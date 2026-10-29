В рамках турнира ACA 209 30 октября состоится поединок Фаридуна Одилова и Артема Фролова в среднем весе. Начало — 21:30 (мск). Постоянный автор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.57.
Фаридун Одилов
Турнирное положение: Одилов — четвертый номер рейтинга ACA в среднем весе. На счету 34-летнего бойца из Таджикистана 21 победа, четыре поражения и две ничьи.
Последние бои: В двух предыдущих поединках Одилов одержал победы единогласным решением судей. В августе он прошел Алтынбека Мамашова, а в мае победил Даурена Ермекова. До этого Фаридун уступил Эльмару Гасанову решением судей, но в августе 2025 года выиграл у Леонардо Силвы. В декабре 2024-го Одилов проиграл Адлану Ибрагимову сабмишеном в четвертом раунде.
Состояние бойца: Одилов умеет сочетать ударную технику с борьбой и имеет опыт как досрочных побед, так и продолжительных поединков. В последних встречах он делал ставку на стабильную работу в клинче и набирал очки на протяжении всей дистанции. Домашняя арена может стать дополнительным преимуществом, но ключевым фактором останется тактическая дисциплина.
Артем Фролов
Турнирное положение: Фролов занимает второе место в рейтинге среднего дивизиона ACA. Артем имеет большой опыт выступлений в организации и подходит к встрече с Одиловым после досрочной победы.
Последние бои: В июне 2026 года Фролов победил Марка Халма техническим нокаутом во втором раунде. Перед этим, в январе, он уступил Рамазану Эмееву единогласным решением судей. В июне 2024 года Артем выиграл у Саламу Абдурахманова по очкам, а ранее нокаутировал Владислава Янковского и одолел Гаджимурада Хирамагомедова сабмишеном.
Состояние бойца: Фролов опасен прежде всего в стойке и способен завершать поединки за счет тяжелых ударов. Победа над Халмом показала, что он по-прежнему может находить возможности для досрочного финиша.
Однако против универсального Одилова ему важно не полагаться исключительно на мощь и не позволять сопернику диктовать темп.
Статистика для ставок
- Одилов выиграл два последних боя единогласным решением судей
- Фролов проиграл лишь раз за последние 4 боя
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры считают фаворитом Фаридуна Одилова. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.57, тогда как успех Артема Фролова оценивается в 2.45.
Прогноз: Фролов обладает серьезной ударной мощью и способен завершить бой досрочно, однако Одилов подходит к встрече с двумя победами подряд и будет выступать в Душанбе при поддержке местных болельщиков. Ожидается конкурентный поединок, в котором Фаридун сможет воспользоваться преимуществом домашней арены и добиться победы за счет более активной работы в борьбе.
Ставка: Победа Фаридуна Одилова за 1.57.