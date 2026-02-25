«Интеру» нужен был исторический вечер. Отыграть 1:3 после Норвегии, быстро забить и задавить соперника рёвом «Сан-Сиро». Итальянцы действительно устроили осаду, нанесли 30 ударов, заработали 16 угловых, держали мяч и грузили штрафную бесконечными кроссами. Но на табло в итоге — 1:2, а по сумме двух матчей — 2:5. А команда Кьетиля Кнутсена оказалась сильнее и дома, и в Милане, став первым норвежским клубом, который выиграл двухматчевое противостояние в плей-офф ЛЧ.

Результат матча Интер Милан 1:2 Будё-Глимт Будё 0:1 Йенс Хёуге 58' 0:2 Хокон Эвьен 72' 1:2 Алессандро Бастони 77' Интер: Ян Зоммер, Янн Биссекк ( Дензел Дюмфрис 81' ), Мануэль Аканджи, Алессандро Бастони, Федерико Димарко ( Карлос Аугусто 81' ), Давиде Фраттези ( Анди Диуф 62' ), Пётр Зелиньски ( Анж-Йоан Бонни 62' ), Николо Барелла, Луис Энрике ( Petar Sucic 62' ), Маркус Тюрам, Франческо Пио Эспозито Будё-Глимт: Никита Хайкин, Фредрик Бьёркан ( Хайтам Алеесами 85' ), Йостейн Гундерсен, Один Бьортуфт, Оле Дидрик Бломберг ( Андреас Хельмерсен 77' ), Сондре Фет, Патрик Берг, Фредрик Шёвольд, Йенс Хёуге, Каспер Хёг ( Исак Дюбвик Мяяття 77' ), Хокон Эвьен ( Ульрик Салтнес 82' ) Жёлтая карточка: Йостейн Гундерсен 67' (Будё-Глимт)

Статистика матча 7 Удары в створ 5 16 Удары мимо 2 71 Владение мячом 30 16 Угловые удары 1 1 Офсайды 2 11 Фолы 9

Первая игра в Будё была кошмаром не только из-за счёта, но и из-за последствий. На искусственном поле травмировался Лаутаро Мартинес (повреждение камбаловидной мышцы, выбыл примерно на месяц), вне заявки оказался и Хакан Чалханоглу. При этом у «Интера» была важная «победа»: Дензел Думфрис впервые с 9 ноября вернулся в заявку после операции на голеностопе. В старте Фраттези получил шанс вместо Мхитаряна. Команда Кристиана Киву выходила с понятным планом на резкий старт, иначе камбек превратился бы в теорию.

«Интер» — «Будё-Глимт» globallookpress.com

«Будё/Глимт», наоборот, приехал в Милан в максимально комфортном режиме. В Норвегии межсезонье, чемпионат возобновляется весной, поэтому с осени команда фактически живёт только Лигой Чемпионов и готовилась к «Интеру» спокойно, даже успев провести тренировочный сбор в Испании. Состав — полный, без форс-мажоров.

Хайкин останавливает «Интер» в первом тайме

Первые минуты выглядели так, как «Интер» и мечтал, с быстрым продвижением через фланги, бесконечными подачами и угловыми. Уже на 3-й минуте Пио Эспозито головой замыкал кросс Димарко — выше. А потом включился Никита Хайкин, который просто отказался пропускать в этом тайме. Российский вратарь потащил кручёный удар Димарко, который летел под перекладину, а потом ещё и рефлекторно парировал удар Фраттези головой после углового. «Интер» ещё несколько раз выигрывал верх после стандартов, но мяч уходил чуть выше, чуть мимо, чуть не туда.

Сейв Никиты Хайкина globallookpress.com

Парадоксально, что «Интер» создавал движение и объём, но почти всё заканчивалось одинаково — мячом на фланг и очередной доставкой в штрафную, где «Будё/Глимт» встречал это спокойным 4-4-2 и выбивал. Норвежцы не стеснялись играть вторым номером, в этот раз они забыли о красоте, им нужно было выждать момент, когда соперник ошибётся.

