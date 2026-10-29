ЦСКА и «Локомотив» играют на «ВЭБ Арене» в пятом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. После разгромной победы «Ростова» над «Акроном» первое место в группе D уже недоступно остальным: у ростовчан 12 очков, у «Акрона» 7, у ЦСКА 5, у железнодорожников 3. Поэтому поражение в основное время оставит их на последнем месте и досрочно лишит шансов продолжить борьбу за трофей, тогда как армейцы в случае победы сохранят хорошие перспективы на плей-офф.

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19:10 Команды уже дважды встречались в нынешнем сезоне. В первом туре Кубка на «РЖД Арене» ЦСКА повел после гола Матеуса Рейса, но Александр Сильянов сравнял счет в компенсированное время, после чего армейцы выиграли серию пенальти 5:4. Спустя несколько недель соперники сыграли уже в чемпионате, и ЦСКА победил на «ВЭБ Арене» 3:2: на гол Сильянова хозяева ответили мячами Гонду, Кирилла Данилова и Матеуса Алвеса, а Сергей Пиняев лишь сократил отставание. Вообще, последние очные встречи чаще складываются в пользу армейцев. В мае ЦСКА обыграл «Локомотив» дома 3:1, а в нынешнем сезоне уже дважды не уступил принципиальному сопернику.

19:05 Дополнительная сложность для «Локомотива» — календарь. Уже 1 ноября железнодорожникам играть со «Спартаком» в РПЛ, поэтому Галактионову приходится выбирать между попыткой спасти кубковый сезон и необходимостью сохранять свежесть перед еще одним важным московским дерби. Полностью пожертвовать четвергом команда при этом не может: любая осечка в основное время резко ухудшает положение, а поражение окончательно выбрасывает ее из турнира. У ЦСКА похожая плотность календаря, но нынешняя форма и глубина вариантов позволяют армейцам чувствовать себя заметно спокойнее.

19:00 А в таком составе выйдет «Локомотив»: Лантратов, Фассон, Морозов, Джикия, Годяев, Коваленко, Титков, Щетинин, Мостовой, Раков, Комличенко.

18:55 Стартовый состав ЦСКА на кубковое дерби: Тороп, Бандикян, Виктор, Лукин, Абдулкадыров, Круговой, Обляков, Козлов, Алвес, Кармо, Лусиано Гонду.

18:50 Вместе с этим у железнодорожников появились проблемы без мяча. В двух последних матчах РПЛ команда пропустила пять раз, а против «Ростова» сама почти не создавала опасности впереди. Схема 4-2-3-1 по-прежнему дает Галактионову достаточное количество игроков между линиями, однако после потерь центральная зона часто оказывается слишком открытой.

18:45 Еще несколько недель назад картина была гораздо приятнее — тогда «Локомотив» разгромил «Факел» 5:0, а затем выдал яркие 3:3 с «Краснодаром», но продолжить этот атакующий всплеск не получилось. Уход Алексея Батракова в «Галатасарай» летом по-прежнему ощущается особенно сильно в матчах, где соперник перекрывает быстрые вертикальные передачи. Теперь созидательная нагрузка распределена между Николаем Титковым, Александром Руденко, Андреем Мостовым и Николаем Комличенко, однако стабильного центра атаки у команды пока нет.

18:40 «Локомотив» приезжает на «ВЭБ Арену» в гораздо более тяжелом состоянии. Команда Михаила Галактионова до сих пор не выиграла ни одного кубкового матча в основное время и после четырех туров имеет всего три очка. В предыдущей встрече турнира железнодорожники сыграли 1:1 с «Акроном», после чего уступили в серии пенальти, а в чемпионате на выходных проиграли «Ростову» 0:2. Таким образом, за два последних официальных матча «Локо» не забил ни одного мяча, а поражение в дерби теперь окончательно закроет ему дорогу в плей-офф.

18:35 Главным оружием хозяев остается быстрый переход из отбора в атаку. В последних матчах особенно заметно прибавил Кирилл Глебов: против «Ростова» он отдал две голевые передачи уже к четвертой минуте, а в дерби со «Спартаком» первым оказался на добивании после удара Ивана Олейникова. ЦСКА хорошо продвигает мяч через полуфланги, а Матвей Кисляк и Иван Обляков способны быстро находить свободных партнеров между линиями. Против «Локомотива», который в последнее время регулярно допускает разрывы после собственных потерь, именно эта зона может стать одной из ключевых.

18:30 В Кубке ситуация у ЦСКА долго выглядела куда хуже. После ничьей с «Локомотивом» в первом туре и победы по пенальти команда проиграла «Акрону» 0:1 и «Ростову» 0:2, из-за чего оказалась в непривычно уязвимом положении. Перелом произошел только в середине октября, когда армейцы дома разгромили тот же «Ростов» 4:0, причем три мяча забили уже к 11-й минуте. Именно этот матч вернул ЦСКА в борьбу за верхнюю часть группы и одновременно показал, насколько опасна команда, когда получает возможность навязать высокий темп.

18:25 ЦСКА подходит к дерби на эмоциональном подъеме после победы 2:0 над «Спартаком». Команда Дмитрия Игдисамова забила уже на первой минуте, после чего сумела удержать удобный для себя рисунок игры и впервые после поражения от «Динамо» снова показала тот баланс, который позволял ей долго идти без поражений в чемпионате. В целом армейцы выиграли четыре из пяти последних официальных матчей, а на своем поле после октябрьской паузы одержали три победы подряд с общим счетом 9:0.