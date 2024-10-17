Рой Джонс и еще 9 лучших боксеров-полутяжеловесов в истории

Абсолютный чемпион Артур Бетеребиев и бывший обладатель пояса WBA Дмитрий Бивол, по мнению, не входят в число сильнейших боксеров-полутяжеловесов в истории. В топ-10 попали исключительно бойцы, дравшиеся в прошлом столетии

10 место — Рой Джонс-младший

Профессиональный рекорд: 66 побед, 10 поражений, 47 выигрышей нокаутами

Лишь десятая строчка в этом списке вызовет больше всего возмущения и гнева как у тех, кто настаивает на том, что он должен быть выше, так и у тех, кто в ужасе от мысли, что он может быть где-то рядом с величайшими полутяжеловесами всех времен.

Его время в полутяжелом весе совпало с одним из самых бесплодных периодов в этом дивизионе. Но это не отменяет того факта, что Джонс был феноменальным талантом и с 1996 по 2003 год почти не проигрывал в своем весе.

Было лишь одно поражение техническим нокаутом, которое он решительно отыграл у Монтелла Гриффина. Но в целом Рой выглядел на ринге практически неуязвим.

9. Билли Конн

Профессиональный рекорд: 64 победы, 12 поражений, 1 ничья, 15 выигрышей нокаутами

Billy Conn — The Pittsburgh Kid

Статистика Конна вводит в заблуждение, поскольку у него была недолгая любительская карьера. Он стал профессионалом в 16 лет и проиграл 6 из своих первых 14-ти боев.

Затем Билли одержал 27 побед подряд над такими соперниками, как Фриц Цивик (один из самых грязных боксеров в истории) и Вик Данди, и завоевал титул чемпиона в весовой категории до 175 фунтов, победив Мелио Беттина.

В 1941 году Конн бросил вызов Джо Луису за титул чемпиона в тяжелом весе. Легко пройдя 12 раундов, он был нокаутирован за несколько секунд до конца 13-го отрезка.

8. Джимми Бивинс

Профессиональный рекорд: 86 побед, 25 поражений, 1 ничья, 31 выигрыш нокаутом

Несмотря на то, что Бивинс так и не получил возможности побороться за титул чемпиона мира, он встретился с 11-ю бывшими, будущими или действующими чемпионами и победил восьмерых из них, а также дрался с семью членами Зала славы, одержав победу над четырьмя из них.

Его расцвет пришелся на период с 1942 по 1946 года, когда он одержал победы над такими боксерами, как Джоуи Максим и Арчи Мур.

7. Макси Розенблум

Профессиональный рекорд: 210 побед, 2 ничьи, 19 поражений, 23 выигрыша нокаутом

«Ти-Мобайл Арена» globallookpress.com

19 нокаутов при 210-ти выигрышах не очень-то впечатляют. Но впечатляет общее количество викторий Розенблума.

Сочетание умелой защиты и сильного подбородка привело к тому, что его останавливали досрочно всего дважды в более чем 200 боях, которые проходили в течение 16 лет — в среднем более 18 поединков в год.

Макси выиграл титул чемпиона мира в июне 1930 года и проиграл его четыре года спустя и 107 боев спустя.

6. Томми Лофрэн

Профессиональный рекорд: 94 победы, 1 ничья, 17 поражений, 45 побед нокаутом

Лофрэн, один из величайших боксеров всех времен, в 1929 и 1931 годах был признан «Бойцом года» по версии журнала Ring.

Он одержал победы над такими боксерами, как Гарри Греб и тяжеловесами Максом Бэром и Джеком Шарки. В 1927-м Томми завоевал титул чемпиона в полутяжелом весе, но через 2 года отказался от него, чтобы сосредоточиться на тяжелом дивизионе.

5. Боб Фостер

Профессиональный рекорд: 56 побед, 8 поражений, 1 ничья, 46 побед нокаутом

Боб Фостер в возрасте 75 лет (слева) globallookpress.com

Фостер, возможно, лучший панчер в истории полутяжелого веса, завоевал титул в 1968 году, нокаутировав чемпиона Дика Тайгера, и в течение следующих шести лет провел рекордные для дивизиона 14 защит титула.

