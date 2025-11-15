The Athletic объясняет, почему сборные крупнейших по населению стран снова не сыграют в финальной части чемпионата мира.

Предстоящий мужской чемпионат мира по футболу станет самым масштабным в истории.

Летом следующего года турнир в США, Мексике и Канаде объединит 48 сборных — вместо прежнего формата с 32 командами.

Несмотря на расширение и почти двукратный рост числа участников по сравнению с ЧМ-1994 года, семь (или даже восемь, если Нигерия не пройдет отбор) из десяти самых населенных стран мира всё равно остались за бортом турнира.

Прямо сейчас попробуем разобраться, почему многие крупнейшие по населению государства не будут представлены на главном спортивном событии планеты.

Индийский субконтинент — Индия, Пакистан и Бангладеш

Население Индии: 1 463 865 525

Население Пакистана: 255 219 554

Население Бангладеш: 175 686 899

Общее количество участий в ЧМ: 0

Индия — самая населенная страна мира. При этом Индия, Пакистан и Бангладеш входят в топ-8 государств по численности населения, вместе составляя около 23% населения планеты.

Тем не менее ни одна из этих трех стран никогда не играла в финальной части чемпионата мира. В 1950 году Индия прошла квалификацию по умолчанию, но в итоге отказалась участвовать якобы из-за разногласий по составу и нехватки времени на подготовку.

Это был лишь четвертый чемпионат мира, и прошел он спустя три года после получения независимости Индией и Пакистаном (Бангладеш отделился от Пакистана в 1971 году).

С тех пор Индия ни разу не была близка к выходу на ЧМ. В нынешнем отборочном цикле команда вылетела во втором раунде азиатской квалификации, выиграв всего один матч из шести в группе, откуда вышли Катар и Кувейт.

Сборная Индии globallookpress.com

Лучший момент в истории индийского футбола — 1964 год, когда национальная команда этой огромной страны стала вице-чемпионом Кубка Азии, уступив Израилю (который тогда входил в АФК) в турнире из четырех участников.

Пакистан никогда не выходил на крупные турниры, а Бангладеш проиграл все четыре матча на своем единственном Кубке Азии в 1980 году.

Эти три страны объединяют не только география, но и причины футбольной слабости.

Наряду с Афганистаном и Шри-Ланкой регион включает почти половину стран, играющих в крикет.

Крикет — главный спорт субконтинента, унаследованный от британского колониального периода, и важная часть национальной идентичности.

Популярность крикета частично объясняет низкие инвестиции и слабое развитие футбольной инфраструктуры. Хотя футбол и не является национальным спортом, он всё же чрезвычайно популярен. Это заметно по фанатичной поддержке Аргентины и Бразилии на крупных турнирах.

Ни один клуб из стран Индийского субконтинента никогда не доходил до финала азиатской Лиги чемпионов.

Внутренние чемпионаты находятся в ужасном состоянии. На момент написания текста Индийская Суперлига приостановлена: Федерация футбола Индии (AIFF) не может продать коммерческие права турнира. По данным СМИ, несколько клубов, включая действующего чемпиона «Мохун Баган Супер Гигант», временно остановили работу основной команды.

В Пакистане ситуация еще хуже: страна остается крупнейшей в мире без национального футбольного чемпионата. Пакистанская Премьер-лига не проводилась с сезона 2018/19.

Китай

Население: 1 416 096 094

Участие в ЧМ: 1 раз

В отличие от стран Индийского субконтинента, проблемы китайского мужского футбола гораздо сложнее.

Китай только один раз участвовал в чемпионате мира — в 2002 году на турнире в соседних Японии и Южной Корее. Тогда сборная проиграла на групповом этапе все три матча и не забила ни одного гола.

В середине 2010-х председатель КНР Си Цзиньпин пообещал исправить ситуацию и заявил о намерении превратить Китай в «футбольную державу».

Си Цзиньпин globallookpress.com

Крупные корпорации — такие как Suning (ритейл) и Evergrande (недвижимость) — были фактически призваны финансировать Китайскую суперлигу (CSL). Взамен они получали рост международной узнаваемости брендов и, что немаловажно, благосклонность руководства страны.

Последовала серия рекордных трансферов, но проект оказался нежизнеспособным. Были введены жесткие финансовые ограничения, а трансферы иностранных игроков начали облагаться огромными налогами. Китайская футбольная ассоциация объявила ряд мер по борьбе с «нерациональными инвестициями клубов, завышенными трансферными суммами и зарплатами как местных, так и иностранных игроков».

Си Цзиньпин, вступивший в должность в 2013 году, обозначил три цели:

— вывести Китай на чемпионат мира;

— провести чемпионат мира;

выиграть чемпионат мира.

Он распорядился построить 70 000 новых футбольных полей и 20 000 тренировочных центров к 2020 году. Футбол стал обязательным предметом в школах для детей от шести лет.

Футбол в стране исключительно популярен. Средняя посещаемость матчей местной Суперлиги — 25 000 зрителей, а каждый тур собирает около 200 000 человек на матчах высшего дивизиона.

Однако национальная сборная всё равно испытывает большие трудности: Китай занимает 93-е место в рейтинге ФИФА и 13-е в Азии. Амбиции Си пока не реализованы.

