30 мая в рамках финала Лиги чемпионов сыграют ПСЖ и «Арсенал». Начало встречи — в 19:00 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч ПСЖ — Арсенал с коэффициентом для ставки за 2.45.

ПСЖ

Путь к финалу: В общем этапе Лиги чемпионов парижане заняли 11-е место, пробившись в 1/16 финала турнира, где одолели «Монако» по сумме двух встреч (3:2 и 2:2).

В 1/8 финала ПСЖ оказался сильнее «Челси» с общим счетом 8:2, а в четвертьфинале команда одержала победу над «Ливерпулем» (2:0 и 2:0). Уже в полуфинале ПСЖ одолел «Баварию» (5:4 и 1:1).

Последние матчи: В прошлом поединке парижане уступили «Парижу» со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 90+4-й минуте. Матчем ранее ПСЖ обыграл «Ланс» (2:0).

В последних 8-и встречах во всех турнирах команда проиграла только 1 раз, 5 раз победила и дважды сыграла вничью. За этот период ПСЖ сумел забить 18 голов при 9-и пропущенных.

Состояние команды: ПСЖ является фаворитом на бумаге перед стартом финала Лиги чемпионов. Атака парижан сумасшедшая, но защитная линия «Арсенала» не слабее.

Стоит отметить, что российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов наверняка займет место в воротах в финале Лиги чемпионов. От россиянина будет многое зависеть в предстоящем поединке.

«Арсенал»

Путь к финалу: Общий этап Лиги чемпионов «канониры» провели гораздо лучше, нежели ПСЖ. «Арсенал» занял 1-е место в таблице, набрав максимальные 24 очка.

В 1/8 финала турнира команда одержала победу над «Байером» (1:1 и 2:0). В четвертьфинале ЛЧ «Арсенал» оказался сильнее «Спортинга» (1:0 и 0:0), а в полуфинале одолел «Атлетико» (1:1 и 1:0).

Последние матчи: В прошедшей встрече «канониры» обыграли «Кристал Пэлас» со счетом 2:1. Матчем ранее «Арсенал» одержал победу над «Бернли» (1:0), забив победный гол на 37-й минуте.

У команды продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает 5 матчей подряд. За этот отрезок «Арсенал» сумел забить 9 голов при одном пропущенном мяче.

Состояние команды: «Арсенал» умеет обороняться даже против равных соперников, но у ПСЖ, без сомнений, лучшая атака в Европе. Получится ли у «канониров» обыграть парижан? Большой вопрос...

В последних 5-и очных встречах «Арсенал» дважды обыгрывал ПСЖ (5:1 и 2:0), столько же раз проиграл (0:1 и 1:2), а также однажды команды сыграли вничью (2:2).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение ПСЖ с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.40, а победа «Арсенала» — в 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.00 и 1.82.

Прогноз: Матч получится очень эмоциональным. Поставим на то, что кто-то за пределами поля получит желтую карточку.

2.45 Главный тренер или запасной игрок получит желтую карточку

Ставка: Главный тренер или запасной игрок получит желтую карточку за 2.45.

Прогноз: Во 2-м тайме команды забьют ключевые голы.

2.35 Количество голов во 2-м тайме — 2 или 3

Ставка: Количество голов во 2-м тайме — 2 или 3 за 2.35.