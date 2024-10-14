Ройвал остановил Таиру, Доусон без проблем прошел Гарсию. Обзор карда UFC Vegas 98

В ночь с 12 на 13 октября состоялся турнир UFC Vegas 98. В главном событии вечера в наилегчайшем весе подрались Брэндон Ройвал и Татсуро Таира

Бои предварительного карда

1. Клейтон Карпентер в наилегчайшем весе одолел сабмишном во втором раунде Лукаса Роча

2. Даниэль Аргета в легчайшем весе уступил единогласным решением Коди Хэддону

3. Джуниор Тафа в тяжелом дивизионе нокаутировал во втором раунде Шона Шарафа

4. Нико Прайс в полусреднем весе проиграл единогласным решением Тембо Горимбо

5. Джонатан Пирс в полулегком дивизионе уступил сабмишном в первом раунде Пэту Сабатини

6. Сиджей Вергара в наилегчайшем весе проиграл нокаутом в первом раунде Разомербеку Темирову

7. Кори Маккенна в женском минимальном весе уступил раздельным решением Джулии Поластри

UFC Вегас 98: Брэндон Ройвал — Слова после боя

Бои основного карда

Основной кард турнира открывал поединок в полусреднем весе с участием Алекса Мороно и Даниэля Родригеза. Оба бойца в предыдущих встречах выступили не лучшим образом и поэтому они не форсировали события, чтобы вновь не получить внезапное поражение.

Темп был довольно низким, но в этой пассивной перестрелке Алекс смотрелся предпочтительнее соперника на старте. Лишь во втором отрезке Родригез пришел в себя и начал идти вперед.

Несколько раз он донес до соперника ряд жестких попаданий. И под таким прессингом Мороно стал теряться. Окончательно свою инициативу Родригез закрепил в заключительном отрезке, где он все также перебивал Алекса в стойке.

Но а под занавес боя Даниэль еще и стянул соперника на канвас, где отработал первым номером. И все же, мнения судей разделились. Первый отдал победу Мороно, а двое других остались на стороне Родригеза.

В рамках легкого дивизиона состоялся бой с участием бывшего представителя топ-10 Гранта Доусона и Рафы Гарсии. Как и ожидалось, исход этого противостояния решился в партере виду того, что оба участника поединка базовые борцы.

Немного разменявшись с соперником в стойке, Грант уже с самого начала встречи бросился в ноги. Он довольно удачно контролировал Рафу на нижнем этаже, вследствие чего забрал первый отрезок по очкам в свой актив.

После перерыва ситуация не изменилась. Доусон также, немного поработав в стойке, в скором времени бросился в ноги. Но на этот раз Грант решил взвинтить темп. Под столь жестким прессингом Гарсия довольно быстро сдался.

Он перестал держать удар и пропускал практически все, что в него летело. Доусон, воспользовавшись ошибками соперника, забил его на канвасе и одержал победу техническим нокаутом во втором раунде.

Рафа Гарсия и Грант Доусон globallookpress.com

В полусреднем весе проходил поединок с участием Чиди Нджокуани, спустившегося из среднего дивизиона, и Джареда Гудена. Этот бой стартовал с пассивной борьбы в клинче у сетки. У бывшего средневеса Нджокуани в такой стези было внушительное преимущество.

Он довольно легко вязал Гудена у сетки, набирая очки. После перерыва доминирование Чиди продолжилось. Более того, он стал наносить гораздо больше урона за счет акцентированных ударов локтями.

И несмотря на проигрышную ситуацию в этом поединке, Гуден не стал ничего менять. Американец продолжал навязывать сопернику в клинче у сетки борьбу, в которой он смотрелся гораздо хуже. Правда, у Джареда был один момент, чтобы перевернуть бой в свою пользу.

Довольно неожиданно он стянул Нджокуани вниз и едва не провел болевой прием. Однако этого оказалось мало, чтобы забрать поединок. В итоге Чиди Нджокуани единогласным решением судей одержал победу.

Пак и Ройвал хоть и не без проблем, но выиграли

Чен Ен Пак и Брэд Таварес globallookpress.com

В главном событии вечера в рамках среднего дивизиона состоялся бой с участием Чен Ен Пака и Брэда Тавареса. Здесь едва не случился апсет на первых секундах. Корейский боец поначалу выглядел рассеяно и довольно быстро упал в нокдаун.

Правда, Таварес не сумел воспользоваться этим шансом. Пак поднялся на ноги и продолжил вести данный поединок в стойке. А после перерыва он начал сушить встречу, подключая свою борьбу.

Однако кроме пассивного контроля на земле он практически ничего не мог предложить сопернику. Таварес неплохо отстреливался, но силы быстро покинули его. И в заключительном отрезке гораздо лучше смотрелся Чен Ен.

Большая активность и постоянное давление сыграли свою роль, хоть и в целом противостояние выглядело более-менее ровным. Раздельным решением судей Пак одержал непростую победу.

Всего у южнокорейского бойца 5 выигрышей и только одно поражение за 6 предыдущих поединков. Таварес, в свою очередь, потерпел третью неудачу за 4 последних боя в промоушене.

В главном событии вечера состоялся поединок в наилегчайшем весе с участием первого и пятого номеров рейтинга Брэндона Ройвала и Татсуро Таиры. Американец задал тон в первом раунде, нанося четкие удары как при ведении боя быстрым правым джебом, так и при контратаках.

В начале второго раунда японец уложил Ройвала на лопатки, ловко оттолкнувшись от канатов в клинче. На земле он захватил противника в треугольник, что позволило ему провести болевой прием на руку и наносить удары, пока визави пытался подняться.

По совету своего тренера, Брэндон быстро приступил к работе в третьем отрезке, нанося точные удары и вынуждая Таиру отступать. Всего через 30 секунд после начала четвертого раунда японец снова попытался перевести бой в партер. Ему это удалось, и он снова стал угрожать удушающими приемами.

В пятом раунде натиск японца в партере продолжился, но Брэндон хорошо отзащищался, встал на ноги и осыпал противника точными ударами, вынуждая Таиру отвечать ему в стойке.

Бой закончился раздельным решением судей в пользу Ройвала, чем он был явно недоволен:

«Я думал, что свожу его в школу, вечер прошел немного иначе, чем я ожидал»

Тем не менее, Брэндон сохранил первую строчку в рейтинге и, вероятно, следующим подерется за титул.