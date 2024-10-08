Перейра бьет один рекорд за другим. Раунтри стал легкой мишенью для «Поатана»

В главном событии турнира UFC 307 Алекс Перейра провел третью удачную защиту титула в полутяжелом весе, нокаутировав Халила Раунтри. «Поатан» сделал большой шаг к награде лучшему бойцу 2024 года

Раунтри не ровня «Поатану»

Об Алексе Перейре больше нечего сказать, кроме как: «Шама»! Фирменная фраза чемпиона в полутяжелом весе кажется уместной после того, как он показал еще одно потрясающее выступление в главном событии UFC 307.

Это был тактически грамотный бой в исполнении Перейры, который переждал яркий старт Халила Раунтри и далее с каждой минутой усиливал собственный натиск. Первые 2 раунда были конкурентными. Но затем Перейра показал, кто чемпион.

К четвертому раунду Алекс начал наносить сопернику серьезные удары, и на лице претендента появилось несколько рассечений. Наконец, Перейра прижал Раунтри к клетке, нанес два жестоких удара в корпус, а затем апперкот, от которого соперник рухнул на землю.

Бой был остановлен на отметке 4:32 в четвёртом раунде, и «Поатан» одержал очередную победу, проведя три защиты титула в 2024 году.

«Я могу сказать, что это был один из самых сложных боев. Я ожидал этого. Сегодня вечером Халил показал, почему он получил статус претендента», — сказал Перейра после своей последней победы.

UFC 307: Перейра vs Раунтри — Слова после боя

Избитый и окровавленный Раунтри не испытывал ничего кроме уважения к Перейре, поскольку он все еще наслаждался моментом, несмотря на неудачу в своей первой попытке стать чемпионом UFC:

«Я был действительно взволнован, придя сюда, и я просто наслаждался моментом. Не думаю, что я вообще был удивлен. Я думал, что смогу бить его намного чаще. Он проделал хорошую работу по уклонению от ударов.

Бразилия, у вас, сильный чемпион, гордитесь им. Мне нужно время, чтобы восстановиться после прошедшего поединка. Я вернусь еще лучше, это неизбежно. Никогда не сдавайтесь, всегда боритесь изо всех сил, поднимайте свой уровень, находите способы получать максимум от жизни»

Даже потерпев поражение, Раунтри поднял свой рейтинг таким боем, и трудно представить, что у него не будет другой большой возможности, когда он снова выступит.

Алекс остается в полутяжелом весе

Алекс Перейра globallookpress.com

Перед тем, как победить Раунтри в рамках своей третьей защиты титула за полгода, Перейра выразил заинтересованность вернуться в средний вес, чтобы бросить вызов Дрикусу Дю Плесси.

Но поскольку его партнер по тренировкам Шон Стрикленд, ныне первый номер рейтинга категории до 83,9 кг, наиболее вероятный соперник Дю Плесси из числа средневесов, «Поатан» поменял планы:

«Мы видели, что Дрикус собирается драться с Шоном. Стрикленд — мой спарринг-партнер. Я не хочу вставать у него на пути. Я могу перейти в тяжелую весовую категорию, но и эта весовая категория мне тоже нравится. Я отлично себя чувствую в этом весе, и драться здесь это то, чего я хочу»

Это не значит, что Перейра не нацелен на тяжелый дивизион. Возможно, он планирует пока оставаться в полутяжелом весе, но надеется в конечном итоге подняться выше:

«Я и раньше призывал к всех поединку в тяжелом весе, и Дана был очень рад такому повороту событий, он сказал, что позаботится обо мне. Я думаю, что UFC устроит мне такой бой в тяжелом весе, который порадует абсолютно всех»

Тем временем, глава лиги Дана Уайт осыпал похвалами Алекса после столь впечатляющего выступления:

«То, что сделал этот парень, невероятно. Алекс уничтожает всех. Этот парень всегда хочет драться. Это был жесткий бой. Раунтри — это другой уровень жесткости. Нужно уважать этого парня, но разве все не сложилось так, как все и предполагали?

Сначала все говорили: он занимает лишь восьмое место. Но вы знали, что это будет крутой бой. Я чувствовал, что между ними была сильная разница в ударах ногами снизу, и когда Перейра начал бить его по икре, он разрушал эту ногу.

После лоу-киков Раунтри было трудно оказывать давление, у него были проблемы с силой удара, с передвижением, со всем. Перейра методично начал разбирать его на части.

Но Халил не боялся идти вперед с самого первого раунда. Раунтри вышел на и начал драться в ту же минуту, как прозвучал гонг. Никакого страха, никакого волнения, никаких нервов.

Может, он и нервничал немного. Если и так, то он этого не показывал. Он вышел против одного из самых крутых парней всех времен и просто начал с ним боксировать. Это было потрясающе», — восторженно заявил Дана Уайт.

Перейра установил еще несколько достижений

Халил Раунтри (слева) globallookpress.com

Цифры, факты и рекорды после окончания турнира UFC 307:

1. Перейра стал седьмым бойцом, трижды защитившим титул чемпиона UFC за календарный год. Фрэнк Шэмрок (1998), Тито Ортис (2001), Мэтт Хьюз (2002), Чак Лидделл (2006), Деметриус Джонсон (2013) и Камару Усман (2021) также совершили этот подвиг;

2. Перейра установил новый рекорд по кратчайшему времени между тремя защитами титула UFC — 175 дней. Предыдущий рекорд удерживала Ронда Роузи — 189 дней;

3. Три защиты титула UFC подряд только у Перейры и Ислама Махачева из действующих чемпионов;

4. Победная серия Перейры из пяти боев в полутяжелом весе в UFC является второй по продолжительности активной серией в дивизионе после Карлоса Олберга (шесть побед кряду);

5. «Поатан» одержал 10 из 12-ти побед в своей карьере нокаутом;

6. Раунтри потерпел 4 из шести поражений в своей карьере досрочно.

Перейра, без сомнения, станет лучшим бойцом 2024 года после этого выступления. Некоторые скажут, что у победителя боя Илии Топурии против Макса Холлоуэя на UFC 308 в конце этого месяца есть шансы.

Справедливости ради, они есть. Но они недостаточно велики. То, что Перейра сделал в этом году, не будет повторяться часто в ближайшем будущем, и тот факт, что он выиграл все бои на своем пути, только подтверждает это.