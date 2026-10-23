В рамках турнира UFC 333 24 октября в Абу-Даби состоится поединок Абубакара Вагаева и Джейкоба Малкуна в среднем весе. Начало — 18:30 (мск). Постоянный автор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.81.

Абубакар Вагаев

Турнирное положение: Вагаев еще недавно был чемпионом полусреднего дивизиона ACA, а теперь намерен закрепиться в ростере UFC.

Последние бои: На отрезке в 8 предыдущих встреч в активе Абубакара 7 побед и одно поражение. В июле этого года он одолел единогласным решением Сайгида Изагахмаева. До этого, в феврале 2025-го, выиграл по очкам у Альберта Туменова в пятираундовом бою за титул ACA. Еще раньше были победы над Эдилом Эсенгуловым и Мишелом Празересом. Единственное поражение на этом отрезке было нокаутом от Виталия Слипенко в декабре 2022 года.

Состояние бойца: Россиянин действует дисциплинированно, не лезет в бездумные размены и спокойно перерабатывает соперника от раунда к раунду в борьбе. Защита от тейкдаунов у него на достойном уровне — тот же Изагахмаев не смог навязать ему свою игру в партере. При этом досрочных побед у Вагаева в последнее время маловато: 6 последних боев Абубакара завершились решением судей.

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Джейкоб Малкун

Турнирное положение: Малкун выступает в UFC с 2021 года, однако так и не сумел закрепиться в рейтинге среднего дивизиона. Австралиец — типичный крепкий середняк весовой категории до 84 кг, который находится за пределами топ-15.

Последние бои: У Джейкоба 3 победы и 2 поражения в пяти последних встречах. В мае этого года Малкун одолел единогласным решением судей Джеральда Мершарта. До этого, в январе, также по очкам переиграл Торреза Финни. Ранее было досрочное поражение от Коди Брандэйржа в первом раунде. За 13 боев австралиец одержал 10 побед и потерпел 3 поражения.

Состояние бойца: Малкун — базовый грэпплер с черным поясом по бразильскому джиу-джитсу и приличной боксерской базой. Однако стабильности австралийцу явно не хватает: он часто допускает ошибки в защите и однажды уже был жестко нокаутирован Брандэйджем.

Едва ли его борьба превосходит уровень экс-чемпиона АСА, который тренируется с Чимаевым.

Статистика для ставок

6 последних боев Вагаева завершились решением судей

4 из пяти предыдущих встреч Малкуна дошли до решения судей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В данном противостоянии букмекеры отдают предпочтение Абубакару Вагаеву — на его победу можно поставить за 1.44. Успех Джейкоба Малкуна оценивается в 2.88.

Прогноз: У австралийца хватает борцовского арсенала, чтобы не дать Абубакару задушить себя в партере, а у самого россиянина досрочные победы в последнее время — большая редкость. Малкун не относится к числу бойцов, которых легко снести на ранних этапах, так что затяжной поединок с работой до финального гонга здесь напрашивается сам собой. Вагаев за счет более техничной и плотной работы в борьбе заберет раунды, но финишировать оппонента ему не удастся.

1.81 Победа Абубакара Вагаева по очкам Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.81 на бой Вагаев — Малкун принесёт прибыль 810₽, общая выплата — 1810₽

Ставка: Победа Абубакара Вагаева по очкам за 1.81.