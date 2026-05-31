В этом экспрессе рассмотрим предстоящие товарищеские матчи. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Экспресс дня 1 июня с коэффициентом для ставки за 4.86.

Турция — Северная Македония

Футбол. Товарищеский матч

Сборная Турции подходит к предстоящему товарищескому матчу в статусе команды, успешно преодолевшей квалификацию к ЧМ-2026. Турки заняли второе место в своей отборочной группе. В раунде плей-офф турки дважды победили с минимальным счётом 1:0 — сначала Румынию дома, а затем Косово на выезде. При этом команда показала высокую эффективность в реализации моментов, несмотря на ограниченное количество ударов по воротам.

В рамках подготовки к чемпионату мира сборная Турции проведёт ещё два контрольных матча. В первом из них команда встретится с Северной Македонией 1 июня, а затем сыграет с Венесуэлой 7 июня. Эти встречи станут возможностью для тренерского штаба проверить состав и определить оптимальные сочетания игроков перед стартом турнира.

На чемпионате мира Турция выступит в группе D вместе со сборными Австралии, Парагвая и США. Матчи группового этапа пройдут 14, 20 и 26 июня в Ванкувере, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе.

Сборная Северной Македонии, в свою очередь, не сумела пробиться на мундиаль. Команда заняла третье место в своей отборочной группе, уступив Бельгии и Уэльсу. Попытка пройти на чемпионат мира через плей-офф также завершилась неудачей — в полуфинале Северная Македония уступила Дании со счётом 0:4. Таким образом, команда вновь осталась вне финальной части турнира.

Сейчас македонцы проводят товарищеские встречи в рамках подготовки к осеннему розыгрышу Лиги наций, где им предстоит выступать в Лиге B вместе со сборными Шотландии, Швейцарии и Словении. Весной команда уже сыграла два контрольных матча, завершив их нулевыми ничьими против Ирландии, а также Боснии и Герцеговины.

Ставка: Обе не забьют за 1.69.

Норвегия — Швеция

Футбол. Товарищеский матч

Норвежцы под руководством Столе Сольбаккена демонстрируют уверенный рост и в последние годы превратились в серьёзную силу на международной арене. Главным преимуществом команды остаётся атакующая линия. Эрлинг Холанн из «Манчестер Сити» и Александер Серлот из «Атлетико» формируют одну из самых опасных связок в мировом футболе, а за созидание отвечает капитан и лидер полузащиты Мартин Эдегор из «Арсенала». В отборочном цикле к чемпионату мира Норвегия выступила безупречно, выиграв все матчи группы I и завершив квалификацию с впечатляющей разницей мячей 37:5, оставив позади даже Италию.

Тем не менее в последних контрольных встречах команда немного сбавила темп, уступив Нидерландам (1:2) и сыграв вничью со Швейцарией (0:0). Эти результаты не вызывают серьёзных опасений, но показывают, что команда всё ещё ищет стабильность в матчах против соперников высокого уровня.

Сборная Швеции переживает период перестройки, однако в последние месяцы также наметился прогресс. Назначение Грэма Поттера придало команде новую структуру и уверенность. Несмотря на неудачный отборочный цикл, завершившийся последним местом в группе B, шведы сумели пробиться на чемпионат мира через Лигу наций.

В плей-офф скандинавы проявили характер, обыграв Украину (3:1) и Польшу (3:2), что позволило им получить путёвку на мундиаль. В атаке команда также обладает серьёзным потенциалом: Виктор Дьёкереш стабильно забивает за «Арсенал», а Александер Исак является ключевой фигурой «Ливерпуля».

Ставка: Швеция не проиграет за 1.87.

Австрия — Тунис

Футбол. Товарищеский матч

У сборной Австрии продолжительная беспроигрышная серия. Команда Ральфа Рангника уверенно завершила отборочный цикл к чемпионату мира, выиграв группу с Румынией и Боснией, и с тех пор продолжает стабильно выступать в контрольных встречах.

Последнее поражение австрийцев датируется октябрём прошлого года — тогда они уступили Румынии (0:1). После этого команда провела серию матчей без поражений, одержав уверенные победы над Ганой (5:1) и Южной Кореей (1:0). Особенно сильно сборная выглядит на своём поле, где не проигрывает уже более двух лет.

Сборная Туниса подходит к встрече с менее убедительными результатами. Команда Сабри Лямуши выиграла лишь один из последних пяти матчей, обыграв Гаити (1:0). При этом беспроигрышная серия формально сохраняется, однако качество игры вызывает вопросы. На крупных турнирах тунисцы пока не демонстрируют стабильного прогресса, а их выступление на Кубке Африки завершилось на ранней стадии плей-офф.

Главная особенность сборной Туниса — организованная оборона. Команда редко пропускает много, но и сама почти не забивает, а в матчах с сопоставимыми по уровню соперниками регулярно испытывает трудности.

С учётом текущей формы и фактора домашнего поля, преимущество остаётся за Австрией. Однако матч вряд ли получится результативным. Наиболее вероятный сценарий — минимальная победа хозяев.

Прогноз: Победа Австрии за 1.54.

