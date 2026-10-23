В рамках турнира UFC 333 24 октября в Абу-Даби состоится поединок Аарона Пико и Лосене Кейты в полулегком весе. Начало — 21:30 (мск). Постоянный автор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.87.

Аарон Пико

Турнирное положение: Пико занимает 11-ю строчку в рейтинге полулегкого дивизиона. Американец перешел в UFC из Bellator, где считался одним из главных проспектов организации. Сейчас он пытается закрепиться в топ-15 весовой категории до 66 кг.

Последние бои: Стабильностью американец не блещет. Ранее Пико одолел единогласным решением бывшего чемпиона Bellator Патрисио Питбуля. Но до этого было поражение нокаутом от Лерона Мерфи в первом раунде. Всего за последние 5 боев у Аарона 3 победы и 2 проигрыша.

Состояние бойца: Пико разносторонний боец с неплохой боксерской базой и хорошей борьбой. Американец агрессивен, любит диктовать темп и давить на соперника с первых минут. Однако его защита от контрударов оставляет желать лучшего, о чем говорят 5 поражений в карьере, 4 из которых нокаутом.

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Лосене Кейта

Турнирное положение: Кейта пока что малоизвестен широкой публике. Бельгиец родом из Гвинеи дебютировал в UFC в 2024 году, проведя в лиге 2 боя.

Последние бои: Несмотря на короткое пребывание в UFC, бельгиец уже успел отметиться ярким перформансом. Накануне Кейта нокаутировал в первом раунде Мухаммаджона Наимова. Зато ранее, в дебюте была неудача в виде поражения решением судей от Натаниэля Вуда. Всего в активе бельгийца 17 побед при двух поражениях.

Состояние бойца: Кейта атлетичный боец с отличным футворком и разнообразным арсеналом. Он одинаково опасен в стойке и в партере, умеет работать локтями в клинче и наносить акцентированные удары с разных дистанций.

Бельгиец хладнокровен, не теряется под давлением и способен адаптироваться к любому сопернику.

Статистика для ставок

Кейта выиграл 12 из 19 боев досрочно

У Пико 3 победы и 2 поражения на отрезке в 5 боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры не видят фаворита. На победу Кейты можно поставить с коэффициентом 1.87, тогда как на успех Пико предлагают сделать ставку за 1.97.

Прогноз: Пико опытнее и имеет за плечами бои с топовой оппозицией, но его чрезмерная агрессия приводит к частым ошибкам. Кейта моложе, быстрее и разностороннее. Бельгиец не будет ввязываться в борьбу с американцем, а поймает его на контратаках в стойке. «Черная пантера» имеет все инструменты, чтобы отправить Пико в нокаут или выиграть по очкам за счет активности и точности.

1.87 Победа Лосене Кейты Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на бой Пико — Кейта позволит вывести на карту выигрыш 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: Победа Лосене Кейты за 1.87.