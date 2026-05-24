Последний тур был совершенно не важен для турнирной таблицы, но всё же значил очень многое для «Реала» — Мадрид прощался с легендами. Королевский клуб уже проиграл чемпионскую гонку «Барселоне», остался без крупных трофеев, пережил внутренние конфликты, свист трибун и активно думает о перестройке. Но в последнем домашнем вечере сезона у «Бернабеу» была одна главная задача — проводить Дани Карвахаля так, как он этого заслужил. И «Реал» справился почти идеально: Карвахаль вышел капитаном, увидел баннер с отсылкой к детскому фото у первой каменной плиты в Вальдебебас и уже на 12-й минуте оставил на поле последний футбольный автограф в белой форме.

Результат матча Реал Мадрид Мадрид 4:2 Атлетик Бильбао 1:0 Гонсало Гарсия 12' 2:0 Джуд Беллингхэм 41' 2:1 Горка Гурусета 45+1' 3:1 Килиан Мбаппе 51' 4:1 Браим Диас 88' Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль ( Manuel Serrano 84' ), Рауль Асенсио, Давид Алаба ( Дин Хейзен 70' ), Франко Мастантуоно ( Арда Гюлер 74' ), Тиаго Питарч Пинар, Федерико Вальверде, Джуд Беллингхэм ( Даниель Себальос 74' ), Гонсало Гарсия ( Браим Диас 74' ), Килиан Мбаппе, Alvaro Fernandez Carreras Атлетик: Алекс Падилья, Адама Буаро, Айтор Паредес, Йерай Альварес ( Андони Горосабель 46' ), Даниэль Вивиан, Роберт Наварро, Унаи Гомес ( Иньиго Лекуэ 60' ), Иньиго Руис де Галарета ( Алехандро Рего 60' ), Микель Хаурегисар ( Микель Весга 86' ), Горка Гурусета, Иньяки Уильямс Жёлтые карточки: Тиаго Питарч Пинар 3' (Реал Мадрид), Джуд Беллингхэм 20' (Реал Мадрид)

Статистика матча 8 Удары в створ 2 5 Удары мимо 5 74 Владение мячом 26 2 Угловые удары 1 7 Офсайды 2 6 Фолы 20

Матч начинался довольно осторожно. У «Атлетика» тоже хватало своих сюжетов: Эрнесто Вальверде проводил последний матч во главе команды, в составе появились перестановки, а привычные лидеры вроде Унаи Симона и Эмерика Лапорта остались вне состава. Но именно «Реал» первым нашёл момент, и, конечно же, в нём поучаствовал Дани Карвахаль. Диагональная передача за спину обороне «Атлетика», рывок Гонсало Гарсии и точный удар. Гол забил молодой воспитанник, но праздновали его с Карвахалем, в этом была определённая драма — один кантерано как бы передаёт свои полномочия другому.

После гола Гонсало игра не стала бурной, но у мадридцев появилось больше пространства. Мбаппе, начавший слева при отсутствии Винисиуса, получал мяч в привычной зоне и слышал с трибун свист. Для вечера, который должен был быть мягким и прощальным, это звучало жёстко, но вполне в духе нынешнего сезона. Даже в день аплодисментов «Бернабеу» не забыл накопившееся раздражение.

На 41-й минуте у «Реала» ещё раз сработала молодёжь. Тьяго Питарч, один из немногих свежих поводов для оптимизма, мягко перебросил оборону «Атлетика», а Беллингем поймал мяч левой и пробил без шансов для Алекса Падильи. Получился красивый гол и редкий в этом сезоне момент, когда «Бернабеу» снова с удовольствием запел в честь Джуда.

До перерыва «Атлетик» всё же вернулся в игру. Команда Вальверде до этого почти не тревожила Тибо Куртуа, но в компенсированное время Иньяки Уильямс протащил мяч справа и нашёл Горку Гурусету, а тот здорово пробил в касание. «Атлетик» как бы напомнил, что не приехал просто быть массовкой чужого спектакля.

