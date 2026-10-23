В рамках турнира UFC 333 24 октября в Абу-Даби состоится поединок Александра Волкова и Ризвана Куниева в тяжелом весе. Начало — 21:45 (мск). Постоянный автор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.72.

Александр Волков

Турнирное положение: Волков идет вторым в рейтинге тяжелого дивизиона. Россиянин находится в шаге от боя за пояс и не может позволить себе осечку.

Последние бои: В предыдущем поединке Волков одолел единогласным решением Вальдо Кортес-Акосту, хотя выступление получилось не самым убедительным. До этого были победы по очкам над Жаилтоном Алмейдой и Сергеем Павловичем. Всего за последние 5 боев у Александра 4 победы и одно поражение — спорное решение судей в бою с Сирилом Ганом.

Состояние бойца: Волков — признанный топ с колоссальным опытом выступлений в UFC. Александр грамотно работает в стойке, приберегая силы на финальные рывки. Правда, в последнем бою с Кортесом-Акостой заметно просела скорость. Все-таки возраст в 37 лет дает о себе знать.

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Ризван Куниев

Турнирное положение: Куниев на сегодня седьмой номер рейтинга тяжеловесов. Для Ризвана это большой шанс ворваться в элиту дивизиона и приблизиться к титульному поединку.

Последние бои: В предыдущем поединке Куниев нокаутировал во втором раунде Тайрелла Форчуна. До этого была победа единогласным решением над Жаилтоном Алмейдой. Всего за последние 5 боев у Ризвана 3 победы, одно поражение от Кертиса Блейдса и один несостоявшийся бой.

Состояние бойца: Куниев взрывной и скоростной боец с неплохим футворком, позволяющим быстро сокращать дистанцию.

Однако его бензобака хватает лишь на первый раунд. Далее классические застаивания на месте, лишние движения руками и попытки залезть в клинч.

Статистика для ставок

Волков выиграл 4 из последних пяти боев

Куниев одержал 3 победы в пяти последних встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры отдают предпочтение Александру Волкову. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.72, тогда как на успех Куниева предлагают сделать ставку за 2.17.

Прогноз: Волков более техничный и грамотный боец. Александр будет постоянно смещаться, не позволяя Ризвану выйти на среднюю дистанцию, и наказывать его джебом и лоу-киками. Куниеву не хватит мастерства в стойке, а попытки перестреливаться с таким рослым бойцом закончатся очередным поражением.

1.72 Победа Александра Волкова Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.72 на бой Волков — Куниев принесёт чистый выигрыш 720₽, общая выплата — 1720₽

Ставка: Победа Александра Волкова за 1.72.