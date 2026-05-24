Последний тур был совершенно не важен для турнирной таблицы, но всё же значил очень многое для «Реала» — Мадрид прощался с легендами. Королевский клуб уже проиграл чемпионскую гонку «Барселоне», остался без крупных трофеев, пережил внутренние конфликты, свист трибун и активно думает о перестройке. Но в последнем домашнем вечере сезона у «Бернабеу» была одна главная задача — проводить Дани Карвахаля так, как он этого заслужил. И «Реал» справился почти идеально: Карвахаль вышел капитаном, увидел баннер с отсылкой к детскому фото у первой каменной плиты в Вальдебебас и уже на 12-й минуте оставил на поле последний футбольный автограф в белой форме.

Результат матча

Реал МадридМадридРеал Мадрид4:2АтлетикАтлетикБильбао
1:0 Гонсало Гарсия 12' 2:0 Джуд Беллингхэм 41' 2:1 Горка Гурусета 45+1' 3:1 Килиан Мбаппе 51' 4:1 Браим Диас 88'
Реал Мадрид:  Тибо Куртуа,  Даниэль Карвахаль (Manuel Serrano 84'),  Рауль Асенсио,  Давид Алаба (Дин Хейзен 70'),  Франко Мастантуоно (Арда Гюлер 74'),  Тиаго Питарч Пинар,  Федерико Вальверде,  Джуд Беллингхэм (Даниель Себальос 74'),  Гонсало Гарсия (Браим Диас 74'),  Килиан Мбаппе,  Alvaro Fernandez Carreras
Атлетик:  Алекс Падилья,  Адама Буаро,  Айтор Паредес,  Йерай Альварес (Андони Горосабель 46'),  Даниэль Вивиан,  Роберт Наварро,  Унаи Гомес (Иньиго Лекуэ 60'),  Иньиго Руис де Галарета (Алехандро Рего 60'),  Микель Хаурегисар (Микель Весга 86'),  Горка Гурусета,  Иньяки Уильямс
Жёлтые карточки:  Тиаго Питарч Пинар 3' (Реал Мадрид),  Джуд Беллингхэм 20' (Реал Мадрид)

Матч начинался довольно осторожно.  У «Атлетика» тоже хватало своих сюжетов: Эрнесто Вальверде проводил последний матч во главе команды, в составе появились перестановки, а привычные лидеры вроде Унаи Симона и Эмерика Лапорта остались вне состава.  Но именно «Реал» первым нашёл момент, и, конечно же, в нём поучаствовал Дани Карвахаль.  Диагональная передача за спину обороне «Атлетика», рывок Гонсало Гарсии и точный удар.  Гол забил молодой воспитанник, но праздновали его с Карвахалем, в этом была определённая драма — один кантерано как бы передаёт свои полномочия другому.

Дани Карвахаль после первого гола globallookpress.com

После гола Гонсало игра не стала бурной, но у мадридцев появилось больше пространства.  Мбаппе, начавший слева при отсутствии Винисиуса, получал мяч в привычной зоне и слышал с трибун свист.  Для вечера, который должен был быть мягким и прощальным, это звучало жёстко, но вполне в духе нынешнего сезона.  Даже в день аплодисментов «Бернабеу» не забыл накопившееся раздражение.

На 41-й минуте у «Реала» ещё раз сработала молодёжь.  Тьяго Питарч, один из немногих свежих поводов для оптимизма, мягко перебросил оборону «Атлетика», а Беллингем поймал мяч левой и пробил без шансов для Алекса Падильи.  Получился красивый гол и редкий в этом сезоне момент, когда «Бернабеу» снова с удовольствием запел в честь Джуда.

Гол Беллингема globallookpress.com

До перерыва «Атлетик» всё же вернулся в игру.  Команда Вальверде до этого почти не тревожила Тибо Куртуа, но в компенсированное время Иньяки Уильямс протащил мяч справа и нашёл Горку Гурусету, а тот здорово пробил в касание.  «Атлетик» как бы напомнил, что не приехал просто быть массовкой чужого спектакля.

