Нганну и Уайлдер начали переговоры о бое по ММА в PFL

, бывший чемпион UFC в тяжелом весе и нынешний десятый номер рейтинга WBC, рассказал о переговорах со поединке по смешанным единоборствам.

«Я не просто так начал боксерскую карьеру. Хочу, чтобы в моем послужном списке были Фьюри, Джошуа и Уайлдер. С тем же Деонтеем мы начали переговоры о бое в PFL. Впрочем, все может поменяться»

Нганну в прошлом году подписал контракт с бойцовским промоушеном PFL и параллельно продолжает боксерскую карьеру. Его дебют на ринге завершился поражением раздельным решением от Тайсона Фьюри.

Следующий бой по правилам бокса камерунец проведет с Энтони Джошуа. Их поединок возглавит кард турнира в Саудовской Аравии 8 марта.