«ПСЖ» защищает европейский титул и пытается стать первым клубом после мадридского «Реала», которому удалось выиграть Лигу чемпионов два года подряд. «Арсенал» после первого за 22 года чемпионства в Англии идёт за трофеем, которого в клубной витрине до сих пор нет. Это матч лучшей атаки турнира против самой надёжной обороны — и одновременно шанс для обеих сторон переписать свою историю. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

18:30 В составе «Арсенала» не так много игроков с опытом победы в главном матче Лиги чемпионов, но Кай Хаверц знает о финалах не понаслышке. Именно гол немца принёс «Челси» победу над «Манчестер Сити» в финале 2021 года. Теперь Хаверц возвращается в футболке другого лондонского клуба и снова может стать важной фигурой в атакующем плане. Перед матчем он подчёркивал, что «ПСЖ» остаётся действующим победителем турнира и, вероятно, был лучшей командой Европы в прошлом сезоне, но чемпионство «Арсенала» в АПЛ дало команде дополнительную уверенность. Для Хаверца это не просто очередной большой финал, а шанс снова решить матч, который определяет место команды в истории.

18:25 Луис Энрике выставил ожидаемую атакующую тройку с Дуэ, Дембеле и Кварацхелией, а главным выбором в середине поля стало появление Фабиана Руиса. Уоррен Заир-Эмери провёл сильный отрезок и полезно закрывал правый фланг обороны, но при готовности Ашрафа Хакими тренер «ПСЖ» предпочёл более опытного испанца в связке с Витиньей и Жоау Невешем.

Для «Арсенала» главная новость — отсутствие Юрриена Тимбера в стартовом составе: защитник попал только в запас, а справа в обороне начнёт Кристиан Москера. При этом Микель Артета решился на смелый ход в центре поля, доверив место 19-летнему Майлзу Льюису-Скелли. Молодой полузащитник выиграл конкуренцию у куда более опытных Микеля Мерино, Мартина Субименди и Кристиана Нёргора и выйдет против одной из самых сильных средних линий турнира.

Майлз Льюис-Скелли

18:20 А вот и стартовые составы команд на финал!

«ПСЖ»: Сафонов, Хакими, Пачо, Маркиньос, Нуну Мендеш, Руис, Витинья, Невеш, Дуэ, Дембеле, Кварацхелия.

Запасные: Шевалье, Марен, Бералду, Забарный, Рамуш, Ли, Эрнандес, Майюлю, Фернандес, Барколя, Заир-Эмери, Мбайе.

Матвей Сафонов на разминке

«Арсенал»: Райя, Москера, Салиба, Габриэл, Инкапье, Эдегор, Райс, Льюис-Скелли, Сака, Хаверц, Троссард.

Запасные: Аррисабалага, Жезус, Эзе, Мартинелли, Тимбер, Дьёкереш, Норгор, Мадуэке, Мерино, Калафьори, Субименди, Доуман.

18:15 Финал обслужит немецкая бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом. Для 42-летнего судьи это будет первый европейский финал в карьере, хотя в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов он уже работал на матчах обоих участников. При Зиберте «Арсенал» дважды победил со счётом 1:0 — в первой четвертьфинальной игре со «Спортингом» и в ответном полуфинале против «Атлетико». При этом в этих встречах немец не показал игрокам лондонцев ни одной жёлтой карточки. «ПСЖ» при его судействе сыграл 0:0 с «Атлетиком» из Бильбао на общем этапе. В Лиге чемпионов Зиберт в среднем показывает 4 жёлтых карточки за матч и 0,22 красной. Помогать ему будут ассистенты Ян Зайдель и Рафаэль Фольтын, четвёртый арбитр — Тобиас Штилер, за ВАР отвечают Бастиан Данкерт и Роберт Шрёдер.

«ПСЖ» — «Арсенал»

«ПСЖ»

«ПСЖ» снова дошёл до финала не самым прямым маршрутом. В общей стадии парижане выглядели совсем не как будущий претендент на защиту титула: не выиграли ни одного из трёх последних матчей и финишировали только 11-ми, из-за чего пришлось проходить через стыковой раунд. Там команда Луиса Энрике с трудом справилась с «Монако» — 5:4 по сумме двух встреч. Но дальше включился режим, который уже приносил «ПСЖ» Лигу чемпионов год назад: в плей-офф парижане прибавляли от раунда к раунду и снова стали выглядеть командой, способной пережить любой сценарий.

