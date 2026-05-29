30 мая в 11-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Шагадам» и «Аркадаг». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Шагадам — Аркадаг с коэффициентом для ставки за 2.08.
«Шагадам»
Турнирное положение: «Шагадам» ходит в середняках лиги. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «Шагадам» победил всего 3 раза в 10 матчах. А вот забивает команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Шагадам» не сумел одолеть «Копетдаг» (0:0).
До того команда вчистую уступила «Ашхабаду» (0:2). А вот поединок с «Небитчи» завершился мировой (0:0).
В пяти своих последних матчах «Шагадам» добыл 3 ничьи. В этих поединках команда забила один мяч, пропустив в свои ворота 5.
Состояние команды: «Шагадам» не преуспевает в плане результатов. Команда не побеждает уже полтора месяца.
Причем «Шагадам» крайне неудачно противостоит «Аркадагу». В пяти последних очных поединках команда 5 раз уступила сопернику.
«Аркадаг»
Турнирное положение: «Аркадаг» несётся к очередному чемпионству. Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.
Причем «Аркадаг» в 10 матчах добыл 10 побед. При этом команда в среднем забивает 4 мяча за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Аркадаг» разгромил «Алтын Асыр» (5:0).
До того команда сумела переиграть «Ахал» (4:0). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Мервом» (7:0).
При этом «Аркадаг» в 5 своих последних поединках победил 5 раза. Команда отличилась 26 забитыми мячами при одном пропущенном в свои ворота.
Состояние команды: «Аркадаг» нынче выглядит весьма симпатично. Команда не пропускала в 3 своих последних поединках.
При этом «Аркадаг» имеет весьма надёжные тылы. Пропускает команда в среднем меньше одного мяча за матч.
Команда относительно продуктивно выступает на полях соперников. В пяти выездных поединках текущего чемпионата «Аркадаг» добыл 15 очков.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Аркадаг» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 4.25, а победа оппонента — в скромные 12.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.93 и 1.84.
Прогноз: «Аркадаг» борется за чемпионство, тогда как «Шагадам» не блещет стабильностью результатов.
Ставка: Фора «Аркадага» -2.5 за 2.08.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше трёх мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.05
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Шагадам» не побеждает уже почти полтора месяца
- «Аркадаг» ещё не терял очки в текущем чемпионате
- «Шагадам» в среднем пропускает гол за матч
- «Аркадаг» в среднем забивает 4 мяча за матч
- «Аркадаг» пропустил всего один мяч в 4 выездных поединках