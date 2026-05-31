Телеведущий Владислав Прусов, освещавший с места событий решающий матч ЛЧ-25/26, поделился горячими эмоциями из Будапешта, но оценку случившемуся давал уже на холодную голову. С признанным знатоком европейского футбола предыдущие знаковые события этого розыгрыша тоже вспомнили и оценили.

«Ничья и серия пенальти были предсказуемы»

— Вчерашние ничья и серия пенальти — по логике вещей?

— Мы точно такой сценарий и предполагали. Все сразу пошло по плану «Арсенала» благодаря быстрому голу. На самом деле, расстроил «ПСЖ». Ну, как расстроил... Англичане великолепно оборонялись — «катеначчо» в чистом виде. Артета показал себя, как праймовый Симоне в «Атлетико».

И тем не менее от французов хотелось большей скорости. Но даже когда быстрая атака проходила, они как-то смущались, теряли мяч — обычно с ними такого не случается. Только во втором тайме сумели чуть-чуть ускорить движение, после чего как раз и случился пенальти. А в целом матч протекал так, что и должен был закончиться серией пенальти.

— Пойдем в некоем хронологическом порядке. Говорят, эмоции «Арсенала» на предыгровой тренировке значительно превалировали над парижскими. В чем это выражалось и какие выводы напрашивались?

— Да я бы не сказал. Просто таков «ПСЖ» нынешний. Он и в прошлом годку в Мюнхене выходил на предматчевую тренировку как-то по-раздолбайски. Это в целом стилистика команды, ее настроение. Наверное, внутренних переживаний у игроков «Арсенала» было больше, поскольку их ставка на жесткую дисциплину требует максимальной вовлеченности. А настроение за день до финала действительно было разным.

— Оценим составы. Будем сильны задним умом, но в Маркиньоса, видимо, по праву перед этим сезоном не до конца верили?

— Я бы сказал, что Маркиньосу в этом сезоне была в основном уготовлена Лига чемпионов, его берегли. В Лиге 1 у него с трудом набралась тысяча минут. И при этом, безусловно, верили в своего капитана. Конечно, вынос прямо в грудь Троссара на 6-й минуте — это большая ошибка. Но в остальном сыграл великолепно, тем более «Арсенал» его не так напрягал, как «Бавария». Во всяком случае, накрыл под конец первого тайма еще один выход Хаверца, который уже мог решить судьбу поединка. Так что единственной помаркой сезон точно не смазал.

— Хакими после месячного отсутствия мог не выйти в старте, или это даже не обсуждалось?

— Если и обсуждалось, то шепотом. Заир-Эмери отлично проявил себя в ответном матче с «Баварией» на правом фланге обороны, поэтому такой вариант допускался. Но понятно, что Хакими основной — не случайно подхватил капитанскую повязку после замены Маркиньоса. Все делалось, чтобы он восстановился к финалу. Но запасной вариант существовал, и он был вполне неплох.

Кай Хаверц забивает гол globallookpress.com

— Забегая вперед, в полной ли мере справились далеко не железно основные игроки на флангах обороны «Арсенала»?

— Точно справились против лучшей атаки мира, между прочим. У «ПСЖ» с краев, да и вообще было не так много моментов. Вот вспоминается выход Барколя на последних минутах, штанга Хвичи, отлично заработанный через «стенку» пенальти. Это был как раз тот отрезок, когда «ПСЖ» поднажал именно на скорости. Москеру, думаю, поменяли вовсе не из-за того, что случился 11-метровый. Он получил желтую карточку, и Артета предпочел не рисковать.

— Главная кадровая неожиданность — выход на острие лондонцев Кая Хаверца, который за весь сезон в четырех турнирах играл с первых минут лишь 11 раз. Выходит, здесь угадали?

— Это точно стало сюрпризом. Но Хаверц так мало сыграл потому, что долго залечивал травму. Однако, это игрок важных матчей. Вспоминаем его гол в ворота «Манчестер Сити» за «Челси», тоже в финале Лиги чемпионов. Он же сейчас забил и чемпионский мяч в ворота «Бернли». Аура у него такая, и Артета это почувствовал.