В плей-офф «ПСЖ» прошёл сразу несколько английских барьеров. Сначала были уверенные матчи с «Челси», затем победа над «Ливерпулем», а в полуфинале — невероятная дуэль с «Баварией»: 5:4 в Париже и 1:1 в Германии. Сейчас у команды серия из 11 матчей без поражений в плей-офф Лиги чемпионов — девять побед и две ничьи. С 2020 года «ПСЖ» вышел в финал турнира уже в третий раз, больше за этот период не добивался никто. При этом это первый участник двух финалов подряд со времён «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

Главная сила «ПСЖ» — атака. В нынешнем розыгрыше парижане забили 44 мяча, это второй результат в истории одной кампании Лиги чемпионов после «Барселоны»-1999/00, у которой было 45. Команда Луиса Энрике играет по схеме 4-3-3, но внутри неё постоянно меняет позиции, перегружает зоны, затаскивает фулбеков в штрафную и может одинаково опасно атаковать через владение, быстрые переходы и высокий отбор. В этом сезоне Лиги чемпионов «ПСЖ» забил семь голов после высоких возвратов мяча — для «Арсенала» это важное предупреждение: ошибка на своей половине может сразу превратиться в момент.

Отдельная интрига — состояние лидеров. Усман Дембеле получил повреждение икроножной мышцы в последнем туре Лиги 1 против «Пари», но сам заявил, что готов на 100%. Ахраф Хакими и Нуну Мендеш тоже вернулись к тренировкам после проблем с бедром, а Луис Энрике подтвердил, что оба доступны. Это серьёзно расширяет варианты «ПСЖ», без Хакими и Мендеша команда теряла бы не только скорость на флангах, но и важную часть своей позиционной хаотичности. При этом главным игроком плей-офф остаётся Хвича Кварацхелия: у него десять результативных действий в нокаут-раундах — семь голов и три передачи. Он стал первым футболистом, который забивал или ассистировал в семи матчах плей-офф Лиги чемпионов подряд в рамках одного сезона.

Хвича Кварацхелия

Для самого Луиса Энрике это третий финал Лиги чемпионов в качестве тренера, раньше испанец выигрывал турнир с «Барселоной» в 2015 году и с «ПСЖ» в 2025-м. Его процент побед в Лиге чемпионов — 64%, лучший показатель среди тренеров, которые провели в турнире больше 50 матчей. Сейчас Энрике может не просто защитить титул, но и окончательно закрепить «ПСЖ» в статусе команды, которая больше не гонится за европейским признанием, а сама стала ориентиром.

«Арсенал»

«Арсенал» приехал в Будапешт как чемпион Англии и единственная команда, которая не проиграла ни одного матча в этой Лиге чемпионов: 11 побед и три ничьи. За весь турнир лондонцы уступали в счёте только 43 минуты — все в первом матче 1/8 финала с «Байером». Для клуба это второй финал Лиги чемпионов в истории и первый за 20 лет. В 2006 году «Арсенал» проиграл «Барселоне», теперь у команды Микеля Артеты шанс стать 25-м победителем Кубка европейских чемпионов и третьим дебютным чемпионом за последние четыре розыгрыша после «Манчестер Сити» и самого «ПСЖ».

Путь «Арсенала» к финалу был почти идеальным с точки зрения контроля. В общей стадии команда выиграла все восемь матчей, в том числе у «Баварии», «Интера» и «Атлетико». В плей-офф лондонцы прошли «Байер», «Спортинг» и «Атлетико», причём в шести матчах нокаут-стадии не пропустили ни одного гола с игры. Всего в 14 матчах турнира «Арсенал» позволил соперникам забить только шесть мячей — 0,43 за игру. Это лучшая оборона нынешней Лиги чемпионов и главный контраст к парижской атаке.

