит как один игрок «Интера», стадионом на 8 200 мест и искусственным полем за Полярным кругом, выбил трёхкратного победителя турнира и лидера Серии A. Месяц назад Opta давала Буде-Глимту 0,3% шанса на выход в 1/8 финала. Сейчас они там. Но они далеко не первые. Вот краткая история того, как маленькие клубы уничтожали больших в еврокубках.

«Депортиво» — «Милан»

2003/04, ЛЧ, 1/4 финала

Самый знаменитый камбэк в истории Лиги чемпионов до «Ливерпуля» в Стамбуле.

«Милан» — действующий победитель турнира. Первый матч — 4:1 на «Сан-Сиро». Серия A, лучший состав в мире: Мальдини, Неста, Шевченко, Кака. Всё решено, да? Нет.

На «Риасоре» «Депортиво» забил четыре без ответа. Пандиани, Валерон, Луке, Фран. «Милан» приехал как на тренировку — а уехал из турнира. Испанская пресса написала: «Депортиво совершил одно из величайших чудес в истории европейского футбола».

Депортиво Ла Корунья — Милан 4-0 — Обзор Матча 1/4 Финала Лиги Чемпионов 07/04/2004 HD

Депортиво из Ла-Коруньи — город с населением 250 тысяч. Через несколько лет клуб вылетел из Примеры и сейчас играет во втором дивизионе. Но тот вечер 2004 года — навечно.

«Монако» — «Реал Мадрид»

2003/04, ЛЧ, 1/4 финала

Та же самая Лига чемпионов! Сезон чудес.

«Реал» — Зидан, Фигу, Роналдо, Бекхэм, Рауль. Легендарное поколение «Галактикос». Выиграли первый матч дома 4:2 и были уверены в проходе. В ответном «Монако» забил три — и два из них Фернандо Морьентес, арендованный у того самого «Реала».

Monaco 3-1 Real Madrid | HIGHLIGHTS | CHAMPIONS LEAGUE | 2004

Мадрид отправил своего нападающего в аренду — и получил от него два гола в четвертьфинале. Какая ирония.

«Монако» — маленькое княжество, стадион на 18 000 (который никогда не заполняется). Дошёл тогда до финала, проиграв «Порту» Моуринью.

«Динамо» Киев — «Реал Мадрид»

1998/99, ЛЧ, 1/4 финала

Первый матч на «Бернабеу» — 1:1. Ответный в Киеве — 2:0. Все три гола «Динамо» в двухматчевом противостоянии забил 22-летний Андрей Шевченко. Двадцать два года, три гола «Реалу» — и пропуск в мировую элиту. «Милан» забрал его через полгода.

Реал (Мадрид) — Динамо (Киев) 2:2. ЛЧ-1999/00 (обзор)

«Динамо» тех лет — не карлик в полном смысле: команда Валерия Лобановского, традиции, школа. Но «Реал» считался непроходимым, а украинский клуб — аутсайдером. Шевченко доказал обратное.

«Порту» — «Манчестер Юнайтед»

2003/04, ЛЧ, 1/8 финала

Ещё один эпизод из сезона-2003/04. Что за Лига чемпионов это была.

«Порту» выиграл первый матч дома 2:1. На «Олд Траффорд» «Юнайтед» повёл, но на 90-й минуте Костинья забил — и начался знаменитый бег Жозе Моуринью по бровке: пальто развевается, руки в воздух, бег мимо скамейки Фергюсона. Самая иконическая режиссёрская мизансцена в истории Лиги чемпионов.

Manchester United 1 -1 Porto 2003/04 HD

«Порту» потом выиграл весь турнир. Моуринью ушёл в «Челси» и стал легендой. Но всё началось с того бега.

«Селтик» — «Барселона»

2012/13, ЛЧ, групповой турнир

Статистика этого матча — из параллельной вселенной.

«Селтик» владел мячом 16% матча. Шестнадцать процентов! «Барселона» Месси — 84%. И проиграла 1:2 на «Селтик Парке».

Classic Celtic Matches | Celtic 2-1 Barcelona | An Unforgettable night in Paradise

Виктор Ваньяма открыл счёт. 19-летний Тони Уотт забил второй — и убежал праздновать так, будто выиграл Лигу чемпионов. Месси отквитал один, но было поздно. Тренер Нил Леннон после матча стоял на бровке с выражением лица человека, который не может поверить в то, что только что произошло. Да что там — мы все не могли.

«Шериф» Тирасполь — «Реал Мадрид»

2021/22, ЛЧ, групповой турнир

Свежая история. Молдавский клуб из Тирасполя. Приднестровье. Дебют в Лиге чемпионов. И первый же выездной матч — на «Бернабеу».

«Шериф» — «Реал Мадрид» 2:1 globallookpress.com

90-я минута. Себастьян Тилль бьёт из-за штрафной — мяч влетает в девятку. 2:1. «Шериф» побеждает «Реал» на «Бернабеу». Тилль падает на колени. Трибуны молчат. Это действительно произошло.

«Реал» потом, конечно, выиграл ту Лигу чемпионов. Но гол Тилля — в истории навсегда.

«Аякс» — «Реал Мадрид»

2018/19, ЛЧ, 1/8 финала

«Аякс» тен Хага, средний возраст состава — 24 года. Де Йонг, Де Лигт, Тадич, Зиеш — будущие звёзды, но пока ещё никто, какие-то выскочки. Проиграли первый матч дома 1:2 (гол Асенсио на последних минутах) — и казалось, всё.