«В пропущенном голе есть вина Сафонова, но он красавец!"

— Матвей Сафонов начал бить по аутам с первых минут. Установка все же, и как вообще оцените его игру в финале?

— Не верил в эту теорию, но финал подтвердил, что она рабочая. Действительно Матвей специально выбивал мяч в аут — не всегда, но такое случалось. В целом же оценивать его игру в финале тяжело. "Арсенал» воротам почти не угрожал и даже в серии пенальти мяч до Сафонова не доходил. Но все равно он — красавец! И помимо вынужденных отчасти промахов в серии пенальти, главный эпизод с его участием — тигриный бросок на прострел, столкновение с Троссаром, после чего Матвею долго оказывали помощь. Здесь он по-настоящему выручил, поскольку эпизод был суперопасным.

Если говорить о пропущенном мяче, то это все же его ошибка. Тренеры вратарей говорили мне, что у Сафонова есть «фишка» занимать низкую стойку. Если бы Хаверц так пробил другому вратарю, то скорее угодил бы ему в лоб. А так немец получил пространство, в которое попал со всей силы. Но по-болельщицки хочется сказать, что на такой удар в упор между ушами среагировать невозможно.

Сейв Матвея Сафонова globallookpress.com

— Усмана Дембеле жизнь заставляла глубоко опускаться в поисках мяча?

— Он почти всегда его там ищет. И мне кажется, что Дуэ опускался еще ниже. Это не новость, но, конечно, при арсенальской обороне нападающие были вынуждены помогать защитникам, полузащитникам, подбирать мячи далеко от чужих ворот. «Канониры» на все узлы завязались, закрыли все двери и понятно было, что атакующему трио парижан нужно искать свободное пространство. Вот в глубине они его и находили, а один раз получилось найти в штрафной после чего случился пенальти.

— Французы так добавили после беспросветного для них первого тайма, или англичане слишком уж глубоко сели?

— «ПСЖ» точно добавил после перерыва. И вот эти 15 минут абсолютно закономерно привели к моменту с 11-метровым. «Арсенал» позволил сопернику начать играть в свой футбол. Может быть, немножко подустал, поскольку об атаках совсем забыл. А возможно сыграл психологический момент, и поэтому сели так низко.

— «Арсенал», за исключением двух матчей, перебегал в этом сезоне всех соперников. Как объяснить этот парадокс, что и владея мячом и не владея покрывают такие расстояния?

— А это уже работа Артеты и его штаба. Но никакого парадокса нет — все опять-таки упирается в дисциплину. И вчерашний матч показал, что «Арсенал» великолепно прессингует. Как раз гол из этого вылился по сути, в дальнейшем тоже отменно ситуативно прессинговали французов, которым даже на своей половине поля было некомфортно. План Артеты работал, но разбился о пенальти.

— Что Микель Артета пытался эмоционально донести команде перед серией пенальти?

— Не знаю, может быть еще один метод был применен. Прежде, все знают, футболисты терли друг другу руки, лимоны выжимали, чтобы зарядиться энергией. Ну, наверняка здесь говорил, что надо верить в победу до конца, пытался убедить в этом команду.

— Так боялись Сафонова, что били мимо?

— Кроме шуток, Сафонова уже воспринимают, как мастера в серии пенальти. Поэтому, уверен, игроки «Арсенала» по ходу меняли свои решения — били в непривычные углы, пытались перехитрить, и это выливалось в промахи. Так что, безусловно, Матвей на них повлиял. Это не из разряда везения, а шлейф предыдущих 11-метровых ударов. Он заставил нервничать бьющих.

— Более опытный испанский тренер все же переиграл менее искушенного в таких баталиях?

— Не переиграл. Выиграй «ПСЖ» в основное или дополнительное время, тогда можно было бы так говорить. А победить в игре без особых моментов с серией пенальти — это не тренерская заслуга.

— Вы работали на двух последних финалах Лиги чемпионов. Какой из равных по масштабу городов подготовился лучше?

