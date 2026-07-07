Матчи ЧМ-2026 по футболу, в большинстве случаев, будут проводиться вечером и ночью по времени европейской части. Каждый день мы измеряем в будильниках, стоит ли пожертвовать сном на этот раз. Сегодня — последние два матча 1/8 финала

Аргентина — Египет

19:00 мск, Атланта

На бумаге фаворит очевиден. У аргентинцев больше опыта решающих матчей, один из сильнейших составов на мундиале и Лионель Месси, как царь на троне национальной команды. Не путать с Мостовым . Если сборная Египта смогла дойти до стадии 1/8 финала, значит умеет выдерживать высокое давление во время поединка. Сенсация возможна только в том случае, если команда Хоссама Хассана лишит соперника мяча и не позволит спокойно разгуливаться в последней трети поля, но сделать это очень тяжело.

Сборная Аргентины прошла групповой этап без особых проблем. Подопечные Лионеля Скалони обыграли Алжир (3:0), Австрию (2:0) и Иорданию (3:1), заняв первое место в группе J с девятью очками. Тревожный сигнальчик прозвучал уже в 1/16 финала. Кабо-Верде дважды отыгрывался по ходу встречи, аргентинцам пришлось провести на поле 120 минут, а путёвку в следующий раунд принёс автогол соперника в дополнительное время. Звучит как-то не по-чемпионски, но сборная Аргентины еще покажет класс в предстоящем матче. Рассказать почему?

Ответ один и он очевиден — Лионель Месси. Этот футболист забил семь мячей в четырёх встречах ЧМ-2026, включая гол Кабо-Верде в 1/16 финала. Месси тащит национальную команду на своем горбу. Более того, он еще и опускается глубже, чтобы получить мяч где-то в центре поля, меняет направление атак и заставляет соперника сужать оборону. Египет не сможет просто поставить одного опекуна рядом с Месси, ему придется держать компактность всей средней линии, иначе аргентинцы получат свободные зоны для подключений полузащитников и крайних защитников, а это очень опасно, поверьте.

Самый главный вопрос на поверхности — сможет ли Лионель Месси, которому уже, кстати, 38 лет, и дальше тащить на себе сборную? В матче против Кабо-Верде было видно, что одного Месси уже недостаточно. Аргентинцам нужны более плотные действия в центре поля, качественная поддержка Месси от Лаутаро Мартинеса и полузащитников, а также готовность спокойно переживать отрезки без владения мячом. У тренерского штаба очень много работы, но однажды они уже справились с ней на отлично в 2022-м году. Получится ли это сделать спустя 4 года? Большой вопрос...

Анализируя игру сборной Аргентины, очень легко забыть, что против нее вообще-то выйдет на поле сборная Египта. Эта национальная команда начала групповой этап с ничьей против Бельгии (1:1), а затем последовала победа над Новой Зеландией (3:1). Заключительный матч с Ираном завершился со счётом 1:1. Египтяне вышли из группы G со второго места без поражений. В 1/16 финала команда Хассана сыграла 1:1 с Австралией и прошла дальше в серии пенальти 4:2. Это была первая победа египтян в матче плей-офф чемпионата мира. Сейчас египтяне попали на действующего чемпиона мира.

Лионель Месси globallookpress.com

Кто же сможет помочь национальной команде в столь ответственный момент? Мохамед Салах. В матче с Новой Зеландией он забил победный мяч, а против Австралии вернулся в стартовый состав после проблем с задней поверхностью бедра и реализовал свой удар в серии пенальти. Салах также полезен и в атаке, и в центре поля. Аргентине придется внимательно следить за правым флангом Египта и не давать Салаху получать острые передачи, благодаря которым он вырвется на оперативный простор. При этом физическое состояние форварда после 120 минут против Австралии станет одним из главных вопросов перед матчем.

Слово прогнозисту: Редактор отдела Футбол Сергей Снопов заявил, что действующие чемпионы мира возьмут свое, сделав ставку на победу сборной Аргентины с форой (-1.5) за 2.18.

Ставить будильник?

