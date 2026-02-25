«Интеру» нужен был исторический вечер. Отыграть 1:3 после Норвегии, быстро забить и задавить соперника рёвом «Сан-Сиро». Итальянцы действительно устроили осаду, нанесли 30 ударов, заработали 16 угловых, держали мяч и грузили штрафную бесконечными кроссами. Но на табло в итоге — 1:2, а по сумме двух матчей — 2:5. А команда Кьетиля Кнутсена оказалась сильнее и дома, и в Милане, став первым норвежским клубом, который выиграл двухматчевое противостояние в плей-офф ЛЧ.
Первая игра в Будё была кошмаром не только из-за счёта, но и из-за последствий. На искусственном поле травмировался Лаутаро Мартинес (повреждение камбаловидной мышцы, выбыл примерно на месяц), вне заявки оказался и Хакан Чалханоглу. При этом у «Интера» была важная «победа»: Дензел Думфрис впервые с 9 ноября вернулся в заявку после операции на голеностопе. В старте Фраттези получил шанс вместо Мхитаряна. Команда Кристиана Киву выходила с понятным планом на резкий старт, иначе камбек превратился бы в теорию.
«Будё/Глимт», наоборот, приехал в Милан в максимально комфортном режиме. В Норвегии межсезонье, чемпионат возобновляется весной, поэтому с осени команда фактически живёт только Лигой Чемпионов и готовилась к «Интеру» спокойно, даже успев провести тренировочный сбор в Испании. Состав — полный, без форс-мажоров.
Хайкин останавливает «Интер» в первом тайме
Первые минуты выглядели так, как «Интер» и мечтал, с быстрым продвижением через фланги, бесконечными подачами и угловыми. Уже на 3-й минуте Пио Эспозито головой замыкал кросс Димарко — выше. А потом включился Никита Хайкин, который просто отказался пропускать в этом тайме. Российский вратарь потащил кручёный удар Димарко, который летел под перекладину, а потом ещё и рефлекторно парировал удар Фраттези головой после углового. «Интер» ещё несколько раз выигрывал верх после стандартов, но мяч уходил чуть выше, чуть мимо, чуть не туда.
Парадоксально, что «Интер» создавал движение и объём, но почти всё заканчивалось одинаково — мячом на фланг и очередной доставкой в штрафную, где «Будё/Глимт» встречал это спокойным 4-4-2 и выбивал. Норвежцы не стеснялись играть вторым номером, в этот раз они забыли о красоте, им нужно было выждать момент, когда соперник ошибётся.
И «Будё» в первом тайме всё-таки напомнил, что он не приехал просто отбиваться — Эвьен опасно бил головой, Зоммер потащил в прыжке. Но в целом до перерыва матч держался на одном вопросе: когда «Интер» откроет счёт? Оказалось, не откроет вообще.
Аканджи привозит, Эвьен заглушает «Сан-Сиро»
Прошёл почти час игры, «Интер» заметно нервничал и допустил страшнейшую ошибку. На 58-й минуте Мануэль Аканджи, возможно, стоил сезона своей команде — его небрежная передача в своей трети превратилась в выход 2 в 1. Бломберг убежал на удар — Зоммер спас, но отбил прямо перед собой, а на добивании уже ждал Йенс Петтер Хауге, который в этот вечер напомнил о себе на «Сан-Сиро». Бывший игрок «Милана» просто занёс мяч в сетку, 0:1, по сумме уже 1:5. Показательно, что сами игроки «Интера» после этого эпизода выглядели так, будто на стадионе выключили свет. «Нерадзурри», кажется, смирились.
Да, у «Интера» были моменты, чтобы вернуть интригу хотя бы на пару минут. Ирония в том, что ближе всего к голу после пропущенного был сам Аканджи, он попал в штангу с близкой дистанции, пытаясь реабилитироваться. Но это выглядело как случайность на фоне общей беспомощности в завершающей стадии.
А вот «Будё-Глимт» свой следующий шанс превратил в шедевр. На 72-й минуте Хауге отдал верхом в штрафную, Хокон Эвьен идеально принял мяч на ход и пробил в дальний угол, 0:2. Норвежский блеск в игре команды Кнутсена заметен не только на «Аспмире», теперь он сияет на всю Европу.
На 76-й минуте «Интер» всё же выжал один мяч, после корнера началась суматоха, Хайкин сначала накрыл удар, потом ВАР подтвердил, что Бастони буквально протолкнул мяч за ленточку. 1:2. Но этот гол был не искрой камбека, а скорее финальной иллюстрацией очень грустного миланского вечера. «Интер» смог забить только в хаосе стандарта, когда мяч надо было не разыграть, а ткнуть в ворота. Дальше — пустота. Ни финального штурма, ни ощущения, что второй гол неизбежен. «Будё» спокойно закрылся и доиграл матч.
Хауге — лицо сенсации, «Интер» фокусируется на Скудетто
Хауге снова стал главной фигурой вечера с голом и передачей. От дирижёра «Будё» постоянно исходит угроза в контратаках, даже с минимальным процентом владения. В итоге у Йенса Петтера уже 6 голов в этой Лиге Чемпионов, рекордный показатель для норвежского игрока в составе норвежского клуба за один розыгрыш. «Будё/Глимт» в 1/8 финала и ждёт «Манчестер Сити» или «Спортинг». И в этом есть отдельная интрига, ведь с «Сити» норвежцы уже справлялись в этом розыгрыше.
Для «Интера» это, конечно, удар по статусу и амбициям (ну, и деньгам). Команда, которая недавно была финалистом и привыкла играть в поздних стадиях ЛЧ, вылетает на этапе плей-офф от клуба из города с населением около 50 тысяч человек. Итальянская пресса уже называет это «brutta figura» — плохим зрелищем на глазах у 70 тысяч на стадионе.
Николо Барелла после матча не искал оправданий: «самое сложное было открыть счёт — мы не смогли», «они обыграли нас дважды, значит, заслужили». И тут же обозначил, что при +10 в Серии A главный ориентир — Скудетто, плюс впереди Кубок. В общем, сезон для команды Киву не закончен, хоть и выездов за пределы Италии больше не будет.