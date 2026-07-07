1/8 финала продолжается без пощады к большим сюжетам. Испания вытерпела вязкий матч с Португалией, дождалась ошибки на последних минутах и выбила Криштиану Роналду с его последнего чемпионата мира. США получили шанс на главный прорыв поколения, вышли против Бельгии с Фоларином Балоганом после скандально отменённой дисквалификации, но провалили вечер в Сиэтле и снова остановились на 1/8 финала.

Испания — Португалия 1:0

1/8 финала

Этот матч долго выглядел как игра, которая никак не хочет открываться. Слишком много качества и осторожности, слишком большая цена ошибки. Испания контролировала мяч и территорию, Португалия ждала свои эпизоды на флангах и пыталась найти Роналду в штрафной, но всё шло к дополнительному времени — пока на первой компенсированной минуте не сработали испанские замены.

Португалия слишком медленно отреагировала на испанский розыгрыш штрафного. Фабиан Руис и Родри быстро двинули мяч, Ферран Торрес получил его у штрафной, развернулся и тонко покатил под рывок Микеля Мерино. Тот сыграл как настоящий нападающий и пробил в ближний угол, 1:0 — и Испания снова выиграла большой матч одним ключевым уколом соперника. Это был не самый яркий испанский вечер на турнире, но такие победы часто говорят о команде больше, чем лёгкие 3:0. Ламин Ямаль не получил привычной свободы, Микель Оярсабаль не оказывался на мяче в нужной точке, а Диогу Кошта не был завален ударами. Однако Испания не теряла терпения — Родри, Педри и Дани Ольмо держали центр, а оборона не дала Португалии превратить редкие моменты в пожар.

Микель Мерино globallookpress.com

Унаи Симон продлил сухую серию, а Испания не пропустила ни разу за пять матчей на этом ЧМ. Это не команда, которая обороняется глубоко и ждёт, её защита начинается с контроля мяча, прессинга после потерь и Родри, который читает опасность раньше, чем она становится ударом. Португалия пару раз проверила систему: Роналду бил с острого угла, Нуну Мендеш попал в перекладину после короткого углового, но всё это не сломало испанский порядок.

Последний большой матч Роналду

Для Криштиану Роналду это был последний матч на чемпионатах мира. Накануне он уже говорил, что этот турнир станет для него последним, а после поражения от Испании подтвердил, что история на главной сцене закончена. Роналду уходил с поля в слезах, и это был совсем не тот финал, который заслуживает игрок такого масштаба. Матч против Испании получился для Криштиану тихим и тяжёлым. В первом тайме у португальца было всего 12 касаний, он почти не получал мяч под испанским давлением и пытался цепляться за полумоменты. Один удар Унаи Симон отбил, другой скорее выглядел опасно, а на деле был ещё легче для испанского кипера.

Удар Роналду по воротам Испании globallookpress.com

Но ведь прощание Роналду с ЧМ не сводится к одному матчу, он уходит единственным игроком, который забивал на шести чемпионатах мира. В 2026-м Роналду снова переписал историю, забил дважды Узбекистану и реализовал пенальти против Хорватии — свой первый гол в плей-офф ЧМ. Всего у Криштиану 11 голов на чемпионатах мира и 27 матчей на турнире. Он так и не выиграл главный трофей, но 20 лет был одной из двух центральных фигур мирового футбола.

Роналду пытается пробить по воротам globallookpress.com

После игры сам Роналду сказал, что уходит с чистой совестью: отдал всё, выиграл с Португалией три титула, включая Евро-2016 и две Лиги наций, а до его эпохи сборная не брала больших трофеев. Да, Криштиану Роналду никогда не выиграет Кубок мира, но он почти в одиночку изменил масштаб ожиданий от сборной Португалии. До него полуфинал был мечтой — с ним всё, кроме титула, всегда казалось недостаточным. И всё же последний мировой вечер Роналду в Далласе получился жестоким. Испания не собиралась устраивать красивое прощание, Португалия не нашла сил противостоять команде де ла Фуэнте, а Мерино забил в момент, когда Роналду морально готовился к ещё одному овертайму в своей карьере. Возможно, мы осознаем это позже, когда отгремит турнир и будет коронован чемпион. Величайший футболист в истории своей страны больше никогда не сыграет на главной мировой арене. Каждые два года Португалия больше не будет гадать, чего ждать от Криштиану, а иногда и молиться на него. Персональные фанаты и хейтеры прямо сейчас пишут свои последние посты. Шоу закончилось, по-настоящему и навсегда.

Криштиану Роналду globallookpress.com

США — Бельгия 1:4

1/8 финала

США подошли к этому матчу в преддверии исторического момента. Домашний чемпионат мира, первый выигранный матч плей-офф с 2002 года, надежда на четвертьфинал и явно не лучшая команда мира в соперниках. На деле вечер в Сиэтле стал резким ударом по всей этой вере, а Бельгия забила уже на девятой минуте после ошибки американцев в своей штрафной. Мяч завис в воздухе, Сержиньо Дест и Уэстон Маккенни не разобрались, кто должен идти в борьбу, а Шарль де Кетеларе наказал их за секундную пассивность. В предыдущих матчах сами США начинали резко, давили и задавали ритм, здесь всё с первых минут было наоборот.

