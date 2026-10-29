прогноз на матч девятого тура французской Лиги 1, ставка за 1.83

30 октября в 9-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Гавр» и ПСЖ. Начало игры — в 21:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.

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«Гавр»

Турнирное положение: «Гавр» после восьми туров текущего сезона французской Лиги 1 имеет лишь два балла в своем активе.

Команда занимает последнее, 20-е место, что в зоне вылета, с отставанием пять очков как от безопасной 15-й строчки, так и от зоны плей-офф за прописку в элите (16-я позиция).

Последние матчи: ранее в рамках восьмого тура национального первенства клуб на выезде потерпел поражение от «Марселя» (3:4).

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Перед этим в седьмом туре чемпионата Франции коллектив также остался без очков, когда теперь в домашних стенах проиграл «Осеру» (1:3).

Не сыграют: травмированы — Йелерт, Мамбимби, Мпаси-Нзау, Туре и Загаду, дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Лиги 1

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на национальное первенство, «Гавр» проиграл.

С такой формой у хозяев плохие шансы даже на ничью, пусть и на своем поле, тем более если учитывать, что соперник на голову превосходит их в классе.

Джош Маджа — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с тремя голами.

ПСЖ

Турнирное положение: ПСЖ после восьми туров текущего сезона французской Лиги 1 имеет 17 баллов в своем активе.

Команда занимает первое место с отрывом только в один пункт от ближайшего преследователя, «Ренна», и на два очка от третьего «Лилля» и четвертого «Монако».

Последние матчи: ранее в восьмом туре французского чемпионата коллектив на своём поле одержал победу над «Лином» (2:0).

Перед этим в поединке третьего тура основного этапа Лиги чемпионов клуб вновь набрал максимум очков, когда снова-таки в домашних стенах одолел «Барселону» (4:2).

Не сыграют: травмированы — Дембеле, Кварацхелия, Лонгони, Маркиньос и Мендеш, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на разные турниры, ПСЖ только выигрывал.

С такой формой у гостей отличные шансы на победу, пусть даже и на выезде, особенно если учитывать явное преимущество в классе над соперником.

Ферран Торрес — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с четырьмя голами.

На что ставят в матче Гавр — ПСЖ Букмекерские коэффициенты на матч Гавр — ПСЖ: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Гавра» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в пяти из шести последних матчей ПСЖ выиграл и обе команды забивали

в четырех из пяти последних матчей ПСЖ забивали больше 3,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.24. Ничья — в 6.80, выигрыш «Гавра» — в 10.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.33 и 3.25.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали больше трех мячей. Так было и в их четырёх из шести последних выездных поединков.

Тем временем, такой же расклад сыграл в четырех из пяти последних матчей хозяев поля.

1.83 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч «Гавр» — ПСЖ принесёт прибыль 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше четырех голов, ведь четыре или больше мячей забивали в четырех из пяти последних поединков «Гавра».

2.30 Тотал больше 4,0 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Гавр» — ПСЖ позволит вывести на карту выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: тотал больше 4,0 голов за 2.30