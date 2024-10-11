Фьюри, Пол и еще 4 боксера, которые планировали дебютировать в ММА

Многие боксеры готовы попробовать себя в ММА. И они уже не раз публично заявляли об этом в СМИ

1.Томми Фьюри

Младший брат Тайсона Фьюри на профессиональном ринге еще не потерпел ни единого поражения. В активе Томми 10 поединков и в каждом из них он одержал победу. Правда, таких успехов, как его звездный родственник, он еще не достиг.

Зато британец уже успел обзавестись большой популярностью в СМИ. В феврале прошлого года он даже подрался со звездным блоггером Джейком Полом и на этом их история не закончилась.

После победы раздельным решением судей Фьюри младший заявил о том, что побил бы Пола даже в смешанных единоборствах:

«Джейк Пол на контракте с PFL, не так ли? Я собираюсь разбить ему лицо, когда стану хорош в ММА. Я побью его в боксе и клетке. Он просто бездарность. Я думаю, потребуется полтора-два года тренировок, и я без проблем побью его в бою в клетке.

У него есть средства, у него лучшие тренеры в мире, у него лучший спарринг-партнер в мире. Так что у него все в порядке с подготовкой к боям. Клянусь, в следующий раз, когда я буду драться с ним, я отправлю его в нокаут. В ММА я просто хочу нанести ему сильный удар коленом — никаких кулаков»

Возможно, реванш, действительно, состоится в ближайшее время и пройдет он уже в октагоне, а не на ринге.

2. Джейк Пол

Джейк Пол globallookpress.com

Звездный Джейк Пол уже наделал много шуму на ринге, хотя он и не является профессиональным боксером. Но победы американца именитыми бойцами MMA, такими как Бен Аскрен, Андерсон Силва, Нейт Диас и Тайрон Вудли просто не остались незамеченными.

Сам Пол не исключает своего дебюта в смешанных единоборствах в ближайший год или полтора. К тому же, на данный момент у него есть действующий контракт с организацией PFL.

Подписан он был не для того, чтобы Джейк выступал в клетке, а для медийного сотрудничества. Но сейчас такое время, когда может произойти абсолютно все. К тому же, Пол выбрал себе двух соперников, с которыми он хотел бы подраться по правилам ММА — Нейтом Диасом и Хорхе Масвидалем.

Более того, каждому из них Джейк предлагал по 10 миллионов долларов за поединок в клетке. И такие бои сейчас выглядят вполне реальными особенно с учетом того, что возвращения Диаса и Масвидаля в UFC не состоится.

3. Тайсон Фьюри

Бокс — Тайсон Фьюри vs Фрэнсис Нганну. Tyson Fury vs Francis Ngannou Full Fight Highlights!

Не остался в стороне и бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон фьюри. Перед тем, как подраться с Фрэнсисом Нганну на ринге, «Цыганский король» утверждал, что он без проблем побьет его не только в боксе, но и в смешанных единоборствах:

«Я побью Нганну на ринге, а потом разберусь с ним в ММА. Фрэнсис далеко не самый лучший борец. Если он пойдет за тейкдауном, то я подловлю его апперкотом, добавлю коленом в голову и финиширую ударом локтем»

Правда, когда Тайсону бросил вызов на бой Джон Джонс, британец уже не разбрасывался словами. В ответ на предложение «Баунса» Фьюри и вовсе заявил, что он боксер, а не боец ММА.

Зрителям и матчейкерам поединки Тайсона против Нганну и Джонса в октагоне были бы очень интересны. Вопрос заключается только в том, какая организация способна удовлетворить финансовые запросы Фьюри, с которым договориться о гонораре не так уж и просто.

4. Райан Гарсия

Райан Гарсия globallookpress.com

У бывшего претендента на титул WBC в первом полусреднем весе Райана Гарсии уже давно началась словесная перепалка с экс-чемпионом UFC в легчайшей категории Шоном О’Мэлли.

Вот, что говорил перед поединком с Девином Хэйни в апреле этого года звездный американский боксер:

«Честно говоря, я хочу испытать себя в ММА, потому как знаю, что если я сосредоточусь на этом и буду тренироваться каждый день, а Нейт Диас будет мне помогать, то он не победит меня.

Я приду со всем, что у меня есть, и уничтожу Шона О’Мэлли в UFC. Я уже отправил текстовые сообщения Дане. У меня уже есть люди, которые знакомы с Даной Уайтом, чтобы попросить его провести этот бой. Я приду в UFC, заплатите мне, и я буду там. Я готов подраться с О’Мэлли в клетке после поединка против Девина Хэйни»

Правда, с дебютом в смешанных единоборствах Гарсии придется повременить. По крайней мере, до того момента, как закончится годовалая дисквалификация после положительных допинг-проб взятых по окончании боя с Хэйни.

5. Деонтей Уайлдер

Деонтей Уайлдер (слева) globallookpress.com

Деонтей Уайлдер, бывший чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC, еще в прошлом году вошел в список целей Франсиса Нганну. Между ними была предварительная договоренность на 2 поединка.

Один из них должен был состояться в ринге, а другой по правилам смешанных единоборств, что подтвердил сам Фрэнсис:

«Я не просто так начал боксерскую карьеру. Хочу, чтобы в моем послужном списке были Фьюри, Джошуа и Уайлдер. С тем же Деонтеем мы начали переговоры о бое в PFL. Впрочем, все может поменяться»

Если учесть, что карьера Уайлдера в боксе в последнее время идет неважно, то такой вариант событий, действительно, возможен. У Фрэнсиса ныне подписан контракт с PFL.

А эта лига готова платить большие деньги, чтобы под ее эгидой выступали звездные бойцы. И возможно, PFL удастся договориться с Уайлдером на счет поединка против Нганну.

6. Флойд Мейвезер

Floyd Mayweather (USA) vs Tenshin Nasukawa (Japan) | KNOCKOUT, BOXING fight, HD

Флойд Мейвезер построил выдающуюся карьеру на профессиональном ринге, выиграв все 50 поединков и не потерпев ни единого поражения. В более молодые американец никогда не высказывался о том, что хотел бы попробовать себя в смешанных единоборствах.

Но такие слухи появились после того, как Мейвезер в 2017-м подрался в ринге с бывшим чемпионом UFC Конором Макгрегором. В прошлом году даже появились слухи о возможном реванше по правилам ММА.

Правда, ирландец и сам давно не выступал, а вероятность такого боя сейчас очень мала. Но исключать дебюта Флойда в смешанных единоборствах не стоит. Несмотря на то, что американец закончил свою карьеру, он продолжает драться в выставочных боях за солидные гонорары.

Если в ближайшее время состоится гибридный турнир по боксу и ММА в Саудовской Аравии, где организаторы щедры на выплаты, то участие Мейвезера в нем более, чем вероятно. Подраться за очередные 100 млн. евро против популярного блогера Флойд не откажется даже в клетке.