Real Madrid vs Ajax 1-4 All Goals & Highlights | Champions League 2018/19

На «Бернабеу» — 4:1. Тадич — два гола, Давид Нерес — шедевр, Лассе Шёне — со штрафного в девятку. Мадрид после матча выглядел так, будто по нему проехал поезд. Тренера Солари уволили через две недели. «Аякс» дошёл до полуфинала, где проиграл «Тоттенхэму» на последней минуте — ещё одна незабываемая драма.

«Русенборг» — «Милан»

1996/97, ЛЧ, групповой турнир

Норвежские предшественники «Буде-Глимта» — и прямая параллель.

«Русенборг» из Тронхейма — города, который в пять раз меньше Милана. В 90-е они 12 раз подряд играли в группе Лиги чемпионов и регулярно били грандов: «Милан», «Реал», «Боруссию» Дортмунд. Но победа 2:1 на «Сан-Сиро» — вершина. Тот же стадион, тот же город, та же история: норвежский клуб приезжает в Милан и побеждает.

Rosenborg 1 4 Milán — Champions League 1996-97

Через 30 лет «Буде-Глимт» повторил — только масштабнее. «Русенборг» выиграл один матч. Буде-Глимт выбил «Интер» из турнира.

Русский след: «Кошице» и «Вардар»

Российский футбол знает эту боль изнутри — и не понаслышке.

«Спартак» — «Кошице», 1997, квалификация Лиги чемпионов. «Спартак» Романцева — доминирующая сила российского футбола, шестикратный чемпион, постоянный участник групповых этапов Лиги чемпионов — вернулся в турнир после годовой паузы. На пути — словацкий «Кошице», команда без истории и без имени.

Лига Чемпионов 1997-1998 год предварительный раунд 2 матч Спартак Кошице

1:2 в гостях — неприятно, но поправимо. А потом — домашний матч: «Спартак» 90 минут толпился возле штрафной, а игроки «Кошице» буквально висели на штангах собственных ворот. 0:0. Вылет. Игроки в шоке. Романцев в шоке. Москва в шоке. Василий Уткин в шоке:

Романцев, убирайся! Репортаж после поражения Спартака от Кошице (1997)

«Кошице» попал в группу с «Манчестер Юнайтед», «Ювентусом» и «Фейеноордом» — и проиграл все шесть матчей, установив антирекорд турнира. То есть «Спартак» уступил дорогу команде, которая не смогла набрать ни одного очка.

ЦСКА — «Вардар», 2003, квалификация Лиги чемпионов. Если «Кошице» — это обида, то «Вардар» — это унижение.

ЦСКА Газзаева и Гинера — безоговорочный лидер чемпионата России, серьёзные трансферы, амбиции мирового уровня. «Вардар» из Скопье — 238-е место в клубном рейтинге УЕФА. Македонский клуб, о котором в России не слышал никто.

ЦСКА 1-2 Вардар. Лига чемпионов 2003/2004. Квалификация

Первый матч — дома, в Москве: 1:2. Не в гостях — дома. Кириченко забил на 89-й, но было поздно. В воротах ЦСКА стоял 17-летний Акинфеев — фотография его лица после матча стала символом: мальчик, не понимающий, как это произошло. Ответный матч — 1:1. Вылет.

«Спорт-Экспресс» в тот же день: «Лопнули, как мыльный пузырь, тренерские концепции Газзаева. Выброшены на ветер миллионы Гинера». Все игроки ЦСКА остались без оценок в газете — редакция отказалась их ставить. Газзаева уволили осенью того же года.

Вардар 1-1 ЦСКА. Лига чемпионов 2003/2004. Квалификация

А дальше — сюжетный поворот, достойный кино. Через год Газзаев вернулся. И тот же ЦСКА, с тем же тренером, с тем же Акинфеевым в воротах — прошёл «Бенфику», «Партизан», «Осер», «Парму» и выиграл Кубок УЕФА 2005 года, разгромив «Спортинг» в Лиссабоне 3:1. Первый европейский трофей в истории российского футбола. От позора «Вардара» до триумфа в Лиссабоне — полтора года.

Россия помнит и другие кошмары: ЦСКА — «Мольде» (2:0 дома, 0:4 в Норвегии, 1999), «Локомотив» — «Зульте-Варегем» (вылет от полупрофессионального бельгийского клуба с игроком по фамилии Вандермарлире, 2006), «Зенит» — АПОЭЛ. У каждого российского клуба есть свой «Вардар». Теперь у «Интера» есть свой «Буде-Глимт».

Что объединяет все эти истории

Деньги. Точнее — их отсутствие у победителей.

Годовой бюджет «Буде-Глимта» — около 20 миллионов евро. Зарплата одного Лаутаро Мартинеса в «Интере» — 12 миллионов. «Депортиво», «Монако», АПОЭЛ, «Шериф» — все они были, мягко говоря, не в той финансовой лиге, что их соперники.

Но в футболе — в отличие от, скажем, «Формулы-1» — деньги не гарантируют результат в отдельно взятом матче. На 90 минут (или 180) любая команда с правильным планом, характером и долей удачи может обыграть кого угодно. Особенно если у неё есть искусственное поле за Полярным кругом, вратарь по имени Никита и тренер, который после победы на «Сан-Сиро» говорит: «Вы можете в это поверить?»

Нет, Кьетиль. Не можем. Но именно за это мы любим футбол.