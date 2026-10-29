30 октября в 9-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Гавр» и ПСЖ. Начало игры — в 21:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.
«Гавр»
Турнирное положение: «Гавр» после восьми туров текущего сезона французской Лиги 1 имеет лишь два балла в своем активе.
Команда занимает последнее, 20-е место, что в зоне вылета, с отставанием пять очков как от безопасной 15-й строчки, так и от зоны плей-офф за прописку в элите (16-я позиция).
Последние матчи: ранее в рамках восьмого тура национального первенства клуб на выезде потерпел поражение от «Марселя» (3:4).
Перед этим в седьмом туре чемпионата Франции коллектив также остался без очков, когда теперь в домашних стенах проиграл «Осеру» (1:3).
Не сыграют: травмированы — Йелерт, Мамбимби, Мпаси-Нзау, Туре и Загаду, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на национальное первенство, «Гавр» проиграл.
С такой формой у хозяев плохие шансы даже на ничью, пусть и на своем поле, тем более если учитывать, что соперник на голову превосходит их в классе.
Джош Маджа — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с тремя голами.
ПСЖ
Турнирное положение: ПСЖ после восьми туров текущего сезона французской Лиги 1 имеет 17 баллов в своем активе.
Команда занимает первое место с отрывом только в один пункт от ближайшего преследователя, «Ренна», и на два очка от третьего «Лилля» и четвертого «Монако».
Последние матчи: ранее в восьмом туре французского чемпионата коллектив на своём поле одержал победу над «Лином» (2:0).
Перед этим в поединке третьего тура основного этапа Лиги чемпионов клуб вновь набрал максимум очков, когда снова-таки в домашних стенах одолел «Барселону» (4:2).
Не сыграют: травмированы — Дембеле, Кварацхелия, Лонгони, Маркиньос и Мендеш, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на разные турниры, ПСЖ только выигрывал.
С такой формой у гостей отличные шансы на победу, пусть даже и на выезде, особенно если учитывать явное преимущество в классе над соперником.
Ферран Торрес — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей «Гавра» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов
- в пяти из шести последних матчей ПСЖ выиграл и обе команды забивали
- в четырех из пяти последних матчей ПСЖ забивали больше 3,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.24. Ничья — в 6.80, выигрыш «Гавра» — в 10.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.33 и 3.25.
Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали больше трех мячей. Так было и в их четырёх из шести последних выездных поединков.
Тем временем, такой же расклад сыграл в четырех из пяти последних матчей хозяев поля.
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 1.83.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше четырех голов, ведь четыре или больше мячей забивали в четырех из пяти последних поединков «Гавра».
Ставка: тотал больше 4,0 голов за 2.30