Второй тайм — время торжеств

После перерыва у гостей был короткий отрезок, когда матч мог стать нервным. «Атлетик» попытался прибавить, Роберт Наварро едва не превратил одну из атак в 2:2, но интрига прожила недолго. На 51-й минуте Мбаппе получил мяч у линии штрафной, сместился и спокойно пробил в нижний угол. Этот гол был для Килиана важнее обычного. Мбаппе окончательно закрепил за собой «Пичичи» и завершил сезон как лучший бомбардир Ла Лиги, но весь контекст вокруг него остаётся неоднозначным. Француза по-прежнему оценивают не только по голам, а по влиянию, поведению и способности быть центром нового проекта. Сколько бы голов Мбаппе ни забил в последнем туре, ответ будет понятен только в следующем сезоне.

После 3:1 матч фактически раскрылся для торжественных церемоний. На 69-й минуте «Бернабеу» провожал Давида Алабу. Австриец ушёл не с таким историческим весом, как Карвахаль, но с огромным уважением. Его путь в «Реале» оказался ярким и травматичным одновременно: великолепный первый сезон, Ла Лига, Лига чемпионов, та самая легендарная сцена со стулом после камбэка против «ПСЖ», а затем тяжёлые повреждения, которые выбили австрийца из основы. Трибуны это не забыли — белые стулья на секторе были трогательной деталью прощания.

Последние шаги Карвахаля по газону «Бернабеу»

Главная сцена вечера случилась на 83-й минуте. Дани Карвахаль уходил с поля под овацию, на фоне которой меркнет сам матч. Игроки «Атлетика» присоединились к коридору почёта, партнёры обнимали капитана один за другим, сам он передал повязку Федерико Вальверде и вышел к бровке в последний раз. Карвахаль в слезах ушёл с поля и завершил целую мадридскую эпоху. Дани был последним из состава «Иерархов», который выиграл сумасшедшие три Лиги чемпионов подряд. Величие и всеобъемлющая грусть в одной замене.

Символично, что вместо Карвахаля дебютировал Ману Серрано — ещё один воспитанник, ещё один намёк на смену поколений. «Реал» провожал последнего из тех великих, которые собрали шесть Кубков европейских чемпионов, и одновременно показывал, что Вальдебебас продолжает работать.

В концовке команды обменялись голами. Браим Диас сделал счёт 4:1 после второй голевой передачи Тьяго, а Урко Исета уже в добавленное время сократил разрыв. «Реал» победил 4:2, Арбелоа ушёл с победой, Мбаппе — с бомбардирским подтверждением, Тьяго — с двумя ассистами, Гонсало — с ещё одним аргументом в пользу своей полезности для основной команды.

Победа закрывает главу в истории

Для «Атлетика» это был достойный, но не главный вечер сезона. Команда Вальверде местами смотрелась живо, Гурусета забил красивый гол, Исета добавил второй, а сам тренер достаточно спокойно попрощался. Но центр сцены всё-таки был отведён не гостям.

Эта победа для «Реала» важна лишь с точки зрения эмоций, сезон без титулов всё равно останется сезоном без титулов. Свист в адрес Мбаппе и даже отдельные реакции на появление Флорентино Переса на экранах показали, что у болельщиков накопилось слишком много вопросов. Лето обещает быть длинным, а перестройка — неизбежной.

А Дани Карвахаля «Бернабеу» провожал без оговорок. 451 матч, 27 трофеев, шесть побед в Лиге чемпионов и последняя передача на гол воспитанника. Это был идеальный финальный шаг для игрока, который вырос в системе клуба, стал капитаном и вышел из неё легендой. Слёзы, свист, голы, благодарность и тревожное ожидание будущего. «Реал» где-то на фоне выиграл у «Атлетика», но главное — попрощался с частью самого себя. От исторически великой команды середины 10-х не осталось и напоминания, а это значит, что в Мадриде начинается новая эра.