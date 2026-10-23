В рамках турнира UFC 333 24 октября в Абу-Даби состоится титульный поединок Петра Яна и Мераба Двалишвили в легчайшем весе. Начало — 22:30 (мск). Постоянный автор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.52.

Петр Ян

Турнирное положение: Ян действующий чемпион UFC в легчайшем весе. Россиянин вернул себе пояс в реванше с Двалишвили в декабре прошлого года и теперь проводит первую защиту титула.

Последние бои: В предыдущем поединке Ян одолел Двалишвили единогласным решением судей, отомстив грузину за поражение 2023 года. До этого были уверенные победы по очкам над Маркусом МакГи, Дейвисоном Фигередо и Сонг Ядонгом. Всего за последние 5 боев у Петра 4 победы и одно поражение — от Двалишвили в первом противостоянии.

Состояние бойца: Ян находится на пике карьеры. Его ударная техника строится на классической школе бокса — экономные, но максимально точные удары. Петр феноменально защищается от тейкдаунов: «Беспощадный» заблокировал 93% попыток в прошлом бою с Мерабом. Кроме того, россиянин обладает уникальным свойством прибавлять от раунда к раунду, грамотно распределяя силы на длинной дистанции.

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Мераб Двалишвили

Турнирное положение: Двалишвили первый номер рейтинга легчайшего веса и бывший чемпион. Грузин потерял пояс в реванше с Яном и теперь пытается вернуть себе трон в решающем третьем поединке трилогии.

Последние бои: В прошлом году в реванше Двалишвили уступил Яну единогласным решением, прервав серию из 14-ти побед кряду. До этого были успешные защиты титула против Шона О'Мэлли (дважды), Умара Нурмагомедова и Кори Сэндхагена. Всего в активе грузина 21 победа при 5 поражениях.

Состояние бойца: «Машина» показала признаки износа. Во втором бою с Яном Мераб нанес 383 удара, но цели достигли лишь 134 — низкий КПД говорит о бесполезной трате сил. Его привычный прессинг и борьба больше не работают так безупречно. Грузин плохо контролирует соперников в партере и тратит колоссальную энергию на переводы, которые Ян нейтрализует.

Психологически Мераб склонен к излишним эмоциям, что может сыграть злую шутку в напряженном третьем бою.

Статистика для ставок

Ян выиграл 4 боя подряд

Двалишвили проиграл лишь раз за 15 последних боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры отдают предпочтение действующему чемпиону. На победу Яна можно поставить с коэффициентом 1.52, тогда как на успех Двалишвили предлагают сделать ставку за 2.60.

Прогноз: Ян уже разгадал стиль грузина. Его защита от тейкдаунов находится на космическом уровне, а в стойке Петр регулярно наказывает Мераба за сумбурные атаки. «Машина» заржавела и психологически сломлена прошлым поражением. Грузин не найдет аргументов против бокса хладнокровного чемпиона.

1.52 Победа Петра Яна Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.52 на бой Ян — Двалишвили позволит вывести на карту выигрыш 520₽, общая выплата — 1520₽

Ставка: Победа Петра Яна за 1.52.

Дополнительный прогноз: В прошлом бою удары Яна по печени дали свои плоды — Двалишвили дважды отступал назад, находясь в состоянии грогги. В третьем поединке Петр закончит начатое. Чемпион вновь разобьет защиту оппонента и окончательно выбьет его из титульной гонки, отправив Мераба в горизонтальное положение.

4.20 Победа Яна нокаутом Ставка на бой #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 4.20 на бой Ян — Двалишвили принесёт чистый выигрыш 3200₽, общая выплата — 4200₽

Ставка: Победа Яна нокаутом за 4.20.