Зато женская сборная Китая регулярно играет на чемпионатах мира. С момента дебютного турнира в 1991 году она выходила на ЧМ восемь раз из девяти, а в 1999 году дошла до финала, где уступила США в серии пенальти.

Индонезия

Население: 285 721 236

Участие в ЧМ: 1 (как Голландская Ост-Индия)

Футбол — спорт №1 в Индонезии, но единственный выход на чемпионат мира состоялся в далеком 1938 году, когда страна выступала под колониальным названием «Голландская Ост-Индия». Независимость была получена лишь спустя семь лет.

Сборная Индонезии globallookpress.com

Четвертая по численности населения страна мира долгое время не могла воспитать сильных игроков из-за слабой инфраструктуры. Однако в последнее время Индонезия активно опирается на диаспору, главным образом живущую в Нидерландах.

По данным директора по защите прав граждан Индонезии, за рубежом официально проживает более 2,2 млн индонезийцев, из них около 1,7 млн — в Нидерландах, которые управляли страной более трех веков.

На октябрьские матчи в состав сборной Индонезии воошли 23 игрока, среди которых 15 родились в Нидерландах, один — в Бельгии, один — в Испании, один — в Финляндии — Элиано Рейндерс, брат игрока сборной Нидерландов и «Манчестер Сити» Тиджани Рейндерса.

Использование диаспоры значительно улучшило результаты сборной: она вышла в плей-офф Кубка Азии-2023, а затем дошла до четвертого раунда отбора на ЧМ-2026, проиграв Саудовской Аравии и Ираку. В течение девяти месяцев команду возглавлял Патрик Клюйверт.

Индонезия пока ни разу не играла на чемпионате мира как независимое государство, но теперь невыход в финальную часть турнира рассматривается как провал.

Эфиопия

Население: 135 472 051

Участия в ЧМ: 0

Вторая по населению страна Африки после Нигерии, Эфиопия была одним из лидеров континента в ранний период развития африканского футбола.

Как одно из немногих независимых государств в Африке после Второй мировой войны, Эфиопия играла ключевую роль в первых розыгрышах Кубка Африки. В 1962 году она выиграла турнир и еще дважды входила в четверку сильнейших.

Сборная Эфиопии globallookpress.com

Но с тех пор сборная не выходила из группы и отобралась лишь на два из последних 22 Кубков Африки.

Та же картина и в клубном футболе. «Cotton Factory Club» (расформирован в 2000-м) и «Saint George SC» доходили до полуфиналов Кубка африканских чемпионов в 1960-х, но с тех пор ни один эфиопский клуб так далеко не поднимался.

Несмотря на популярность футбола, нехватка инфраструктуры, слабые инвестиции в молодежные программы и внешние факторы тормозят развитие. В отборе на ЧМ-2026 Эфиопия заняла пятое место в группе из шести команд, набрав девять очков в 10 матчах.

Филиппины

Население: 116 786 962

Участия в ЧМ: 0

Самые популярные виды спорта на Филиппинах — баскетбол и бокс, доставшиеся стране от американского влияния. Поэтому футбол здесь долгое время не получал достойного финансирования, а сборной не удавалось готовить игроков высокого уровня.

Сборная Филиппин globallookpress.com

В начале 2000-х Филиппины выпали из топ-200 рейтинга ФИФА, после чего Федерация футбола страны (PFF) запустила программу привлечения игроков из диаспоры. Так в сборной появились уроженцы Англии — Чад Гулд, братья Грейтвич (Крис, Фил и Саймон), а также самые заметные участники той волны — братья Фил и Джеймс Янгхазбенд.

В 2010-х результаты улучшились: Филиппины поднялись в рейтинге на рекордное для себя 111-е место, одержали первую победу в отборе на ЧМ и впервые вышли в групповой этап Кубка Азии.

Сейчас команда занимает 141-е место, а в отборе на ЧМ-2026 вылетела во втором раунде, набрав всего одно очко в шести матчах.

Зато женская сборная в 2023-м впервые в истории вышла на чемпионат мира, где обыграла хозяйку турнира Новую Зеландию.

Вьетнам

Население: 101 598 527

Участия в ЧМ: 0

Вьетнам большую часть второй половины XX века переживал войны, что естественным образом ограничивало развитие спорта. Лишь в 1990-х там появилась полноценная профессиональная структура.

Сборная Вьетнама globallookpress.com

Несмотря на ограниченные ресурсы, вьетнамские клубы в 2009 и 2019 годах доходили до полуфиналов второго по значимости азиатского турнира — AFC Champions League Two. В новом формате топ-категории, AFC Champions League Elite, пробиться дальше группового этапа значительно сложнее, и вьетнамцам это удается редко.

Экономические возможности футбола во Вьетнаме уступают многим азиатским конкурентам, но страсть болельщиков колоссальна. По данным исследования Nielsen 2022 года, 75% жителей страны — футбольные фанаты, что является самым высоким показателем в Азии.

Прогнозы и ставки на футбол

Сборная занимает 111-е место в рейтинге ФИФА, и потенциал для прорыва в топ-100 очевиден. Во втором раунде отбора на ЧМ-2026 Вьетнам выиграл два из шести матчей, но этого оказалось недостаточно.

Аналогично Филиппинам, Вьетнам впервые вышел на женский чемпионат мира в 2023 году. Несмотря на три поражения, само попадание на турнир подчеркнуло, что страна способна конкурировать на высоком уровне.