5 потенциальных соперников для Джошуа после провала в бою с Дюбуа

Долгожданный бой против Фьюри, трилогия с Руисом — одни из потенциальных вариантов для бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Энтони Джошуа после апсета в бою с Дюбуа

1. Энди Руис

1 июня 2019 года Энди Руис подарил миру сенсационный нокаут в противостоянии с Джошуа и стал чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по трем версиям. Тогда между бойцами состоялся незамедлительный реванш.

И в ответной встрече того же года победу праздновал уже Джошуа. Пусть, хоть и не нокаутом, а решением, но 3 титула британец себе вернул. Конечно же, после такого развития событий вопрос о трилогии стал более актуальным.

Особенно теперь, когда и Энтони, и Энди в не самой лучшей форме. Руис, вернувшийся в августе на ринг, спустя 2 года после травмы, выглядел лишь тенью самого себя в поединке с Джареллом Миллером. Экс-чемпион смотрелся хуже соперника, но судьи в том бое насчитали ничью.

Джошуа после четырех побед разгромно проиграл Дюбуа нокаутом. Так что сделать шаг назад и подраться с соперником, испытывающим сложности, как и сам «Эй-Джей», вполне логично. Да и с точки зрения бизнеса вариант неплохой.

Болельщикам всегда нравятся трилогии. И даже если учесть, что третий бой будет нетитульным, он привлечет к себе большое количество внимания, а каждый из участников поединка еще и неплохо заработает.

2. Джаррелл Миллер

Jarrell Miller (USA) vs Daniel Dubois (England) | KNOCKOUT, BOXING fight, HD

13-й номер рейтинга WBA в тяжелом весе до недавнего времени был непобежденным. Но ноль в графе поражений присутствовал до тех пор, пока Миллер не встретился в ринге с Даниэлем Дюбуа и не уступил ему техническим нокаутом в декабре прошлого года.

Далее последовала ничья в поединке с Руисом, который, по мнению большинства независимых экспертов, он выиграл. Джаррелл явно не против добавить в свой послужной список Джошуа. Тем более, что между ними уже давно назрел конфликт.

Миллер на протяжении пяти лет высмеивал Энтони в СМИ и затрагивал на пресс-конференциях к турнирам, в которых оба принимали участия в параллельных боях. Джаррелл несколько раз вызывал Джошуа на бой, но тот часто отвечал отказом.

Правда, в нынешней ситуации у британца нет выбора. Сейчас встал вопрос о том, что Джошуа после нокаута от Дюбуа не тот и ему пора заканчивать карьеру. Так что попытка наказать в ринге давнего врага в лице Джаррелла — не самый худший вариант развития событий.

Тем более, что Миллер довольно медийный боец, а значит никаких проблем с раскруткой их противостояния быть не должно. Даже если Джошуа захочет драться только дома, в Англии, Джарелл точно согласится приехать на чужую территорию.

3. Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри globallookpress.com

Споры о том, кто лучший тяжеловес Великобритании в 21-м веке, идут уже долго. Логичнее было бы устроить этот поединок года 3 назад, когда оба являлись чемпионами мира. Тогда Джошуа и Фьюри подрались бы за звание абсолютного чемпиона.

Между ними несколько раз были переговоры, но бой так и не состоялся по разным причинам. Не факт, что состоится вообще, но такая вероятность присутствует. В декабре Тайсон проведет реванш с Усиком.

И в случае поражения есть вероятность, что Фьюри напоследок перед завершением карьеры захочет подзаработать денег на пенсию. Битва с Джошуа в финансовом плане самый подходящий вариант.

Но в случае победы «Цыганского короля» над Усиком вряд ли он подерется с Энтони. При таких раскладах следует ожидать трилогии с украинцем. Когда речь идет о битве с Фьюри, то никогда не бывает все просто.

Жадность «Цыганского короля», скверный характер и высокомерие, порой, делают переговоры с ним просто невозможными. Готов ли к такому повороту событий Джошуа — большой вопрос. Однако есть те, кто готовы и это болельщики.

4. Даниэль Дюбуа

Даниэль Дюбуа globallookpress.com

После того, как Дюбуа в конце сентября нокаутировал Джошуа в пятом раунде и защитил титул чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии IBF, возникает вопрос — а нужен ли второй поединок?

Ведь это не было случайным попаданием. Перед тем, как финишировать Энтони, «Динамит» трижды отправил его в нокдаун, а Джошуа даже не показал и половины своих навыков в ринге.

Правда, между боксерами была предварительная договоренность о потенциальном реванше. Возможно, он не будет незамедлительным. Однако если Энтони одержит 1-2 победы над менее статусными соперниками, есть возможность подраться с Дюбуа ровно через год в Англии в сентябре.

Даниэль точно не откажется от еще одного шанса укрепить свое наследие и окончательно показать миру, что он супертоп и новая звезда тяжелого дивизиона. Что касается мотивов Энтони, они максимально прозаичны.

Во-первых, отомстить Дюбуа за разгромное поражение. А во-вторых, вернуть себе титул чемпиона мира и доказать, что его время на профессиональном ринге еще не прошло.

5. Деонтей Уайлдер

Деонтей Уайлдер (слева) globallookpress.com

Битва с Уайлдером выглядит самым логичным вариантом сразу по нескольким причинам. Оба сейчас на спаде. Тот же Деонтей идет на серии из двух поражений подряд. В своем последнем поединке он уступил нокаутом Чжану Чжилэю.

А до этого в декабре сенсационно проиграл по очкам Джозефу Паркеру. После этих неудач казалось, что Уайлдер никогда не получит бой с Джошуа. Ведь Энтони еще недавно шел на серии из четырех побед кряду и котировался серьезным фаворитом в любом поединке.

Впрочем, поражение от Дюбуа не только спустило Энтони с небес на землю, но и даже вернуло некую интригу в битву с Уайлдером. Если Джошуа выйдет в ринг против «Бронзового бомбардировщика» таким же неподготовленным, как и с Дюбуа, то есть риск очередного поражения.

В общем-то, сейчас шансы 50 на 50. Но такой поединок соберет полный стадион фанатов, потому как и Джошуа, и Уайлдер это 2 громких имени и еще в недавнем прошлом 2 кандидата на звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе.

Деонтей бывший доминирующий чемпион WBC более чем с десятью успешными защитами. Джошуа — экс-обладатель титулов IBF, WBA и WBO. Для наследия бокса их очный бой однозначно имеет смысл.