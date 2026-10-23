В рамках турнира UFC 333 24 октября в Абу-Даби состоится поединок Абусупьяна Магомедова и Кэма Роустона в среднем весе. Начало — 19:30 (мск). Постоянный автор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.73.

Абусупьян Магомедов

Турнирное положение: Магомедов занимает 12-ю строчку в рейтинге средневесов. Немецкий боец с дагестанскими корнями уже пять лет выступает в UFC и прошел проверку серьезной оппозицией.

Последние бои: Накануне данного противостояния Абус расправился с Михалом Олексейчуком — сначала потряс поляка в стойке, а затем задушил его. До этого потерпел неудачу от Джозефа Пайфера сабмишеном во втором раунде. За семь последних выступлений в активе Магомедова пять побед и два поражения.

Состояние бойца: Абус — технически грамотный боец с мощной борьбой и хорошим кикбоксингом. Он умеет работать в стойке, но его стихия — партер, где он способен финишировать оппонента из любой позиции. Магомедов обладает внушительным размахом рук в 198 см и неплохим кардио. Но дальше определенного уровня Абус прыгнуть не может. Поражения от Стрикленда и Борральо наглядно это показали.

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Кэм Роустон

Турнирное положение: Роустон — восходящая звезда лиги, одноклубник легендарного Исраэля Адесаньи. Австралиец прошел через Contender Series и заработал контракт, после чего провел три успешных поединка в промоушене. Сейчас он находится на серии из семи побед подряд и пытается ворваться в элиту среднего дивизиона.

Последние бои: В последнем бою Кэм Роустон одолел по очкам Роберта Брычека. Ранее нокаутировал во втором раунде Коди Брандэйджа. До этого были досрочные победы в битвах с Андре Петроски и Брэндоном Холмсом. Всего в карьере австралийца 14 выигрышей при трех поражениях.

Состояние бойца: Австралиец опасен в стойке своими ударами локтями и коленями. В партере умеет быстро находить болевые и удушающие приемы.

Однако уровень его предыдущей оппозиции значительно уступает тому, с чем сталкивался Магомедов.

Статистика для ставок

Роустон идет на серии из четырех побед

Магомедов выиграл 5 из семи последних боев в UFC

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры отдают небольшое предпочтение Абусупьяну Магомедову. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.73, тогда как на успех Роустона предлагают сделать ставку за 2.16.

Прогноз: Роустон опасен в стартовом отрезке и способен поймать соперника на ошибке. Однако Магомедов гораздо опытнее и техничнее. Абус не будет форсировать события в стойке, а переведет бой в партер, где его преимущество в борьбе станет решающим. Австралиец еще не сталкивался с таким уровнем грэпплинга и быстро окажется в ловушке.

1.73 Победа Абусупьяна Магомедова Ставка на бой #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.73 на бой Магомедов — Роустон принесёт прибыль 730₽, общая выплата — 1730₽

Ставка: Победа Абусупьяна Магомедова за 1.73.