— Как по мне, Будапешт значительно превзошел. Мы прилетели еще 22 мая, и уже более чем за неделю было понятно, какое грядет событие. Болельщики приехали 28-29-го, но реклама была фантастической задолго до того — на колесе обозрения появился кубок, весь город был завешан плакатами. В этом плане большое отличие от Мюнхена, где о финале можно было узнать, только выйдя на центральную площадь Мариенплац. Венгры этим событием гордились!

Группа The Killers на предматчевом концерте globallookpress.com

— Кого из селебрити повстречали?

— Было очень много звездных гостей в студии Okko, актеры Ефремов и Петров в качестве ведущих. Футбольные эксперты — Капелло, Черчесов, Гончаренко, Семин, приходили Леманн, дель Пьеро, Джеррард, Уилшир, Петер Шмейхель, Анри, Бекхэм был на финале. Вообще звездных гостей на матче видел очень много, и не только футбольных.

«От матча "ПСЖ" — "Бавария" все схватились за голову»

— Вспомним, как все начиналось, а именно очковый хаос в последнем туре общего этапа. Не было там математики больше, чем собственно футбола?

— Мне наоборот Общий этап нравится тем, что до 8-го тура команды «лихачат», борются до последнего. Поэтому никакой математики, футбол в чистом виде. Ну как посчитаешь, что Трубин забьет в последнем матче на 98-й минуте головой в ворота «Реала» и «Бенфика» в итоге победит с нужной разницей! Просто торжество футбола и УЕФА, который придумал такой формат — подходит просто идеально.

— Провал «Наполи» на Общем этапе, вылет «Интера» и «Милана» на стадии февральских «стыков» — это о кризисе итальянского футбола в целом?

— Вообще смешно, что еще недавно, когда «Сити» встречался в финале Лиги чемпионов с «Интером», выходил ролик «Calcio is back!». Но как быстро итальянский футбол вернулся, столь же скоро и ушел назад. Очевидно, что упадок. При этом «Интер» — единственная команда, которая отлично проявляла себя на международной арене в предыдущих сезонах. Но закончилась эпоха Индзаги, и этот они себе в актив не занесут.

В историях других клубов можно искать стечение обстоятельств. Конте не еврокубковый тренер, и этот сезон с «Наполи» очередное доказательство. Перестраивающийся «Милан» большую ставку делал на чемпионат. «Ювентус» уже повел с «Галатасараем» в три мяча, но не удержал. Итальянский футбол будет меняться. Очень интересно глянуть на «Рому» Гасперини в Лиге чемпионов и, конечно, на «Комо» Фабрегаса. Я думаю, следующий сезон для них будет лучше. Хотя бы потому, что хуже просто некуда.

«Атлетико» — «Барселона» globallookpress.com

— С нынешнего «Реала» взятки гладки, но «Барселона» разве не имела все, чтобы выступить успешнее?

— «Барсу» ждал в финале, но в этом и прелесть матчей плей-офф, что худшая команда может пройти лучшую. Понятно, «Барселона» сильнее «Атлетико», но вот эти два удаления сыграли с ней злую шутку, при огромном количестве запоротых даже в меньшинстве моментов. Дело случая, «Барселоне» не везет второй сезон подряд. Вот «Атлетико» стал для каталонцев камнем преткновения, и в Кубке Испании в том числе. А если говорить о «Реале», то, понятно, сезон перестройки. Вроде бы доверились системному тренеру Хаби Алонсо, но в итоге опять поменяли вектор. И привело все к провальному году без трофеев.

Посмотрим, что будет с Моуриньо — удивительное возвращение, очень странный эксперимент. Но Флорентино Перес настолько ценит легендарного португальца, что не заметил его выхода из категории топ-тренеров современного футбола. А в прошедшем сезоне творилась просто жуть со всеми этими скандалами, драками на тренировках и выступлениями самого Переса. Извините за штамп, но чем больше шкаф, тем громче он падает. Тренера по типу Анчелотти сегодня не найти, таких почти не осталось.

— Самые памятные события ЛЧ-25/26?

