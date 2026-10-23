В рамках турнира UFC 333 24 октября в Абу-Даби состоится поединок Александра Волкова и Ризвана Куниева в тяжелом весе. Начало — 21:45 (мск). Постоянный автор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.72.
Александр Волков
Турнирное положение: Волков идет вторым в рейтинге тяжелого дивизиона. Россиянин находится в шаге от боя за пояс и не может позволить себе осечку.
Последние бои: В предыдущем поединке Волков одолел единогласным решением Вальдо Кортес-Акосту, хотя выступление получилось не самым убедительным. До этого были победы по очкам над Жаилтоном Алмейдой и Сергеем Павловичем. Всего за последние 5 боев у Александра 4 победы и одно поражение — спорное решение судей в бою с Сирилом Ганом.
Состояние бойца: Волков — признанный топ с колоссальным опытом выступлений в UFC. Александр грамотно работает в стойке, приберегая силы на финальные рывки. Правда, в последнем бою с Кортесом-Акостой заметно просела скорость. Все-таки возраст в 37 лет дает о себе знать.
Ризван Куниев
Турнирное положение: Куниев на сегодня седьмой номер рейтинга тяжеловесов. Для Ризвана это большой шанс ворваться в элиту дивизиона и приблизиться к титульному поединку.
Последние бои: В предыдущем поединке Куниев нокаутировал во втором раунде Тайрелла Форчуна. До этого была победа единогласным решением над Жаилтоном Алмейдой. Всего за последние 5 боев у Ризвана 3 победы, одно поражение от Кертиса Блейдса и один несостоявшийся бой.
Состояние бойца: Куниев взрывной и скоростной боец с неплохим футворком, позволяющим быстро сокращать дистанцию.
Однако его бензобака хватает лишь на первый раунд. Далее классические застаивания на месте, лишние движения руками и попытки залезть в клинч.
Статистика для ставок
- Волков выиграл 4 из последних пяти боев
- Куниев одержал 3 победы в пяти последних встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры отдают предпочтение Александру Волкову. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.72, тогда как на успех Куниева предлагают сделать ставку за 2.17.
Прогноз: Волков более техничный и грамотный боец. Александр будет постоянно смещаться, не позволяя Ризвану выйти на среднюю дистанцию, и наказывать его джебом и лоу-киками. Куниеву не хватит мастерства в стойке, а попытки перестреливаться с таким рослым бойцом закончатся очередным поражением.
Ставка: Победа Александра Волкова за 1.72.