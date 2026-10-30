В рамках турнира по профессиональному боксу 31 октября в Эр-Рияде состоится титульный поединок Сауля Альвареса и Кристиана Мбилли во втором среднем весе. Начало — 23:00 (мск). Постоянный автор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.76.

Сауль Альварес

Турнирное положение: Альварес — бывший абсолютный чемпион второго среднего веса. Мексиканец снова претендует на титул после поражения от Теренса Кроуфорда. Сейчас он занимает первую строчку в рейтинге WBC и является главным претендентом на пояс.

Последние бои: В последнем поединке «Канело» уступил единогласным решением Теренсу Кроуфорду, потерпев третье поражение в карьере. До той неудачи Альварес уверенно взял верх по очкам в битве с Уильямом Скуллом, вернув себе статус абсолютного чемпиона. За последние пять боев у мексиканца четыре победы и одно поражение.

Состояние бойца: Альварес одна из главных звезд бокса. Его сильные стороны — мощный удар по корпусу, активная работа на средней дистанции, хитрый тайминг. «Канело» умеет постепенно наращивать давление, заставляя соперника работать под прессингом. В свои 36 лет он по-прежнему обладает внушительной физической силой и солидным техническим арсеналом.

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Кристиан Мбилли

Турнирное положение: Мбилли действующий чемпион WBC во втором среднем весе. Он считается одним из самых перспективных молодых чемпионов дивизиона.

Последние бои: Накануне данного противостояния Мбилли разошелся ничьей с Лестером Мартинесом. Зато чуть ранее в его активе были досрочные победы над Мацей Суленцким, Сергеем Деревянченко и Марком Хеффроном. В активе француза 24 нокаута при 29 победах.

Состояние бойца: Мбилли прирожденный нокаутер с постоянным давлением и высоким темпом. Однако его однообразный прессинг и боковые удары могут стать серьезной проблемой против такого мастера контратак, как «Канело».

Молодой чемпион склонен к импульсивности и не всегда грамотно распределяет силы на дистанции.

Статистика для ставок

Альварес выиграл 4 из пяти последних боев, единственное поражение было от Кроуфорда

Мбилли не знает поражений за 30 боев в карьере

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры отдают предпочтение Саулю Альваресу. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.30, тогда как на успех Мбилли предлагают сделать ставку за 3.65.

Прогноз: Стиль Мбилли идеально подходит «Канело». Француз пойдет вперед и даст мексиканцу возможность работать на контратаках. Альварес грамотно изучит соперника в первых раундах, а затем начнет наказывать его за ошибки. Опыт и техническое превосходство скажутся после экватора боя. Мбилли не сможет выдержать такой темп и начнет пропускать акцентированные удары, но все же продержится до гонга и проиграет легенде по очкам.

1.76 Победа Сауля Альвареса по очкам Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.76 на бой Альварес — Мбилли позволит вывести на карту выигрыш 760₽, общая выплата — 1760₽

Ставка: Победа Сауля Альвареса по очкам за 1.76.