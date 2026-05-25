«Атлетико» ехал на «Ла Серамику» за бронзой, а в итоге провёл один из худших матчей в сезоне. «Вильярреал» разгромил команду Диего Симеоне со счётом 5:1, обошёл её в таблице и закончил сезон третьим. Для хозяев это была ещё и важная церемония: прощались Марселино, Дани Парехо и Альфонсо Педраса. Для гостей — болезненный финал длинного сезона и грустный последний аккорд Антуана Гризманна, который заслуживал совсем другого прощания.

Результат матча Вильярреал Вильярреал 5:1 Атлетико Мадрид 1:0 Даниэль Парехо 30' пен. 2:0 Айосе Перес 34' 3:0 Жорж Микаутадзе 40' 3:1 Марк Пубиль 43' 4:1 Пап Гуй 45' 5:1 Айосе Перес 54' Вильярреал: Арнау Тенас, Сантьяго Моуриньо, Пау Наварро, Рафа Марин, Альфонсо Педраса ( Серхи Кардона 67' ), Пап Гуй ( Логан Кошта 75' ), Даниэль Парехо ( Alassane Diatta 66' ), Альберто Молейро, Николя Пепе, Айосе Перес ( Пау Кабанес 75' ), Жорж Микаутадзе ( Carlos Macia 89' ) Атлетико: Хуан Муссо, Давид Ганцко ( Алекса Пурич 46' ), Клеман Лангле, Марк Пубиль ( Александр Сёрлот 46' ), Обед Варгас, Коке, Алекс Баэна, Маркос Льоренте, Адемола Лукман ( Javier Bonar 61' ), Антуан Гризманн, Джулиано Симеоне ( Маттео Руджери 46' ) Жёлтая карточка: Джулиано Симеоне 27' (Атлетико)

Статистика матча 8 Удары в створ 4 1 Удары мимо 5 48 Владение мячом 52 5 Угловые удары 9 0 Офсайды 1 3 Фолы 12

Со старта «Вильярреал» играл так, будто не закрывал сезон, а открывал новую главу. Команда Марселино быстрее работала с мячом, агрессивнее включалась в атаки и почти сразу нащупала главный источник проблем «Атлетико» — левый фланг обороны. Николя Пепе раз за разом разгонял атаки, уходил от соперников и создавал ощущение, что любой его рывок может закончиться голом.

Уже в первые минуты он пробил рядом со штангой, затем Микаутадзе протащил мяч к штрафной, а «Атлетико» выглядел слишком тяжёлым для такой скорости. В составе мадридцев были игроки, которые действительно пытались держать уровень — Пубиль, Льоренте, Баэна, сам Гризманн. Но команда слишком рано уехала в отпуск.

Симеоне удивил тем, что оставил Облака в запасе, и этот выбор быстро аукнулся. Муссо попал под давление, а на 29-й минуте ошибся в эпизоде с Пепе. Вратарь вышел навстречу форварду, контакт в штрафной оказался достаточным для пенальти, и к мячу подошёл Парехо. Для него это был последний матч за «Вильярреал», и момент как будто был написан заранее, буквально из предматчевой программки. Ветеран спокойно реализовал удар и открыл счёт под рёв «Ла Серамики».

Десять минут, в которые «Атлетико» потерял бронзу

Гол Парехо вывел «Вильярреал» вперёд и одновременно откинул любые сомнения хозяев. Команда Марселино почувствовала, что может не только победить, но громко проводить своих легенд красивой игрой. Через несколько минут в центре событий оказался Педраса, он выиграл рывок по левому флангу у Льоренте и прострелил в штрафную. Ганцко попытался выбить, но сделал это крайне неудачно: мяч отскочил к Айосе, и тот спокойно отправил его в сетку. Оборона «Атлетико» в этом эпизоде выглядела тотально разобранной.

Почти сразу хозяева забили третий. Айосе разогнал очередную атаку, дождался правильного движения Микаутадзе, и тот довёл момент до гола. Три мяча за десять минут — и уже нет смысла говорить о деталях или проблемах в конкретной зоне. «Атлетико» просто развалился и потерял любые шансы вернуться в игру.

Гости всё же попытались слегка огрызнуться: Гризманн подал угловой, Пубиль выиграл воздух и забил свой первый мяч за «Атлетико». Интрига после гола прожила совсем недолго, перед самым перерывом Пепе снова прорвался по флангу, мяч дошёл до Папа Гейе, и тот мощным ударом вогнал его в сетку. 4:1 после первого тайма — такого с командой Симеоне в Ла Лиге ещё не случалось, при аргентинце «Атлетико» впервые пропустил четыре мяча до паузы.

Гризманн захочет забыть свой последний матч за «Атлетико»

Во втором тайме Симеоне сделал сразу несколько замен. Не вернулись на поле Джулиано, Пубиль и Ганцко, появились Сёрлот, Пурич и Руджери, но это не изменило сути матча. «Вильярреал» продолжал играть свободно, а «Атлетико» выглядел командой, которая физически и психологически уже не способна себя пересобрать. На 53-й минуте Айосе оформил дубль. Он получил мяч, сместился и подарил «Ла Серамике» ещё один повод для праздника. У «Вильярреала» получалось почти всё, у «Атлетико» — почти ничего.

На этом фоне особенно грустно смотрелся последний матч Антуана Гризманна в Испании. Француз уходил из Примеры без классного гола, оваций и последнего признания. Его команда проигрывала крупно, разваливалась в обороне и уступала третье место прямому конкуренту. Даже его подача на гол Пубиля осталась лишь маленькой деталью внутри общего провала.

«Вильярреал» же прощался иначе. Парехо и Педраса уходили под эмоциональный гул стадиона, а Марселино покидает свой пост с чётким осознанием, что его команда действительно закрепилась среди сильнейших клубов Испании.

Итоговый счёт болезнен для «Атлетико», но он не выглядит случайностью. Мадридцы провели огромный сезон по нагрузке, дошли почти до всех возможных пределов, но на финише остались без бронзы и с целым набором вопросов. Оборона, которая слишком часто трещала по ходу чемпионата, в последнем туре окончательно посыпалась. Тяжёлое послевкусие для Диего Симеоне после 800-го матча у руля мадридской команды.