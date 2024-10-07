Перейра нокаутировал Раунтри, Пенья отобрала титул у Пеннингтон. Обзор карда UFC 307

В ночь с 5 на 6 октября состоялся турнир UFC 307. В главном событии вечера встретились Алекс Перейра и Халил Раунтри

Результаты боев предварительного карда

1. Тим Минс уступил сабмишном в первом раунде Корту Макги в полусреднем весе

2. Овинс Сент-Прю в полутяжелом весе уступил сабмишном в первом раунде Райану Спэнну

3. Карла Эспарза в женском минимальном весе единогласным решением проиграла Тише Торрес

4. Александр Эрнандез в легком дивизионе раздельным решением одолел Остина Хаббарда

5. Игорь Потеря в среднем дивизионе проиграл единогласным решением Сезару Алмейде

6. Марина Родригез в женском минимальном весе уступила раздельным решением Ясмин Лусиндо

7. Стивен Томпсон проиграл нокаутом в третьем раунде в полусреднем дивизионе Хоакину Бакли

UFC 307: Главные моменты пресс-конференции

Бои основного карда

Основной кард турнира UFC 307 открывал поединок в женском легчайшем дивизионе с участием Кетлен Виейры и Кайлы Харрисон. В преддверии очного противостояния девушки располагались на второй и третьей строчках в рейтинге.

На старте боя темп встречи был невысоким. Кайла заняла центр октагона, прессинговала, но с ее стороны практически отсутствовали удары и попытки сближения дистанции. Тейкдаун в исполнении Харрисон состоялся к середине отрезка.

Американка удачно контролировала соперницу на настиле вплоть до перерыва. В следующем отрезке у Кайлы возникли некоторые проблемы. Она пропустила ряд жестких попаданий в стойке, да и Виейра приноровилась к борьбе сопернице, показав эталонную защиту от тейкдаунов.

В заключительном отрезке Харрисон физически выглядела свежее и это сыграло ключевую роль. Кайла после затяжного клинча стянула Виейру вниз и принялась разбивать в гранд-энд-паунде. Удары локтями, хаммермисты — все это Кетлен терпела вплоть до конца боя. В итоге Харрисон выиграла поединок единогласным решением судей.

Следующими в октагон вышли 2 средневеса Роман Долидзе и Кевин Холлэнд, десятый и 15-й номера рейтинга. Начало встречи было за американцем. Роман никак не мог раскусить ударную технику соперника, уступая ему в большинстве разменов.

Но буквально первый перевод на канвас в исполнении грузина склонил чаши весов в другую сторону. Долидзе мгновенно занял выгодную позицию в гарде и принялся разбивать Кевина. Американец практически сразу ушел в глухую оборону, однако не терял надежд подняться на ноги.

При одной из таких попыток Кевин неудачно повернулся и получил травму ребра. Американец находился на грани досрочного поражения, а Роман тем временем под конец стартового раунда усилил свой прессинг в погоне за финишем.

Холлэнд с трудом продержался до перерыва, правда оказался не в состоянии продолжать драться из-за травмы. Таким образом, Роман Долидзе одержал победу техническим нокаутом, сохранил десятую позицию в рейтинге и вышел на серию из двух выигранных поединков в UFC.

Кевин Холлэнд против Романа Долидзе globallookpress.com

В легчайшем весе состоялся бой Жозе Альдо и Марио Баутисты. На момент очного противостояния соперники занимали десятую и 11-ю позиции в рейтинге. И уже с самого начала встречи оба бойца задали довольно высокий темп.

Баутиста пытался застать соперника врасплох в стойке, но Альдо в привычной ему манере умело контратаковал. Тем менее, Марио очень грамотно менял тактику. После череды разменов американец вязал Жозе в клинче. И такая активность позволила ему забрать раунд.

Но во втором отрезке Альдо выглядел заметно лучше. Он заблокировал все проходы в ноги и принялся разбивать Баутисту в стойке. Жесткие удары бразильца открыли несколько сечек на лице визави. Марио явно не ожидал такого развития событий и поэтому в финальном раунде ему вновь пришлось акцентировать внимание на борьбе.

Однако как не старался американец стянуть Жозе вниз, у него ничего не получилось. Третий отрезок получился скучным и небогатым на события. Марио все 5 минут клинчевал Альдо, а тот просто пытался разорвать дистанцию. Мнение судей по такому бою разделились.

Первый рефери отдал победу Жозе, а двое другие остались на стороне Баутисты, раздельным вердиктом выигравшего бой.

Пенья и Перейра порадовали болельщиков

Джулианна Пенья globallookpress.com

В со-главном событии вечера в женском легчайшем дивизионе Ракель Пеннингтон проводила первую защиту титула против Джулианны Пеньи, возглавлявшей рейтинг в преддверии UFC 307. Чемпионка на старте боя оказывала давление, работала активнее, жестче била, но слишком часто промахивалась.

Пенья, в свою очередь, действовала вторым номером, однако смотрелась чуть точнее в стойке. Раунд конкурентный, но все же Ракель выглядела активнее. А вот после перерыва внезапно все изменилось. Джулианне удалось перевести противостояние в партер, где она смотрелась предпочтительнее.

Была даже попытка удушающего приема, однако Пеннингтон сумела выбраться из захвата. В третьем отрезке доминирование Пеньи на канвасе продолжилось, а вот ее соперница выглядела растерянной и не знала, что ей делать.

Впрочем, в чемпионских раундах Ракель перехватила инициативу. Она удачно отзащищалась от тейкдаунов, начав разбивать Джулианну в стойке. В одном из эпизодов Пеннингтон даже отправила соперницу в нокдаун после точного кросса в область носа.

В заключительном отрезке преимущество Ракель в стойке было не таким солидным, но концовка также осталась за ней. Поединок в целом получился конкурентным и противоречивым. Раздельным решением судьи отдали победу Пенье, а ключевым стал первый раунд. Джулианна, спустя 2,5 года, вернула себе титул UFC.

В главном событии вечера чемпион полутяжелого веса Алекс Перейра проводил третью защиту титула против восьмого номера рейтинга Халила Раунтри. Претенденту мало кто оставлял шансов, но на старте встречи он смотрелся лучше бразильца.

Халил своевременно заходил на ближнюю дистанцию и даже пару раз за раунд достал плотным кроссом до головы Алекса. После перерыва чемпион включил прессинг, но одиночные атаки Раунтри были слишком опасными.

В одной из таких американец даже достал до головы «Поатана» хай-киком, правда тот не то что не почувствовал его, а даже не шелохнулся. И ближе к середине встречи Алекс уже полностью завладел инициативой потому, как соперник явно замедлился.

Раунтри стал промахиваться, а той свежести и скорости на ногах, которая присутствовала в начале поединка, уже не было. Перейра выглядел спокойным и свежим. Складывалось впечатление, что в таком темпе чемпион способен пройти хоть 10 пятиминуток.

Развязка противостояния настала в четвертом раунде. Перейра усилил темп, обрушив на соперника град ударов. «Поатан» открыл множество сечек на лице Раунтри, загнал его спиной к сетке и забил бесчисленными ударами до судейской остановки.

Алекс сделал то, что от него ждали фанаты — одержал очередную убедительную победу нокаутом и провел третью удачную защиту титула в полутяжелом весе UFC.