Второй тайм — время торжеств

После перерыва у гостей был короткий отрезок, когда матч мог стать нервным.  «Атлетик» попытался прибавить, Роберт Наварро едва не превратил одну из атак в 2:2, но интрига прожила недолго.  На 51-й минуте Мбаппе получил мяч у линии штрафной, сместился и спокойно пробил в нижний угол.  Этот гол был для Килиана важнее обычного.  Мбаппе окончательно закрепил за собой «Пичичи» и завершил сезон как лучший бомбардир Ла Лиги, но весь контекст вокруг него остаётся неоднозначным.  Француза по-прежнему оценивают не только по голам, а по влиянию, поведению и способности быть центром нового проекта.  Сколько бы голов Мбаппе ни забил в последнем туре, ответ будет понятен только в следующем сезоне.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

После 3:1 матч фактически раскрылся для торжественных церемоний.  На 69-й минуте «Бернабеу» провожал Давида Алабу.  Австриец ушёл не с таким историческим весом, как Карвахаль, но с огромным уважением.  Его путь в «Реале» оказался ярким и травматичным одновременно: великолепный первый сезон, Ла Лига, Лига чемпионов, та самая легендарная сцена со стулом после камбэка против «ПСЖ», а затем тяжёлые повреждения, которые выбили австрийца из основы.  Трибуны это не забыли — белые стулья на секторе были трогательной деталью прощания.

Трибуны «Бернабеу» в момент замены Алабы globallookpress.com

Главная сцена вечера случилась на 83-й минуте.  Дани Карвахаль уходил с поля под овацию, на фоне которой меркнет сам матч.  Игроки «Атлетика» присоединились к коридору почёта, партнёры обнимали капитана один за другим, сам он передал повязку Федерико Вальверде и вышел к бровке в последний раз.  Карвахаль в слезах ушёл с поля и завершил целую мадридскую эпоху.  Дани был последним из состава «Иерархов», который выиграл сумасшедшие три Лиги чемпионов подряд.  Величие и всеобъемлющая грусть в одной замене.

Дани Карвахаль globallookpress.com

Символично, что вместо Карвахаля дебютировал Ману Серрано — ещё один воспитанник, ещё один намёк на смену поколений.  «Реал» провожал последнего из тех великих, которые собрали шесть Кубков европейских чемпионов, и одновременно показывал, что Вальдебебас продолжает работать.

Тифо болельщиков «Реала» в честь Карвахаля globallookpress.com

В концовке команды обменялись голами.  Браим Диас сделал счёт 4:1 после второй голевой передачи Тьяго, а Урко Исета уже в добавленное время сократил разрыв.  «Реал» победил 4:2, Арбелоа ушёл с победой, Мбаппе — с бомбардирским подтверждением, Тьяго — с двумя ассистами, Гонсало — с ещё одним аргументом в пользу своей полезности для основной команды.

Дани Карвахаль уходит с поля globallookpress.com

Победа закрывает главу в истории

Для «Атлетика» это был достойный, но не главный вечер сезона.  Команда Вальверде местами смотрелась живо, Гурусета забил красивый гол, Исета добавил второй, а сам тренер достаточно спокойно попрощался.  Но центр сцены всё-таки был отведён не гостям.

Эрнесто Вальверде globallookpress.com

Эта победа для «Реала» важна лишь с точки зрения эмоций, сезон без титулов всё равно останется сезоном без титулов.  Свист в адрес Мбаппе и даже отдельные реакции на появление Флорентино Переса на экранах показали, что у болельщиков накопилось слишком много вопросов.  Лето обещает быть длинным, а перестройка — неизбежной.

Игроки «Реала» качают Карвахаля globallookpress.com

А Дани Карвахаля «Бернабеу» провожал без оговорок. 451 матч, 27 трофеев, шесть побед в Лиге чемпионов и последняя передача на гол воспитанника.  Это был идеальный финальный шаг для игрока, который вырос в системе клуба, стал капитаном и вышел из неё легендой.  Слёзы, свист, голы, благодарность и тревожное ожидание будущего.  «Реал» где-то на фоне выиграл у «Атлетика», но главное — попрощался с частью самого себя.  От исторически великой команды середины 10-х не осталось и напоминания, а это значит, что в Мадриде начинается новая эра.