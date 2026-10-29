прогноз на матч 9-го тура Лиги 1, ставка за 2.63

30 октября в 9-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ницца» и «Ренн». Начало игры — в 21:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.63.

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«Ницца»

Турнирное положение: «Ницца» намерена побороться за выход в еврокубки. На текущий момент команда пребывает на 10-м месте турнирной таблицы.

При этом «Ницца» отстает от еврозоны лишь на три очка. Команда отличилась 8 забитыми мячами при десяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, переиграв «Брест» — 2:1.

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До того «Ницца» уступила «Лиону» — 1:2, а вот поединок со «Страсбургом» завершился викторией — 2:1. «Орлята» в родных стенах победили дважды кряду.

Календарь и таблица Лиги 1

Состояние команды: «Ницца» на данном этапе не столь стабильна, да и забивает в среднем аккурат гол за матч.

При этом «Ницца» является сугубо домашней командой. В четырех матчах в родных стенах она не потерпела ни одного поражения. К тому же в последних матчах блистал Элье Ваи. Правда, пока на его счету всего три забитых мяча в чемпионате. Столько же забил Себастьян Шиманьский.

И уж точно «орлята» постараются подтянуться к зоне еврокубков. Ваи и компания явно будут максимально активны у ворот соперника.

«Ренн»

Турнирное положение: «Ренн» в чемпионате выступает продуктивно. Команда на текущий момент находится на 2-м месте турнирной таблицы.

При этом «Ренн» всего на одно очко отстает от лидера. Команда забила 18 мячей при 14 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уверенно расправилась со «Страсбургом» — 3:0.

До того «Ренн» в Лиге Европы не уступил «Ювентусу» — 2:2, а вот чуть ранее был бит «Парижем» — 3:4. Команда не побеждала в четырех последних выездных матчах.

Состояние команды: «Ренн» ныне весьма нестабилен в плане результатов, да и оборонительные редуты не блещут монолитностью.

При этом «Ренн» в пяти последних очных поединках с «Ниццей» победил три раза при двух поражениях. Плюс шикарный сезон проводит Эстебан Леполь, отличившийся 7 голами в Лиге 1. Правда, форвард «бретонцев» очень не вовремя угодил в лазарет.

Нет сомнений, что команда будет действовать агрессивно. «Ренн» постарается закрепиться в лидирующей группе, вот только нужно срочно укреплять надёжность тылов.

На что ставят в матче Ницца — Ренн Букмекерские коэффициенты на матч Ницца — Ренн: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ренн» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 2.30. Ничья — в 3.70, выигрыш «Ниццы» — в 2.63.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.53, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.50.

Прогноз: «Ницца» в последних матчах прибавила, тогда как «Ренн» неудачно выступает вне родных стен.

2.63 Победа «Ниццы» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.63 на матч «Ницца» — «Ренн» позволит вывести на карту выигрыш 1630₽, общая выплата — 2630₽

Ставка: Победа «Ниццы» за 2.63.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.38 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.38 на матч «Ницца» — «Ренн» принесёт чистый выигрыш 1380₽, общая выплата — 2380₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.38.

Пять причин, почему ставка зайдёт