Из восьми поражений в его карьере 7 были в весе свыше 175 фунтов, включая поражения от Мухаммеда Али и Джо Фрейзера в годы его расцвета, а также 2 поражения в последних боях его карьеры после возвращения ввиду непродолжительного перерыва.

4. Майкл Спинкс

Профессиональный рекорд: 31 победа, 1 поражение, 21 выигрыш нокаутом

Спинкса слишком часто упоминают ввиду того, как быстро он был уничтожен Майком Тайсоном в первом раунде, а также за спорную победу над Ларри Холмсом.

Но в полутяжелом весе он был одним из лучших и последним чемпионом золотой эры этого дивизиона. Будучи олимпийский чемпионом 1976 года, он победил ветерана Яки Лопеса всего в четырнадцатом бою в качестве профессионала.

Двумя боями позже одолел Марвина Джонсона, а в 17-м профессиональном бою отобрал титул у Эдди Мустафы Мухаммеда. Майкл 10 раз защищал свой пояс, в том числе против грозного Дуайта Кави, прежде чем перейти в тяжелый вес и стать первым действующим чемпионом в полутяжелом весе, выигравшим титул чемпиона в тяжелом дивизионе.

3. Джин Танни

Профессиональный рекорд: 80 побед, 3 ничьи, одно поражение, 48 побед нокаутом

Джин Танни globallookpress.com

Один из самых искусных боксеров своего времени, а также один из самых сильных, Танни так и не выиграл титул чемпиона мира в полутяжелом весе.

Но он зарекомендовал себя, как едва ли не лучший, одержав победы над такими боксерами, как Гарри Греб (который ранее нанес ему единственное поражение в его карьере), Левински по прозвищу «Боец», Томми Лограном и Томми Гиббонсом, прежде чем перейти в тяжелый вес и отобрать корону у Джека Демпси, защитив ее в матче-реванше.

2. Арчи Мур

Профессиональный рекорд: 186 побед, 10 ничей, 23 поражения, 132 победы нокаутом

Арчи Мур (слева) globallookpress.com

На счету Мура больше нокаутов, чем у кого-либо в истории этого вида спорта. Удивительно, но он не выигрывал титул до 39 лет. Правда, затем уверенно удерживал его в течение десяти лет.

«Старый Мангуст», прославившийся своей защитой от ударов в корпус, также бросал вызов великим тяжеловесам Рокки Марчиано, Флойду Паттерсону и Мухаммеду Али, а после завершения карьеры тренировал молодого Джорджа Формана.

1. Эззард Чарльз

Профессиональный рекорд: 95 побед, 1 ничья, 25 поражений, 52 победы нокаутом

В отличие от Мура, который долго удерживал титул чемпиона в полутяжелом весе, Чарльз никогда не побеждал действующих чемпионов и даже не претендовал на титул чемпиона в полутяжелом весе.

Но с 1946 по 1949 год он доминировал в этом дивизионе, победив Джоуи Максима и Бивинса, и одержав три победы над «Старым Мангустом», прежде чем перейти в тяжелый вес и завоевать вакантный титул, победив Джерси Джо Уолкотта.

Его первая защита была против бывшего чемпиона в полутяжелом весе Гаса Лесневича, который неоднократно отказывался выходить на бой с Чарльзом. Правда, подрались они за карьеру несколько раз, и Чарльз нокаутировал его в семи боях.

Справедливо ли?

Артур Бетербиев (справа) globallookpress.com

Объективность рейтинга вызывает определенные вопросы. Все-таки Бивол и Бетербиев олицетворяют современную эпоху. Артур и вовсе первый абсолютный чемпион за 2 десятилетия. Такие бойцы однозначно должны быть в топе лучших.

Несправедливо аналитики BoxingScene обошлись с Ройем Джонсом — культовым боксером, абсолютным чемпионом и одним из самых популярных персонажей боевых искусств на стыке 2000-х. Десятая строчка для такой легенды — это точно незаслуженно.