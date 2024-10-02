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    Третья защита Алекса Перейры, возвращение Пеньи и Альдо. Анонс карда UFC 307

    Перейра сразится с Раунтри, Пенья попытается отобрать пояс у Пеннингтон, Альдо против Баутисты

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    Алекс Перейра
    В ночь с 5 на 6 октября состоится турнир UFC 307. В главном событии вечера подерутся Алекс Перейра и Халил Раунтри

    Бои предварительного карда

    1. Тим Минс подерется против Корта Макги в полусреднем весе

    2. Овинс Сент-Прю в полутяжелом весе сразится с Райаном Спэнном

    3. Карла Эспарза в женском минимальном весе встретится с Тишей Торрес

    4. Александр Эрнандез в легком дивизионе подерется с Остином Хаббардом

    5. Игорь Потеря в среднем дивизионе встретится с Сезаром Алмейдой

    6. Марина Родригез в женском минимальном весе проведет бой с Ясмин Лусиндо

    7. Стивен Томпсон подерется в полусреднем дивизионе с Хоакином Бакли

    Хоакин Бакли
    globallookpress.com

    Бои основного карда

    Основной кард турнира откроет поединок в среднем дивизионе с участием Романа Долидзе и Кевина Холлэнда. Бойцы в преддверии очного противостояния располагаются на десятой и 15-й позициях в рейтинге.

    Стоит отметить, что статистика оппонентов за последние 5 поединков идентичная: у каждого из них по 3 победы и 2 поражения. Долидзе в предыдущем поединке одолел единогласным решением Энтони Смита в полутяжелом дивизионе.

    Но до этого он проиграл Нассурдину Имавову и Марвину Веттори в среднем весе. Холлэнд в этом же дивизионе выиграл в предыдущем бою у Михала Олексейчука сабмишном в первом раунде.

    Ранее он чередовал победы с неудачами в полусреднем дивизионе. Ввиду существенной разницы в габаритах бойцов у Долидзе есть весомое преимущество в партере. Борьба грузина может стать ключевым фактором к его успеху.

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    • В рамках женского легчайшего дивизиона пройдет поединок с участием Кетлен Виейры и Кайлы Харрисон. Девушки занимают вторую и третью позиции в рейтинге, а их противостояние считается претендентским.

    Кетлен давно выступает в UFC. Она уже на протяжении четырех лет котируется в качестве одного из сильнейших бойцов дивизиона. Бразильянка дважды находилась в шаге от титульника, но так и не сумела получить желанный бой за пояс.

    Не исключено, что третий забег Виейры вновь будет неудачным — уж слишком сильного соперника дали на этом турнире. Харрисон точно не нуждается в представлении. Она олимпийская чемпионка по дзюдо и экс-чемпионка PFL.

    А в своем дебюте в UFC в апреле этого года Кайла не оставила ни единого шанса Холли Холм. Физическая мощь Харрисон просто невероятна. Виейра должна прыгнуть выше своей головы, чтобы пройти такую соперницу.

    Жозе Альдо
    globallookpress.com

    В легчайшем дивизионе состоится поединок с участием Жозе Альдо и Марио Баутисты, десятого и 11-го номеров рейтинга. Легендарный бразилец после двухлетней паузы вернулся в октагон в мае этого года на домашнем турнире и одолел единогласным решением Джонатана Мартинеса.

    Жозе показал, что несмотря на свой возраст, он еще может пошуметь в легчайшем дивизионе. И вновь матчмейкеры подобрали для бывшего чемпиона промоушена непростого соперника.

    Баутиста в предыдущем поединке одолел Рикки Симона и ворвался в топ-15. К этой встрече спарринг-партнер Шона О’Мэлли, буквально вчерашнего чемпиона дивизиона, подошел на серии из шести побед. Легким этот поединок не будет ни для кого.

    Жозе находится в хорошей физической форме. Он все так же хорош в ударной технике и в защите от тейкдаунов. И возможно, именно Альдо станет первой настоящей проверкой в карьере Марио Баутисты.

    Пеннингтон и Перейра намерены продлить свое чемпионство

    Джулинна Пенья
    globallookpress.com

    В со-главном событии вечера в женском легчайшем дивизионе Ракель Пеннингтон будет защищать титул против Джулианны Пеньи, первого номера рейтинга. У девушек абсолютно разная статистика в преддверии очного боя.

    Ракель идет на серии из шести побед подряд. А в последнем своем поединке она взяла вакантный титул, выиграв единогласным решением у Майры Силвы. Пеннингтон, как и грядущая, соперница побилась со многими топами дивизиона.

    Нельзя сказать, что у кого-то из них есть преимущество в плане опыта. Но на стороне Ракель высокая активность. А вот Джулиана в последний раз дралась еще 2 года назад в реванше с Амандой Нуньес, где потеряла пояс.

    Есть подозрение, что двухлетний простой может сказаться на кондициях бывшей чемпионки. Однако тот факт, что в декабре 2021-го она победила Аманду Нуньес, чего когда-то не смогла сделать Пеннингтон, точно в ее пользу.

    Джулианна более мощный и нестандартный боец. И все будет упираться в то, способна ли она пройти все 5 раундов в высоком темпе. Пеннингтон непростой соперник для любого бойца. И пройти ее можно только за счет постоянного прессинга и давления.

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  • 27/09/2024

    • В главном событии вечера Алекс Перейра в полутяжелом дивизионе будет проводить третью защиту пояса против Халила Раунтри, занимающего восьмую позицию в рейтинге. К организации этого поединка было много вопросов.

    Более достойный соперник для Перейры — это Магомед Анкалаев, идущий на беспроигрышной серии из 11-ти поединков подряд. Но Халила Раунтри тоже не назовешь легким соперником.

    Американец прежде, чем получить титульный бой в полутяжелом весе, выиграл 5 раз кряду. В последнем своем поединке Халил нокаутировал бывшего претендента на пояс Энтони Смита. Раунтри — классический ударник. Его база бокс и кикбоксинг.

    Стилистически он идеально подходит для Перейры, о чьей ударной мощи знает уже весь мир. Алекс в полутяжелом весе выиграл 4 боя подряд, 3 победы, включая последнюю над Иржи Прохазкой, были достигнуты нокаутом.

    В противостоянии двух базовых ударников стоит ожидать очередного яркого финиша в стойке. Перейра большой фаворит, но недооценивать Раунтри не стоит. Халил обладает сильным ударом, так что претендент тоже способен удивить.

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