— Назову топ-3. Первое, конечно, — гол Трубина. Не в каждой Лиге чемпионов забивает вратарь, тем более при таких обстоятельствах. Дальше — первый матч «ПСЖ» — «Бавария» (5:4). Мы, конечно, тогда все ахнули, схватились за голову от того, что такое может происходить. Многие назвали это дворовым футболом, но сами тренеры подчеркивали, что даже при девяти голах оборона сыграла здорово. Просто лучшие атакующие трио в мире с обеих сторон сотворили чудо. Третье событие — Сафонов в ответном матче против «Ливерпуля», когда он проявил себя словно Доннарумма в прошлом сезоне в 1/8 финала. Именно после этого заговорили, что Матвей действительно топ-вратарь.

— Лучший матч?

— Как я уже сказал, даже не матч, а противостояние «ПСЖ» — «Бавария». Абсолютно два разных по сценарию поединка. В ответном (1:1) «ПСЖ» показал, что умеет садиться в оборону и играть совсем иначе, съедать соперника подобно «Арсеналу», душить его до самого конца.

«Следующий фаворит — "Барса""

— В целом ваша оценка уровню турнира и его формату, когда большие клубы куда чаще прежнего встречаются на групповом этапе?

— Формат шикарен, поскольку топ-клубы борются до последнего, чтобы избежать лишних матчей. И всегда случаются сюрпризы — тот же "ПСЖ» долго шел в первой «восьмерке», но в итоге опустился. Пускай Энрике и говорил, что команде в радость сыграть «стыки» с «Монако», но скорее лукавил.

— Ваша тройка MVP ЛЧ-25/26?

— Назову даже четверку. Кто особенно запомнился, это Витинья, который и финал провел отлично — претендент на «Золотой мяч». Понятно, атакующие игроки более заметны, но португалец — тот футболист, на котором держится «Пари Сен-Жермен». Второе место — Райс. О нем при несколько ином наборе качеств можно сказать примерно то же самое. И вчера он тоже был шикарен, ментальный лидер «Арсенала».

Витинья globallookpress.com

Третий — Олисе. Если бы не ответный матч с «ПСЖ», я бы его строго поставил на первое место, но там он пропал. Хотя отделять его от Кейна и Диаса тяжело — все они в «Баварии» идут как-то вместе. Но выделю Олисе, поскольку о Кейне мы и так знали, что он потрясающий игрок.

И четвертый Хвича — забивать в семи матчах плей-офф подряд (что не удавалось ни Месси, ни Роналдо) дорогого стоит. Он вписал свое имя в историю. Может быть, вчера не самый хороший его матч,был не так заметен на протяжении первого тайма, но решающий пенальти заработал.

— Шансы Хвичи на «Золотой мяч» теперь возросли?

— Увы, финальное слово скажет чемпионат мира, и у Кварацхелии будет не так много шансов. Послевкусие Лиги чемпионов и европейского сезона в целом пропадет. Награду получит тот, кто проявит себя на Мундиале. Жаль, что там нет сборной Грузии.

— Как оцените выступление в Лиге всех троих россиян?

— Сафонов провел грандиозный сезон — мало кто ждал, что он станет первым номером и первым россиянином в старте на финал Лиги чемпионов. Оценка — 6 из 5! У Головина получился максимально скомканный сезон в «Монако», отчасти из-за травм и очередной смены тренера. Был он много забивал, отдавал, но это в чемпионате Франции. В Лиге чемпионов был не так ярок, хотя «Монако» оказался едва ли не самым сложным соперником для «ПСЖ» и даже в меньшинстве вполне мог отыграться. Головину — тройка. Хайкину — 5, его «Буде-Глимт» прыгнул выше головы.

— Если помечтать, на что могли бы рассчитывать «Зенит» и «Краснодар»?

— Как мне кажется, отлично смотрелись бы в Лиге Конференций, если говорить именно об этих составах. В Лиге Европы поборолись бы за выход в плей-офф, но вылетели на этапе 1/16 или 1/8. В Лиге чемпионов выход в стыки был бы пределом мечтаний. Но комплектация составов была бы иной, поэтому здесь все с частичкой «бы».

— Кто фаворит в следующем розыгрыше, опять «ПСЖ»?

— Так очень легко сказать, но я бы ставил на «Барселону». Если сейчас действительно большие трансферы состоятся (а Флику они нужны для выхода на новый уровень), эта команда способна увековечить себя.