В рамках турнира ACA 209 30 октября состоится поединок Фаридуна Одилова и Артема Фролова в среднем весе. Начало — 21:30 (мск). Постоянный автор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.57.

Фаридун Одилов

Турнирное положение: Одилов — четвертый номер рейтинга ACA в среднем весе. На счету 34-летнего бойца из Таджикистана 21 победа, четыре поражения и две ничьи.

Последние бои: В двух предыдущих поединках Одилов одержал победы единогласным решением судей. В августе он прошел Алтынбека Мамашова, а в мае победил Даурена Ермекова. До этого Фаридун уступил Эльмару Гасанову решением судей, но в августе 2025 года выиграл у Леонардо Силвы. В декабре 2024-го Одилов проиграл Адлану Ибрагимову сабмишеном в четвертом раунде.

Состояние бойца: Одилов умеет сочетать ударную технику с борьбой и имеет опыт как досрочных побед, так и продолжительных поединков. В последних встречах он делал ставку на стабильную работу в клинче и набирал очки на протяжении всей дистанции. Домашняя арена может стать дополнительным преимуществом, но ключевым фактором останется тактическая дисциплина.

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Артем Фролов

Турнирное положение: Фролов занимает второе место в рейтинге среднего дивизиона ACA. Артем имеет большой опыт выступлений в организации и подходит к встрече с Одиловым после досрочной победы.

Последние бои: В июне 2026 года Фролов победил Марка Халма техническим нокаутом во втором раунде. Перед этим, в январе, он уступил Рамазану Эмееву единогласным решением судей. В июне 2024 года Артем выиграл у Саламу Абдурахманова по очкам, а ранее нокаутировал Владислава Янковского и одолел Гаджимурада Хирамагомедова сабмишеном.

Состояние бойца: Фролов опасен прежде всего в стойке и способен завершать поединки за счет тяжелых ударов. Победа над Халмом показала, что он по-прежнему может находить возможности для досрочного финиша.

Однако против универсального Одилова ему важно не полагаться исключительно на мощь и не позволять сопернику диктовать темп.

Статистика для ставок

Одилов выиграл два последних боя единогласным решением судей

Фролов проиграл лишь раз за последние 4 боя

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры считают фаворитом Фаридуна Одилова. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.57, тогда как успех Артема Фролова оценивается в 2.45.

Прогноз: Фролов обладает серьезной ударной мощью и способен завершить бой досрочно, однако Одилов подходит к встрече с двумя победами подряд и будет выступать в Душанбе при поддержке местных болельщиков. Ожидается конкурентный поединок, в котором Фаридун сможет воспользоваться преимуществом домашней арены и добиться победы за счет более активной работы в борьбе.

1.57 Победа Фаридуна Одилова Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.57 на бой Одилов — Фролов принесёт прибыль 570₽, общая выплата — 1570₽

Ставка: Победа Фаридуна Одилова за 1.57.