Гол де Кетеларе globallookpress.com

Де Кетеларе ломает матч

США всё же вернулись в игру. Малик Тилльман на 31-й минуте забил со штрафного — мяч задел Ванакена по пути и влетел в ворота. Стадион ожил, казалось, что команда получила шанс перезапуститься, но Бельгия тут же потушила огонь надежды. Леандро Троссард подал, де Кетеларе слишком легко перепрыгнул Тима Рима и забил второй. В этом и разница: Бельгия не обязательно доминировала каждую минуту, но была жёстче и точнее в ключевых эпизодах.

Второй гол де Кетеларе globallookpress.com

В первом тайме США выглядели слишком небрежно для матча такого уровня. Кристиан Пулишич терял мяч на левом фланге, Тайлер Адамс ошибался в передачах, Крис Ричардс едва не привёз момент в своей штрафной. Прессинг, который работал против соперников слабее, Бельгия проходила спокойно. После перерыва Маурисио Почеттино снял Деста, выпустил Рейну, но матч окончательно сломался на 57-й минуте. Мэтт Фриз вышел далеко из ворот, принял мяч грудью и вместо простого выноса запаниковал. Тут как тут оказался Де Кетеларе, отскок достался Хансу Ванакену, и тот забил в пустые ворота. 3:1, после такого привоза весь американский оптимизм исчез.

Мэтт Фриз после ошибки у своих ворот globallookpress.com

А Бельгия в концовке ещё и добавила четвёртый. Ромелу Лукаку, тот самый человек, который забивал США в овертайме в 2014 году, снова поставил точку в плей-офф.

Ромелу Лукаку globallookpress.com

История отменённой красной Балогана

Фоларин Балоган в предыдущем матче против Боснии получил красную карточку после просмотра ВАР и должен был пропустить игру с Бельгией. Но перед матчем ФИФА неожиданно приостановила дисквалификацию, и Балоган всё-таки вышел в старте. Бельгийская федерация официально заявила, что оспаривает право игрока участвовать в матче, а ФИФА цинично проигнорировала протест. Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что самостоятельно набрал Инфантино и попросил «перепроверить» дисквалификацию Балогана. Вообще-то, похоже на беспредел.

Ирония в том, что на поле эта громкая история вообще не получила продолжения. Балоган не был как-то особенно плох, но оказался отрезанным от игры. Он открывался за спины, заработал фол перед голевым штрафным Тилльмана, а ближе к концовке проверил Тибо Куртуа с острого угла. В остальном бельгийские защитники лишили нападающего пространства и привычного потока передач.

Фоларин Балоган globallookpress.com

Так Балоган из главной юридической интриги дня превратился в один из символов американского разочарования. Его допустили, вокруг этого было много шума, но матч решил не он. Сборная США буквально кешбэком получила своего лучшего форварда, но не смогла противостоять Бельгии даже с ним в составе.

Конец американской мечты

США проиграли в момент, когда страна была готова поверить, что новое поколение наконец-то перепрыгнет старую планку. Команда выиграла три матча на одном ЧМ впервые в своей истории, прошла Боснию, прервала серию против европейских соперников и выходила на Бельгию явно не в статусе жертвы. Но вместо прорыва получился откат к базовым настройкам: снова 1/8 финала, европейский соперник и вылет. А между привлекательностью команды и по-настоящему мировым уровнем всё ещё существенная дистанция. Пулишич завершил турнир без гола и с травмой, Фриз допустил ошибку в самый важный вечер, ну а Балогана, получается, зря вернули. Домашний турнир, само собой, подарил (и ещё подарит) США эмоции, победы и ощущение футбольного праздника. А вот проверку на прогресс в чисто футбольном плане американская сборная в Сиэтле не прошла.

Кристиан Пулишич globallookpress.com

Впереди — четвертьфиналы

Испания вышла на Бельгию и остаётся одной из самых цельных команд турнира. Возможно, не такой пугающей в атаке, как Франция, но настолько же устойчивой. Пять матчей без пропущенных голов, терпение в больших играх, глубина состава и способность выигрывать без яркой игры Ямаля. Ну а играть предстоит с Бельгией — командой, которая может выглядеть старой и тяжёлой, а потом внезапно наказать за первую же ошибку. Да ещё и с переломанным, но как никогда опасным Лукаку на скамейке.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Плей-офф ЧМ подходит к решающей стадии, но два матча 1/8 ещё впереди. О них мы обязательно расскажем, а превью следующего игрового дня уже доступно в нашей рубрике «Будильник ЧМ-2026».