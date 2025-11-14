ESPN объясняет, почему даже после всех поражений Сан-Марино сохраняет шанс побороться за путевку в финальную часть ЧМ-2026.

Среди всех команд, претендующих на одно из 48 мест в финальной части чемпионата мира 2026 года, Сан-Марино, без преувеличения, абсолютно худшая. Эта сборная занимает 210-е место из 210 возможных в рейтинге ФИФА среди мужских команд.

С населением чуть более 34 тысяч человек (пятое по величине признанное карликовое государство в мире) Сан-Марино является более крупным, но куда менее известным из двух микрогосударств, расположенных внутри Италии (насколько нам известно, у Ватикана нет команды, признанной ФИФА).

В нынешней квалификации к чемпионату мира команда проиграла все семь матчей, забив всего один гол и пропустив 32.

Так что вполне простительно думать, что у Сан-Марино нет никаких шансов попасть на ЧМ. Но это не совсем так.

Впрочем, чтобы это произошло, должна совпасть очень специфическая цепочка событий. Самое смешное, что Сан-Марино, возможно, придется проиграть свой заключительный матч квалификации с максимально возможной разницей мячей.

Самый невероятный сценарий

Европейские команды получают 16 из 48 путевок на чемпионат мира. После длинного группового турнира (который заканчивается 18 ноября) победители 12 групп выходят напрямую в финальную часть.

Команды, занявшие вторые места, отправляются в плей-офф из 16 сборных, где разыгрываются еще четыре путевки.

И вот здесь начинается самое интересное. Четыре оставшиеся места в этом плей-офф зарезервированы для четырех лучших победителей групп Лиги наций УЕФА 2024 года.

По иронии судьбы Сан-Марино в сезоне-2024/2025 действительно занял первое место в своей группе Лиги наций, дважды обыграв Лихтенштейн и набрав очки с Гибралтаром.

Сборная Сан-Марино после победы над Лихтенштейном в Лиге наций globallookpress.com

Сан-Марино — 14-й из 14 победителей групп. Поэтому, чтобы одно из четырех мест досталось им, 10 из 13 команд, стоящих выше в этом списке, должны не нуждаться в этом месте. То есть им нужно, чтобы минимум 10 стран заняли первое место или второе место (получив путевку в плей-офф) в своих отборочных группах.

Ну а теперь начинается настоящий хаос.

Перед последней неделей квалификации восемь потенциальных участников Лиги наций уже вышли на ЧМ, и, следовательно, не претендуют на место в плей-офф.

Это означает, что шансы Сан-Марино зависят от того, удастся ли еще двум таким сборным занять вторые места в своих группах.

Если Северная Ирландия, выигравшая свою группу Лиги наций, обыграет Словакию в пятницу, она выйдет на второе место в группе А. Затем в субботу, если Румыния, еще один победитель группы Лиги наций, победит Боснию и Герцеговину, эти две сборные сравняются по очкам за второе место в группе H, где также играет Сан-Марино.

Чехия — Сан-Марино globallookpress.com

Если всё сложится именно так, то матч Румыния — Сан-Марино 18 ноября превратится в ситуацию, когда Сан-Марино будет выгоднее проиграть с крупным счетом, чтобы Румыния вышла в традиционный плей-офф, освободив свое место в стыковых матчах Лиги наций, которое тогда достанется Сан-Марино.

Это именно тот логистический кошмар, которого ФИФА пытается избегать с 1982 года, когда Германия и Австрия, предположительно, сговорились в заключительном туре группового этапа, чтобы оставить за бортом турнира сборную Алжира. Именно этот матч заставил ФИФА ввести правило, согласно которому матчи заключительного тура группового этапа начинаются в одно время.

А что думают букмекерские конторы?

Если Сан-Марино действительно окажется в ситуации, когда им будет выгодно проиграть Румынии с максимально крупным счетом, возникает логичный вопрос: как букмекеры будут выставлять коэффициенты на такой матч?

Для начала стоит подчеркнуть, что ставки на отборочные матчи чемпионата мира — далеко не самый популярный сегмент футбольного беттинга, особенно по сравнению с клубными лигами.

«Интерес к отборочным матчам ЧМ неплохой, но всё равно ниже, чем к обычному клубному футболу вроде Премьер-лиги», — сказал трейдер BetMGM Том Пуллин. Он также отметил, что матчи Сан-Марино не привлекают особого внимания, если соперник не является командой высокого уровня.

Сборная Сан-Марино globallookpress.com

В нынешней квалификации букмекеры предсказуемо не давали Сан-Марино почти никаких шансов. Их минимальный коэффициент на победу был 12 октября в матче с Кипром. Максимальный — в игре с Австрией 9 октября: ошеломляющие 100 к 1. В то же время Кипр шел фаворитом, а коэффициенты на Австрию букмекеры даже не выставляли.

Крупные игроки, которые всё же ставили на эти матчи, также предсказуемо шли против Сан-Марино, сообщают BetMGM и DraftKings. Но глава направления футбола и британских видов спорта Caesars Sportsbook Марк Бикердайк отмечает, что многие любители ставок «обожают истории про больших аутсайдеров», поэтому у букмекеров набирался существенный объем небольших ставок на Сан-Марино за огромные коэффициенты.

Если невероятный сценарий всё же реализуется, букмекеры, вероятно, будут вынуждены выставлять максимально низкие коэффициенты на победу Румынии — настолько низкие, что, возможно, даже не будут предлагать ставку на ее победу. Всё из-за предположения, что Сан-Марино будет мотивирован с разгромным счетом.

«Мы обычно немного иначе подходим к матчам Сан-Марино из-за огромной разницы в уровне с другими командами. В таких гипотетических условиях мы будем ориентироваться на рынок и поступающие ставки, чтобы определить корректные цены, учитывая вероятно высокую результативность, заложенную в стартовых коэффициентах», — объясняет Пуллин.

Но чтобы этот сценарий вообще стал возможным, должны совпасть еще два события: Северная Ирландия должна обыграть Словакию, а Румыния — победить Боснию и Герцеговину.

«Мы, как и вся индустрия, ждем результатов матча Босния — Румыния в субботу, прежде чем принимать решение о коэффициентах на игру Румыния — Сан-Марино. Если такой сценарий действительно возникнет, он окажется уникальным», — добавил Бикердайк.

Но если невероятное всё же случится и Сан-Марино действительно получит шанс пройти дальше в квалификации, проиграв с большой разницей в счете, возникнет колоссальная дилемма. По правилам ФИФА, командам запрещено умышленно проигрывать. Но, учитывая, насколько ужасно играет Сан-Марино (один из матчей с Австрией закончился со счетом 0:10), будет крайне трудно доказать, что La Serenissima делала что-то необычное.