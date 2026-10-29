В рамках турнира ACA 209 30 октября состоится поединок Азама Гафорова и Фелипе Бунеса в наилегчайшем весе. Начало — 21:00 (мск). Постоянный автор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.73.

Азам Гафоров

Турнирное положение: Гафоров располагается на третьей строчке в рейтинге наилегчайшего дивизиона ACA и является одним из главных претендентов на титул.

Последние бои: Накануне данного противостояния Гафоров уступил Арену Акопяну единогласным решением в пятираундовом бою. До этого одолел по очкам Мхитара Барсегяна, а еще раньше — Вартана Асатряна. За последние пять выступлений в активе бойца из Таджикистана три победы и два поражения.

Состояние бойца: Гафоров грамотный боец с хорошей борьбой. Он не гонится за досрочным финишем, а предпочитает методично разбирать соперников на протяжении всей дистанции. Азам обладает неплохим кардио и отличительной психологической устойчивостью, что особенно важно в домашнем бою. Его главное преимущество — опыт выступлений на высоком уровне ACA против топовых соперников.

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Фелипе Бунес

Турнирное положение: Бунес — бразильский ветеран без рейтинговой позиции в ACA. Он перешел в организацию после неудачного опыта в UFC, где провел четыре поединка и потерпел три поражения.

Последние бои: В последнем бою Бунес уступил Эдгару Чайресу единогласным решением. Также проиграл Рафаэлю Эстеваму, а единственную победу в UFC одержал над Хосе Джонсоном сабмишеном в первом раунде. За последние пять выступлений в активе бразильца лишь одна виктория и четыре поражения.

Состояние бойца: Бунес — базовый джиу-джитсер с опасным грэпплингом. Однако его физические кондиции оставляют желать лучшего: в 37 лет он быстро выдыхается и теряет скорость уже во втором отрезке.

Бразилец также имеет проблемы с защитой от тейкдаунов и не умеет работать в клинче.

Статистика для ставок

Гафоров выиграл 3 из пяти последних боев в ACA

Бунес проиграл 4 из пяти последних поединков

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры отдают предпочтение Азаму Гафорову. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.18, тогда как на успех Бунеса предлагают сделать ставку за 4.85.

Прогноз: Бунес опасен только в стартовом отрезке, пока свеж. Гафоров избежит размена в первом раунде, а затем переведет бой в свою плоскость — методичный контроль и работа на очки станут приговором для гостя из Латинской Америки. Азам спокойно доведет поединок до победы по очкам и приблизится к титульному противостоянию.

1.73 Победа Азама Гафорова единогласным решением Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.73 на бой Гафоров — Бунес позволит вывести на карту выигрыш 730₽, общая выплата — 1730₽

Ставка: Победа Азама Гафорова единогласным решением за 1.73.