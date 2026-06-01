4 июня в товарищеском матче по футболу сыграют сборные Южной Кореи и Сальвадора. Начало игры — в 04:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз на матч Южная Корея — Сальвадор с коэффициентом для ставки за 1.85.

Южная Корея

Турнирное положение: Южная Корея выступит в финальной части чемпионата мира после того, как заняла первое место в отборочной группе.

Команда в азиатской квалификации на шесть очков опередила вторую в таблице Йорданию, а также на семь баллов — занявший третью позицию Ирак.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, коллектив на нейтральном поле одержал разгромную победу над Тринидад и Тобаго (5:0).

Перед этим еще в одном контрольном поединке дальневосточная сборная теперь уже в чужих стенах проиграла Австрии с минимальным результатом 0:1.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые были товарищескими, Южная Корея выиграла лишь раз при двух поражениях.

Это вроде бы говорит о не лучших шансах хозяев на победу, тем не менее, они все же высоки, если учесть перевес в классе над нынешним соперником.

Ли Джэ Сон и О Хён Гю — лучшие бомбардиры команды в отборе на ЧМ-2026 с четырьмя голами.

Сальвадор

Турнирное положение: Сальвадор, в отличие от соперника, не сыграет в финальной части мундиаля, провалив его квалификацию.

Команда заняла последнее, четвертое место в своей группе отбора зоны КОНКАКАФ, уступив победителю квартета Панаме, а также Суринаму и Гватемале, занявшим вторую и третью позиции соответственно.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках турнира Серии КОНКАКАФ сборная на чужом поле одержала победу над Мартиникой (1:0).

Перед этим еще в одном поединке этого же первенства коллектив уже не смог выиграть, когда снова-таки на выездной арене сыграл вничью с Доминиканской Республикой (2:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Сальвадор проиграл пять раз при одной победе и одной ничьей.

Такая форма говорит о плохих шансах гостей не то, что на победу, а даже на ничью, особенно если учесть преимущество их соперника в классе.

Харольд Осорио — автор единственного гола команды в отборе на ЧМ-2026, если не учитывать мяч в свои ворота, который пропустил Суринам.

в семи последних матчах Южной Кореи забивала только одна команда

в семи последних матчах Южной Кореи забивала только команда хозяев поля

в пяти из восьми последних выездных матчей Сальвадора забивали меньше 2,5 голов.

Коэффициенты букмекеров: Южная Корея — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.30. Ничья — в 5.00, успех Сальвадора — в 9.50.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.70 и 2.10.

Прогноз: в семи последних матчах хозяев забивал только один из соперников. Так же было и в их девяти последних домашних поединках.

Между тем, в пяти из шести последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют только хозяева поля, ведь так было в их в семи последних матчах.

Ставка: забьёт только Южная Корея за 2.02