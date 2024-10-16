Перейра подерется с Эрнандезом, Фонт встретится с Филлипсом. Анонс карда UFC Vegas 99

В ночь с 19 на 20 октября состоится турнир UFC Vegas 99. В главном бою вечера в среднем весе подерутся Мишель Перейра и Энтони Эрнандез

Бои предварительного карда

1. Робелис Деспанье в тяжелом весе сразится с Остином Лэйном

2. Элис Арделиан в женском минимальном весе подерется с Мелиссой Мартинез

3. Джессика Пенн в женском минимальном весе встретится с Элис Рид

4. Джоселин Эдвардс в женском легчайшем дивизионе сразится с Тамирес Видаль

5. Брэд Катона в легчайшем весе проведет бой с Джином Мацумото

6. Матеус Николау в наилегчайшем дивизионе сразится с Асу Алмабаевым

Champion Material 😤 | Hernandez vs Pereira Fight Preview

Бои основного карда

Основной кард турнира откроет поединок в полулегком весе с участием Даррена Элкинса и Даниэля Пинеды. Оба бойца уже довольно возрастные. Даррену на данный момент 40 лет, а его сопернику 39.

Для того же Пинеды этот поединок и вовсе будет определяющим. В преддверии очередного противостояния Даниэль находится на грани вылета из промоушена, потому как одержал лишь одну победу за 5 предыдущих боев.

Статистика Элкинса чуть лучше — у него только 2 поражения за 6 последних поединков. При этом уровень оппозиции у него был пониже. Пинеда в предыдущих поединках показывал себя не так уж и плохо, просто вот с соперниками не везло.

Он дрался либо с представителями топ-15, либо с бойцами около рейтингового уровня и соответственно терпел неудачи. Но на этот раз в клетке перед ним будет стоять ни на что не претендующий ветеран. Шансы на успех у Пинеды есть за счет более лучшей физической формы.

Следующими в октагон в рамках легчайшего веса выйдут Брэди Хистэнд и Джейк Хадли. Парни пока что далеки от попадания в топ-15. При этом Хистэнд демонстрирует неплохие выступления и у него есть перспективы там оказаться.

После неудачного дебюта в 2021 году Брэди одержал 3 победы подряд. Причем 2 виктории на данном отрезке были досрочными — нокаут и сабмишн. А вот его очередной соперник не отличается стабильностью.

Хадли на протяжении шести прошлых поединков чередовал победы с поражениями и сейчас у него абсолютный паритет (3 выигрыша и 3 проигрыша). Хистэнд по предыдущим встречам оставил о себе более приятное впечатление. У него есть ударная мощь и разнообразие приемов на земле.

За боями американца интересно наблюдать, потому как можно ожидать досрочного финиша в любой момент, чего нельзя сказать про Хадли. Большинство его поединков доходили до решения. И кажется, кроме того, чтобы прагматично работать на очки, этот боец мало, что умеет.

Су Мудаэрджи globallookpress.com

В наилегчайшем весе пройдет поединок с участием бывшего 15-го номера рейтинга Су Мудаэрджи и Чарльза Джонсона. Китайский боец подавал большие надежды до определенного момента времени.

Но когда ему начали повышать уровень оппозиции, стало понятно, что Су не уровень топ-15. Сейчас он идет на серии из двух поражений подряд. Оба раза китайский спортсмен проиграл сабмишнами Тиму Эллиотту и Мэтту Шнеллу.

Как раз, именно после этих двух неудач Мудаэрджи и покинул рейтинг наилегчайшей категории. Путь его соперника в UFC развивался по еще более непредсказуемой траектории. Карьера Джонсона чрезвычайно волнообразна.

Американец выходил на серию из двух побед подряд, а затем проигрывал трижды, ставя под угрозу сохранение прописки в лиге. Но ныне он идет на серии из трех побед. Поединок таких бойцов, как Су и Чарльз, выглядит максимально непредсказуемым. В нем можно ожидать абсолютно всего.

Перейре и Фонту предстоят трудные бои

Роб Фонт globallookpress.com

В со-главном событии вечера в легчайшем весе состоится поединок с участием Роба Фонта и Кайлера Филлипса. Перед очным противостоянием бойцы занимают десятую и 12-ю позиции в рейтинге категории.

Но форма грядущих соперников сильно отличается. Фонт уже ветеран, который на уровне топ-15 мало с кем может конкурировать, судя по его статистике в 4 поражения и только одну победу за 5 боев.

Пуэрториканец давно превратился в трамплина для бойцов, которых лиге необходимо провести в топ-15 или продвинуть выше в рейтингах. Правда, уровень оппозиции у Фонта был, действительно, серьезный.

Он уступал Марлону Вере, Жозе Альдо, Кори Сэндхагену и экс-чемпиону наилегчайшей категории Дэйвисону Фигередо. А побеждал Эдриана Янеза, который также, как и Филлипс, котировался в статусе проспекта.

Но хватит ли сил остановить очередную восходящую звезду — большой вопрос. Робу уже 37 лет, а его соперник только набирает обороты. У Кайлера в UFC 6 побед и лишь одно поражение за 7 боев. Упускать возможность ворваться в топ-10 и стать полноправным участником титульной гонки более молодой американец не намерен.

В главном событии вечера в рамках среднего дивизиона встретятся 13-й и 14-й номера рейтинга Энтони Эрнандез и Мишель Перейра. Перед этим турниром парни набрали очень хорошую форму. Эрнандез в своем предыдущем поединке остановил Романа Копылова, выиграв у него сабмишном во втором раунде.

Американский боец не знает поражений на протяжении встреч. Большинство предыдущих соперников Энтони побеждал за счет внушительной борцовской базы. Однако и уровень ударной техники за последнее время он неплохо подтянул, что и показал поединок с Копыловым.

Но подобрать ключи к грядущему оппоненту будет невероятно трудно. Мишель максимально непредсказуемый боец. Он часто играет на публику, однако от него можно ожидать взрывного и нестандартного приема.

Хорош бразилец абсолютно на всех этажах. И кажется, что он найдет момент для досрочного финиша в совершенно любой позиции. В преддверии этого боя Перейра выиграл 8 встреч кряду, начав свой винстрик еще в полусреднем весе.

Последних трех соперников и вовсе удосрочил за одну минуту. Правда, уровень оппозиции был максимально посредственный — Потеря, Олексейчук и другие бойцы второго эшелона. Как раз, поединок с Эрнандезом станет для Мишеля настоящей проверкой на прочность и покажет готов ли он включиться в титульную гонку.