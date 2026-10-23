В рамках турнира UFC 333 24 октября в Абу-Даби состоится поединок Абусупьяна Магомедова и Кэма Роустона в среднем весе. Начало — 19:30 (мск). Постоянный автор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.73.
Абусупьян Магомедов
Турнирное положение: Магомедов занимает 12-ю строчку в рейтинге средневесов. Немецкий боец с дагестанскими корнями уже пять лет выступает в UFC и прошел проверку серьезной оппозицией.
Последние бои: Накануне данного противостояния Абус расправился с Михалом Олексейчуком — сначала потряс поляка в стойке, а затем задушил его. До этого потерпел неудачу от Джозефа Пайфера сабмишеном во втором раунде. За семь последних выступлений в активе Магомедова пять побед и два поражения.
Состояние бойца: Абус — технически грамотный боец с мощной борьбой и хорошим кикбоксингом. Он умеет работать в стойке, но его стихия — партер, где он способен финишировать оппонента из любой позиции. Магомедов обладает внушительным размахом рук в 198 см и неплохим кардио. Но дальше определенного уровня Абус прыгнуть не может. Поражения от Стрикленда и Борральо наглядно это показали.
Кэм Роустон
Турнирное положение: Роустон — восходящая звезда лиги, одноклубник легендарного Исраэля Адесаньи. Австралиец прошел через Contender Series и заработал контракт, после чего провел три успешных поединка в промоушене. Сейчас он находится на серии из семи побед подряд и пытается ворваться в элиту среднего дивизиона.
Последние бои: В последнем бою Кэм Роустон одолел по очкам Роберта Брычека. Ранее нокаутировал во втором раунде Коди Брандэйджа. До этого были досрочные победы в битвах с Андре Петроски и Брэндоном Холмсом. Всего в карьере австралийца 14 выигрышей при трех поражениях.
Состояние бойца: Австралиец опасен в стойке своими ударами локтями и коленями. В партере умеет быстро находить болевые и удушающие приемы.
Однако уровень его предыдущей оппозиции значительно уступает тому, с чем сталкивался Магомедов.
Статистика для ставок
- Роустон идет на серии из четырех побед
- Магомедов выиграл 5 из семи последних боев в UFC
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры отдают небольшое предпочтение Абусупьяну Магомедову. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.73, тогда как на успех Роустона предлагают сделать ставку за 2.16.
Прогноз: Роустон опасен в стартовом отрезке и способен поймать соперника на ошибке. Однако Магомедов гораздо опытнее и техничнее. Абус не будет форсировать события в стойке, а переведет бой в партер, где его преимущество в борьбе станет решающим. Австралиец еще не сталкивался с таким уровнем грэпплинга и быстро окажется в ловушке.
Ставка: Победа Абусупьяна Магомедова за 1.73.