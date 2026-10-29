В рамках турнира ACA 209 30 октября состоится поединок Алексея Махно и Куата Хамитова в полусреднем весе. Начало — 20:00 (мск). Постоянный автор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.40.

Алексей Махно

Турнирное положение: Махно ветеран российского ММА с рекордом 29-17. «Атаман» находится на закате карьеры и не входит в рейтинги ACA.

Последние бои: За последние три выступления в АСА Махно потерпел три поражения кряду — сабмишеном от Аурела Пиртеа, нокаутом от Майкла Грейвса и техническим нокаутом от Артема Дамковского. До этого одержал две победы над Русланом Колодко и Кристианом Бринзаном. Всего за последние семь боев в активе россиянина лишь две победы.

Состояние бойца: Махно — ударник с базой кикбоксинга, но его физические кондиции заметно ухудшились. В 36 лет он медленнее реагирует на атаки, хуже переносит урон и часто пропускает акцентированные удары. Психологически Алексей находится в сложном положении — серия поражений подкосила уверенность. Плюс ко всему, россиянин больше углубился в медийное продвижение. Он частый гость в студии «Матч ТВ», как эксперт, интервьюер и блогер.

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Куат Хамитов

Турнирное положение: «Найман» также находится на закате карьеры, но в отличие от Махно, идет на серии побед. Его выступления в ACA и других организациях последних лет выглядят стабильнее.

Последние бои: В преддверии данного противостояния Хамитов одолел по очкам Алана Силву, а также выиграл у Рашида Магомедова и Анатолия Бойко в ACA. Единственное поражение за последние пять поединков было от Армана Царукяна в грэпплинге.

Состояние бойца: Хамитов — грамотный боец с хорошей борьбой. Его главное преимущество — стабильность и отсутствие серьезных провалов в последних выступлениях.

А тот факт, что «Найман» регулярно выступает в разных дисциплинах говорит о нем, как об универсальном бойце, способном доставить проблемы на разных этажах.

Статистика для ставок

Махно проиграл 3 последних боя кряду

Хамитов выиграл 4 из пяти последних встреч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеров отдают предпочтение Куату Хамитову. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.32, тогда как на успех Махно предлагают сделать ставку за 3.40.

Прогноз: Хамитов выглядит более стабильным и собранным бойцом. Махно находится в глубоком кризисе — три поражения кряду, возраст и накопленный урон делают свое дело. Правда, в плане физических кондиций 38-летний Куат явно ничем не лучше. Да, боец из Казахстана более стабилен. Но Махно находится на грани увольнения, и когда, если не сейчас, нужно идти вперед и сносить соперника градом ударов?

3.40 Победа Алексея Махно Ставка на бой #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.40 на бой Махно — Хамитов принесёт чистый выигрыш 2400₽, общая выплата — 3400₽

Ставка: Победа Алексея Махно за 3.40.