Давид Райя провёл девять «сухих» матчей в турнире — ни один вратарь в истории Лиги чемпионов ещё не добирался до десяти за один сезон. Пара центральных защитников Вильям Салиба — Габриэл давно выглядит одной из сильнейших в Европе, Салиба даёт спокойствие под давлением и качество в единоборствах, Габриэл добавляет мощь и угрозу на стандартах. Слева, скорее всего, сыграет Риккардо Калафьори, а главная кадровая неопределённость — правый фланг обороны. Юрриен Тимбер пытается восстановиться после проблем с пахом, Бен Уайт точно не сыграет из-за травмы колена, поэтому Артете, возможно, придётся выбирать более нестандартный вариант.

В центре поля «Арсенал» тоже выглядит очень гибко. Деклан Райс стал одним из главных игроков сезона — пять голов и 11 передач во всех турнирах, огромный объём работы без мяча и способность продвигать атаки. Рядом могут появиться Микель Мерино или Мартин Субименди, а выше — Мартин Эдегор или Эберечи Эзе. У Артеты здесь сразу несколько вариантов: можно усилить контроль, добавить физики или сделать ставку на более рискованную игру между линиями. Своевременное возвращение Мерино после травмы в последнем туре АПЛ против «Кристал Пэлас» особенно важно, поскольку в финале против «ПСЖ» глубина в центре поля может решить многое.

Деклан Райс

В атаке ключевая фигура — Букайо Сака. Против французских клубов в Лиге чемпионов у него восемь результативных действий в шести матчах: пять голов и три передачи. В том числе два гола в трёх встречах с «ПСЖ». Справа он будет постоянно проверять фланг Нуну Мендеша, а в случае смещений — искать зоны за спинами центральных защитников. На левом фланге выбор между Леандро Троссардом и Габриэлом Мартинелли, впереди — между мощью Виктора Дьёкереша и более тонкой игрой Кая Хаверца. Дьёкереш забил 21 мяч в сезоне и может стать главным адресатом для передач в штрафную, но Хаверц даёт больше связующей работы и лучше помогает команде переживать давление.

Контекст

Это будет восьмая встреча «ПСЖ» и «Арсенала» во всех турнирах. Баланс идеально ровный: по две победы у каждой команды и три ничьи. Но последние воспоминания для лондонцев болезненные, в прошлом сезоне «ПСЖ» выбил «Арсенал» в полуфинале Лиги чемпионов, выиграв 1:0 в Лондоне и 2:1 в Париже. С начала прошлого сезона клубы сыграют между собой уже в четвёртый раз в Лиге чемпионов. Чаще за этот период пересекались только «Манчестер Сити» и «Реал».

Для «ПСЖ» английские клубы давно стали почти обязательной частью европейского маршрута. С 1/8 финала прошлого сезона 54% матчей парижан в Лиге чемпионов пришлись на соперников из АПЛ — 13 из 24 с учётом финала. За это время «ПСЖ» выиграл пять подряд плей-офф-противостояний с английскими клубами: «Ливерпулем», «Астон Виллой» и «Арсеналом» в прошлом сезоне, «Челси» и снова «Ливерпулем» — в нынешнем. Последней английской командой, выбившей парижан из турнира, был «Манчестер Сити» в полуфинале-2020/21.

Для «Арсенала» это шанс закрыть самую долгую европейскую главу. Клуб провёл 225 матчей в Кубке европейских чемпионов и Лиге чемпионов, но так и не выиграл турнир — больше среди команд без титула нет ни у кого. Победа сделает «Арсенал» седьмым английским клубом, взявшим главный еврокубок, ни одна другая страна не имеет больше трёх разных победителей турнира. Кроме того, лондонцы могут стать всего четвёртым английским клубом, который выиграл чемпионат страны и Лигу чемпионов в одном сезоне. До них это удавалось только «Ливерпулю», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Есть и редкий исторический нюанс: это первый крупный европейский финал между клубами из Франции и Англии. «Пушкаш Арена» в Будапеште принимает финал, в котором пересекаются действующий победитель турнира и команда, которая вообще ни разу не была чемпионом Европы. По оценке суперкомпьютера Opta, преимущество у «ПСЖ», но по логике этого сезона разрыв выглядит минимальным — лучшая атака против лучшей обороны редко даёт очевидного фаворита.

