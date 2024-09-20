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    Томми Фьюри: Джейк Пол бездарность, без проблем побью его в клетке

    Бои Бокс WBC Тайсон Фьюри ММА PFL Джейк Пол
    Британский профессиональный боксер Томми Фьюри, младший брат экс-чемпиона WBC Тайсона Фьюри, хочет провести реванш с Джейком Полом в ММА.

    Джейк Пол
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    Джейк Пол

    «Джейк Пол на контракте с PFL, не так ли? Я собираюсь разбить ему лицо, когда стану хорош в ММА. Я побью его в боксе и клетке. Он просто бездарность. Я думаю, потребуется полтора-два года тренировок, и я без проблем побью его в бою в клетке.

    У него есть средства, у него лучшие тренеры в мире, у него лучший спарринг-партнер в мире. Так что у него все в порядке с подготовкой к боям. Клянусь, в следующий раз, когда я буду драться с ним, я отправлю его в нокаут. В ММА я просто хочу нанести ему сильный удар коленом — никаких кулаков»

    Фьюри и Пол провели очный боксерский поединок в ринге в феврале прошлого года. Тогда Томми выиграл раздельным решением судей, нанеся Джейку первое поражение на ринге.

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