Претендентский бой Ройвала и Таиры, возвращение Тавареса. Анонс карда UFC Vegas 98

В ночь с 12 на 13 сентября состоится турнир UFC Vegas 98. В главном событии вечера в наилегчайшем весе подерутся Брендон Ройвал и Татсуро Таира

Бои предварительного карда

1. Клейтон Карпентер в наилегчайшем весе встретится с Лукасом Рочей

2. Даниэль Аргета в легчайшем все сразится с Коди Хэддоном

3. Джуниор Тафа в тяжелом дивизионе подерется с Шоно Шарафом

4. Нико Прайс в полусреднем весе проведет бой с Тембой Горимбо

5. Джонатан Пирс в полулегком дивизионе подерется с Пэтом Сабатини

6. Сиджей Вергара в наилегчайшем весе встретится с Разомербеком Темировым

7. Чиди Нджокуани подерется против Джареда Гудена в полусреднем дивизионе

UFC Vegas 98: Royval vs Taira — October 12th | Fight Promo

Бои основного карда

Откроет основной кард турнира поединок в среднем весе с участием Джоша Фремда и Абдула Альхасана. Оба бойца на текущий момент находятся на грани вылета из промоушена. По сути, их очное противостояние можно назвать битвой за сохранение прописки в лиге.

Фремд провел в UFC 6 поединков и в четырех из них потерпел поражения. У его соперника ситуация даже чуть хуже. Альхасан за 7 поединков выиграл только дважды и 5 раз проиграл. Стилистически бойцы отличаются друг от друга.

Фремд базовый кикбоксер. Абдул хоть и запомнился, как универсальный боец, но все же африканец чаще борется. В этом представителю Ганы помогает база дзюдо. Их очный бой точно не будет легким ни для кого, но и шансы на успех есть у каждого.

В полусреднем весе состоится поединок с участием бывшего 15-го номера рейтинга Даниэля Родригеса и Алекса Мороно. Каждый из бойцов потерпел поражения в своих предыдущих поединках.

Даниэль уступил единогласным решением судей бывшему претенденту на временный титул в среднем дивизионе Келвину Гастелуму. Всего у него 3 победы и 3 поражения за 6 предыдущих поединков.

Аналогичная статистика и у Алекса Мороно. В последнем бою он уступил также по очкам Нико Прайсу. Глядя на то, как Мороно неуверенно провел предыдущий бой, есть предположение, что с Родригесом драться ему будет не менее трудно. Все упирается в борьбу, уровень которой у Даниэля довольно высокий.

Алекс Мороно globallookpress.com

Далее в октагон выйдут Кори Маккенна и Джулиа Поластри, чей поединок пройдет в рамках женского минимального дивизиона. Девушки пребывают в не самой лучшей форме в преддверии очной встречи.

Кори дерется в UFC уже на протяжении четырех лет, но постоянно чередует победы с поражениями. За это время она никак не продвинулась вверх по карьерной лестнице и даже не претендовала на поединки с рейтинговыми соперницами.

У Джулии 3 победы и 2 поражения за 5 предыдущих боев. Но последняя неудача была в рамках дебютного поединка в UFC. Если учесть, что обе участницы данного противостояния не в форме, то можно даже ожидать раздельного решения.

Следующий бой состоится в легком дивизионе между Грантом Доусоном и Рафой Гарсией. И вероятнее всего, в этом бою зрителей ожидает разборка на канвасе, потому как парни являются представителями БЖЖ и грэпплинга.

Доусон еще недавно считался потенциальным кандидатом на попадание в топ-5 и занимал место в первой десятке рейтинга. Но сенсационное поражение нокаутом в первом раунде от Бобби Грина осенью прошлого года понесло за собой жесткое наказание в виде вылета из топ-15.

После той неудачи Грант победил по очкам Джо Солецки, а его грядущий оппонент в последнем поединке разобрался с Клэем Гвидой — выиграл единогласным решением. Статистика на длительной дистанции за Доусоном, но у Гарсии точно есть шанс сотворить очередную сенсацию.

Пак и Таира рассчитывают на очередные победы

Чон Ен Пак globallookpress.com

В со-главном событии вечера в рамках среднего дивизиона состоится поединок с участием Брэда Тавареса и Чон Ен Пака. Бойцы потерпели поражения в предыдущих поединках, но это не отображает реальную картину их уровня на текущий момент.

Таварес один из рекордсменов среднего дивизиона UFC по количеству проведенных поединков, однако сейчас именитый американский ветеран уже на спаде. Три поражения за 4 последних боя являются тому подтверждением.

Гораздо чаще Брэд испытывал проблемы в стойке виду того, что его дважды нокаутировали на данном отрезке. Правда, и в партере дела обстоят не лучшим образом. У американца нет побед сабмишнами в UFC.

А вот его грядущий оппонент довольно часто в поединках полагался на свои борцовские навыки. До недавнего поражения от Андре Муниза Чон Ен шел на серии из четырех побед. И трех из четырех соперников на данной дистанции южнокореец победил удушающими и болевыми приемами.

Пак моложе, физически сильнее и более вариативный, как боец. В этом противостоянии Таваресу остается рассчитывать на одно случайное попадание. Других шансов пройти столь непростого оппонента у Брэда, пожалуй, нет.

В главном событии вечера в рамках наилегчайшего дивизиона встретятся Брэндон Ройвал и Татсуро Таира. Парни в преддверии очного противостояния располагаются на первой и пятой строчках в рейтинге. Победитель этого поединка должен далее будет подраться за титул с Александре Пантожей.

И тот, и другой пребывают в очень хорошей форме. Ройвал проиграл лишь раз за 5 боев в битве за титул с Пантожей — поражение единогласным решением судей. Но далее он абсолютно заслуженно победил бывшего чемпиона дивизиона Брендона Морено раздельным вердиктом.

На протяжении нескольких лет Ройвал дерется на высочайшем уровне, конкурируя с бойцами из топ-5. А вот путь его соперника в UFC начался не так уж давно. Таира дебютировал в промоушене 2 года назад и за это время выиграл 6 боев подряд.

В последнем из них непобежденный японец одолел техническим нокаутом Алекса Переза. Но предыдущий его соперник получил травму и не смог продолжить встречу. Ответ на вопрос, является ли Татсуро бойцом чемпионского уровня, покажет бой с Ройвалом.