И «Будё» в первом тайме всё-таки напомнил, что он не приехал просто отбиваться — Эвьен опасно бил головой, Зоммер потащил в прыжке. Но в целом до перерыва матч держался на одном вопросе: когда «Интер» откроет счёт? Оказалось, не откроет вообще.

Маркюс Тюрам globallookpress.com

Аканджи привозит, Эвьен заглушает «Сан-Сиро»

Прошёл почти час игры, «Интер» заметно нервничал и допустил страшнейшую ошибку. На 58-й минуте Мануэль Аканджи, возможно, стоил сезона своей команде — его небрежная передача в своей трети превратилась в выход 2 в 1. Бломберг убежал на удар — Зоммер спас, но отбил прямо перед собой, а на добивании уже ждал Йенс Петтер Хауге, который в этот вечер напомнил о себе на «Сан-Сиро». Бывший игрок «Милана» просто занёс мяч в сетку, 0:1, по сумме уже 1:5. Показательно, что сами игроки «Интера» после этого эпизода выглядели так, будто на стадионе выключили свет. «Нерадзурри», кажется, смирились.

Гол Йенса Петтера Хауге globallookpress.com

Да, у «Интера» были моменты, чтобы вернуть интригу хотя бы на пару минут. Ирония в том, что ближе всего к голу после пропущенного был сам Аканджи, он попал в штангу с близкой дистанции, пытаясь реабилитироваться. Но это выглядело как случайность на фоне общей беспомощности в завершающей стадии.

А вот «Будё-Глимт» свой следующий шанс превратил в шедевр. На 72-й минуте Хауге отдал верхом в штрафную, Хокон Эвьен идеально принял мяч на ход и пробил в дальний угол, 0:2. Норвежский блеск в игре команды Кнутсена заметен не только на «Аспмире», теперь он сияет на всю Европу.

Хокон Эвьен globallookpress.com

На 76-й минуте «Интер» всё же выжал один мяч, после корнера началась суматоха, Хайкин сначала накрыл удар, потом ВАР подтвердил, что Бастони буквально протолкнул мяч за ленточку. 1:2. Но этот гол был не искрой камбека, а скорее финальной иллюстрацией очень грустного миланского вечера. «Интер» смог забить только в хаосе стандарта, когда мяч надо было не разыграть, а ткнуть в ворота. Дальше — пустота. Ни финального штурма, ни ощущения, что второй гол неизбежен. «Будё» спокойно закрылся и доиграл матч.

Гол Бастони globallookpress.com

Хауге — лицо сенсации, «Интер» фокусируется на Скудетто

Хауге снова стал главной фигурой вечера с голом и передачей. От дирижёра «Будё» постоянно исходит угроза в контратаках, даже с минимальным процентом владения. В итоге у Йенса Петтера уже 6 голов в этой Лиге Чемпионов, рекордный показатель для норвежского игрока в составе норвежского клуба за один розыгрыш. «Будё/Глимт» в 1/8 финала и ждёт «Манчестер Сити» или «Спортинг». И в этом есть отдельная интрига, ведь с «Сити» норвежцы уже справлялись в этом розыгрыше.

Для «Интера» это, конечно, удар по статусу и амбициям (ну, и деньгам). Команда, которая недавно была финалистом и привыкла играть в поздних стадиях ЛЧ, вылетает на этапе плей-офф от клуба из города с населением около 50 тысяч человек. Итальянская пресса уже называет это «brutta figura» — плохим зрелищем на глазах у 70 тысяч на стадионе.

Николо Барелла после матча не искал оправданий: «самое сложное было открыть счёт — мы не смогли», «они обыграли нас дважды, значит, заслужили». И тут же обозначил, что при +10 в Серии A главный ориентир — Скудетто, плюс впереди Кубок. В общем, сезон для команды Киву не закончен, хоть и выездов за пределы Италии больше не будет.