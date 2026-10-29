В четверг, 29 октября, самарские «Крылья Советов» примут махачкалинское «Динамо» в рамках 5-го тура группового этапа Кубка России. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча 20 сек. 20 секунд

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16:40 Главным судьей матча будет Данил Каширин из Уфы.

Стартовый состав «Динамо» В контакте ФК «Динамо» Махачкала

16:32 Стартовый состав «Динамо» Махачкалы: Карабашев, Ахмедов, Алибеков, Кагермазов, Сандрачук, Апшацев, Джабраилов, Смелов, Лесовой, Ражаб, Сердеров.

Стартовый состав «Крыльев Советов» В контакте ФК «Крылья Советов»

16:30 Стартовый состав «Крыльев Советов»: Фролов, Печенин, Ороз, Чернов, Фернандес, Горшков, Ахметов, Витюгов, Салтыков, Шитов, Рахманович.

16:15 За всю историю команды сыграли между собой 8 матчей. В 5 играх победило «Динамо» из Махачкалы, в 2 «Крылья Советов», ещё 1 матч завершился вничью.

16:13 В нынешнем сезоне соперники провели уже 2 матча между собой. В рамках группового этапа Кубка России 4-го августа в Махачкале победили «Крылья Советов» 1:2, а в рамках Российской Премьер Лиги 16-го августа в Самаре победило «Динамо» 1:4.

16:11 В своем предыдущем поединке «Динамо» Махачкала потерпела поражение от «Зенита» — 0:2. До того «Динамо» Мх не сумело переиграть «Акрон» — 1:1, а вот чуть раньше уступило тому же «Зениту» еще и в рамках Кубка — 1:2. Махачкалинцы не могут победить в шести матчах кряду.

16:08 Свой предыдущий поединок «Крылья Советов» провели удачно, уверенно переиграв «Рубин» — 2:0. До того «Крылья Советов» уступили «Факелу» — 1:2, да и кубковый поединок с «Балтикой» принес разочарование — 0:2. Самарцы до последней виктории не выигрывали в четырех матчах кряду.

16:04 «Динамо» Махачкала переживает сложный период. Команда на текущий момент находится на 4-м месте турнирной таблицы своей группы Кубка России. При этом «Динамо» Мх набрало всего одно очко. А вот забить удалось всего три мяча при восьми пропущенных в свои ворота.

16:02 На данный момент «Крылья Советов» пребывают на 3-м месте турнирной таблицы своей группы. При этом «Крылья Советов» добыли шесть очков в четырех матчах. В них команда отличилась всего двумя забитыми мячами при трех пропущенных.

16:00 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.52