⏰⏰⏰ — три будильника из трех. Очень крутой поединок, где фаворит очевиден, но он не всесилен. Сборная Египта будет действовать смело, насмотревшись на норвежцев в матче против Бразилии. А почему бы египтянам тоже не замахнуться на сенсацию? Пусть будет новый чемпион в 2026-м году, почему бы и нет?

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

Швейцария — Колумбия

23:00 мск, Ванкувер

В этом противостоянии нет очевидного фаворита, как в случае с Аргентиной и Египтом. У Швейцарии есть опытные центральные защитники и опыт игры на больших турнирах, а у колумбийцев очень сильная атакующая линия, быстрые фланги и индивидуальное мастерство. Победа любой из сборных не станет неожиданностью, а речь идет о выходе в четвертьфинал мундиаля между прочим.

Швейцарцы прям чуть-чуть выделяются на фоне Колумбии. Европейская национальная команда выиграла группу В с 7-ю баллами в активе. После ничьей с Катаром команда Мурата Якина разгромила Боснию и Герцеговину, а затем обыграла Канаду и не позволила хозяевам турнира сравнять счёт в концовке. Уже в 1/16 финала сборная Швейцарии спокойно прошла Алжир со счетом 2:0. Брель Эмболо забил после передачи Йохана Манзамби, а Дан Ндойе закрепил преимущество во втором тайме. Подопечные Якина действовали уверенно и компактно. К тому же, Швейцария одержала победу в плей-офф мундиаля впервые с 1938 года.

Луис Диас globallookpress.com

У швейцарцев особо выделяется Йохан Манзамби. Этот полузащитник умудрился забить 3 гола и отдать голевую передачу на групповой стадии, а в игре с Алжиром добавил ещё один ассист на Эмболо. Манзамби очень заметен в финальной трети, футболист использует максимум из малого количества моментов. Колумбийцам будет непросто сдержать порыв Манзамби, но у южноамериканцев есть отличная защитная линия. Вот и выявили одно из главных противостояний — оборона сборной Колумбии против форварда сборной Швейцарии.

А что есть у колумбийцев? Они прошли групповой этап довольно уверенно. Подопечные Нестора Лоренсо начали турнир с победы над Узбекистаном (3:1), затем обыграли ДР Конго (1:0) и в заключительном туре сыграли вничью с Португалией. Семь очков позволили колумбийцам занять первое место в группе K и выйти в плей-офф. В 1/16 финала Колумбия победила Гану со счетом 1:0. Джон Ариас забил уже на 14-й минуте после передачи Луиса Суареса, а затем команда Лоренсо закрыла матч. Луис Диас мог увеличить разницу, однако его гол был отменён из-за офсайда.

Про Луиса Диаса, кстати, стоит сказать отдельно, ведь это главная звезда и надежда национальной команды на ЧМ-2026. В первом туре он забил Узбекистану, а в матчах с ДР Конго, Португалией и Ганой постоянно создавал давление на оборону. Для швейцарцев это очень опасный и взрывной игрок, который может решить исход матча. Оборона точно постоянно будет в напряжении, а если еще и Джон Кордоба подключится, то жди беды.

Основной вопрос — можем ли мы всерьез рассуждать о перспективах сборной Колумбии в борьбе за трофей чемпионата мира? Национальная команда не входит в число главных фаворитов, однако уже четыре матча идет без поражений и почти не дает соперникам создавать моменты. Победа над Швейцарией выведет колумбийцев в четвертьфинал, а это уже восьмерка лучших сборных на этом мундиале. Один матч может решить все, поэтому недооценивать сборную Колумбии нельзя.

Слово прогнозисту: Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев считает, что матч получится довольно результативным, сделав ставку на тотал голов 2.5 больше за 2.45.

Ставить будильник?

⏰⏰⏰ — три будильника из трех. Напомню, что это 1/8 финала, поэтому не надейтесь на 1 или 2 будильника. В матче между сборными Швейцарии и Колумбии нет очевидного фаворита, в этом и есть главный интерес. Запасаемся вкусной едой и напитками, давайте наслаждаться футболом.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

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