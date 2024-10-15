Заслуженно ли Бетербиев победил Бивола? Весь мир считает иначе

Артур Бетербиев в ночь с 12 на 13 октября победил Дмитрия Бивола решением большинства и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе. Однако общественность не приняла такой результат, посчитав его за ограбление

Концовка боя стала определяющей

Заслуженная, или нет, победа Бетербиева в Эр-Рияде в ночь с 12 на 13 октября была определена двумя судьями на ринге, которые проголосовали в его пользу (115-113, 116-112) после 12-ти раундов в поединке с Дмитрием Биволом.

Третий судья не смог выбрать победителя, показав цифры 114-114. В итоге, благодаря решению большинства, Артур стал абсолютным чемпионом в полутяжелом весе, а сам исход вызвал много противоречий. Заслужил ли Бетербиев победу и был ли он настолько впереди, аж на 4 раунда, как показал один из рефери?

Вообще, с самого начала боя Бивол выглядел более спокойным и сосредоточенным. Он двигался с умом, целеустремленно наносил удары и, казалось, действовал в своей привычной манере.

Бетербиеву не хватало шума, хаоса, страсти и агрессии, без которых он рисковал сильно отстать от соперника по очкам. Артуру в первых трех раундах было трудно что-то противопоставить Биволу, а его первый мощный удар правой рукой пришелся лишь на последние секунды стартового раунда.

«Мне стыдно оправдываться!» Бетербиев vs Бивол...Пресс-конференция после боя

В четвертом отрезке Бетербиев стал более активным и сосредоточенным на том, чтобы не дать сопернику выйти в центр ринга. Тем не менее, Дмитрий все-таки сделал это, спустя 3 минуты. Например, его правый кросс и джеб потрясли Бетербиева и принесли ему в копилку очередную трехминутку.

Бойцы так и продолжили поочередно забирать инициативу. На экваторе встречи все выглядело конкурентно и ровно. Следующие 2 раунда, восьмой и девятый, прошли в менее высоком темпе.

В одном из них Бетербиев провел несколько хороших серий, а в другом Бивол грамотно контратаковал и ловко выбирал моменты для нанесения ударов. Явного преимущества ни у кого не было, однако сложно не заметить в Биволе того, кто диктует темп встречи.

На старте чемпионских раундов Артур агрессивно пошел вперед и едва не застал врасплох соперника. Однако Бивол перегруппировался и не просто выжил в 12-м раунде, а атаковал, как человек, которому нужен нокаут, и даже нашел в себе силы, чтобы сдерживать Бетербиева и не давать ему полную свободу действий на ринге.

Концовка была за Артуром и, вероятнее всего, его давление и повлияло на итоговые оценки даже несмотря на то, что на старте встречи Бивол смотрелся гораздо интереснее.

Бетербиев недоволен своим выступлением

Артур Бетербиев (справа) globallookpress.com

Судя по тому, что Бетербиев сказал сразу же после победы, он не был уверен на 100% в своей победе перед объявлением судейских оценок. А это уже повод задуматься о том, что рефери могли показать и другие цифры.

«Для меня это непривычно, потому что обычно я не жду финального звонка. Но сегодня мне даже повезло. Я сегодня был не очень хорош. Я хотел большего качества. Не знаю почему. Мне не понравился этот бой.

Но однажды я стану лучше. Конечно, это был тяжелый бой. Дмитрий тоже чемпион мира. У него хорошие навыки, даже лучше, чем у меня» — сказал новый абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе.

Менеджер Бивола, Вадим Корнилов, выразил свое недовольство судьей Павлом Кардини, который оценил бой со счетом 116-112 в пользу Бетербиева:

«Павел Кардини, после того как он вернется из Чечни, должен быть дисквалифицирован. Это мое мнение. Он всегда хорошо судил в предыдущих боях, поэтому, чтобы здесь ни произошло, это возмутительно»

Ссылка Корнилова на Чечню привлекла внимание, поскольку Бетербиев родом из этого региона, хотя сейчас тренируется в Канаде. Когда его попросили уточнить, менеджер подтвердил, что намеренно упомянул Чечню из-за своего недовольства оценкой судьи.

По окончании поединка команда Бивола даже подала протест в надежде отстранить Павла Кардини от судейской деятельности.

Рой Джонс считает, что Бивола ограбили

Рой Джонс globallookpress.com

Легендарный американский боксер Рой Джонс призвал к немедленному реваншу между бойцами после того, как Бетербиев одержал победу решением большинства.

Джонс, который в 1999 году выиграл титул абсолютного чемпиона в весовой категории до 79,4 кг, считает, что прошедший поединок должен был завершиться вничью:

«Прошлой ночью у нас был фантастический бой. Бой, который, как я думал, мог закончиться по-разному, но случилось то, что случилось. Однако, как говорится, никто не выиграл и не проиграл бой с разницей в 4 очка. Это нелепо, и именно поэтому я говорю, что нам нужен немедленный реванш»

Джонс сказал, что был впечатлен подходом обоих бойцов:

«Оба парня многое изменили. Бетербиев показал мне больше, чем когда-либо. Он действительно может грамотно передвигаться по рингу, и я был удивлен.

Бивол был очень хорош в защите, это мы знали. Он был хорошим контрпанчером, это мы тоже знали. Бетербиев просто забрал концовку. Вот почему, с моей точки зрения, бой должен был завершиться вничью, и в скором времени должен быть матч-реванш», — добавил в завершении Рой Джонс.

Эдди Хирн также остался на стороне Дмитрия

Эдди Хирн globallookpress.com

Спортивный промоутер и глава Matchroom Boxing Эдди Хирн был недоволен таким результатом:

«Мы видели один из величайших боев нашего вида спорта. Я не хочу проявлять неуважение к Артуру Бетербиеву, потому что он невероятный боец. Но мне неприятно, что после целой жизни тяжелой работы Дмитрий Бивол не является бесспорным чемпионом.

Он выиграл этот бой. Я не говорю, что это немыслимое ограбление. Но я не понимаю, как можно было отдать Бетербиеву 6 раундов в этом бою»

Что же получается? Яркое начало Бивола судьями быстро забылось и в памяти осталась лишь уверенная концовка Бетербиева. Конечно, отдать победу Артуру основания были.

Но ровно такие же, как и отдать викторию его сопернику. Более справедливым исходом была бы ничья. Впрочем, по такому близкому и спорному решению ясно только одно: история Бивола с Бетербиевым не закончена, а значит, нужен ответный поединок.